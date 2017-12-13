Кимовская машиностроительная компания: путь к успеху

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АО «Кимовская машиностроительная компания» была создана в г. Кимовск Тульской области девять лет назад практически с нуля небольшим коллективом специалистов. Было самостоятельно построено несколько зданий, часть площадей было взято в аренду.

Изначально была поставлена довольно серьезная задача — освоение производства оборудования для радиолокационных комплексов. Продукция в основном специального назначения под госзаказ. Благодаря высокому профессионализму руководства, специалистам компании, обладающим огромным багажом накопленных знаний, предприятие успешно справилось с данной задачей.

Сегодня Кимовская машиностроительная компания является профильным предприятием, которое специализируется на проектировании и производстве различного уровня сложности изделий, оснащенных автоматизированными системами управления. В сферу деятельности компании входят разработка и изготовление радиолокационной и радионавигационной аппаратуры, крупногабаритных опорно-поворотных маханизмов и систем управления. Также компания занимается изготовлением металлоконструкций любой сложности, в т. ч. изделий из металла с возможностью нанесения покрытий.

В данный момент АО КМК работает на нескольких тысячах производственных площадей, которые постоянно расширяются, строятся новые цеха, устанавливается современное оборудование. Коллектив специалистов также неуклонно растет. Что очень немаловажно, на предприятии почти треть работников — это молодые специалисты до 30 лет.

На предприятии помимо основной продукции специального назначения (антенн и радиолокационной, радионавигационной аппаратуры) производится выпуск продукции гражданского назначения : Изготовление изделий по чертежам Заказчика из собственных материалов, либо из материалов Заказчика; Разработка собственных изделий, их адаптация у потребителя, доведение параметров изделий до заданных характеристик, регистрация изделия, как промышленного образца, и дальнейшее его продвижение на рынке.

Технологические возможности АО КМК:

— гидроабразивная резка любых материалов с точностью геометрических размеров ±0,5 мм, толщина листовой стали до 90 мм, размер стола 3м * 2м

— механообработка (токарные, фрезерные, координатно-расточные работы) с точностью до 0,05 мм, max Ø детали = 1100 мм;

— листогибочные и штамповочные работы , max усилие листогибочного пресса 200 т, t листа до 16мм, усилие пневматических прессов 63 т;

— полуавтоматическая сварка в среде аргона (алюминий) и стали в CO 2 , газорезка, контактная сварка;

— плоско- и круглошлифовальные работы ;

— сварочно-каркасные работы любой сложности по документации заказчика;

— слесарно-сборочные работы любой сложности;

— электромонтажные работы с навесным монтажом;

— деревообработка и изготовление изделий средней сложности, тарной продукции .

Для реализации своих целей 24 октября 2017 года АО КМК вступила в Тульскую торгово-промышленную палату.

Компания открыта для сотрудничества и готова задействовать все свои уникальные ресурсы — современное оборудование, технологии и высококлассных специалистов для развития экономики Тульской области.