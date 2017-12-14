Новый ФОК открыт в Подмосковье

В городском округе Клин состоялось открытие нового многофункционального спортивного комплекса «Триумф». В нём предусмотрены игровые залы по баскетболу, бадминтону, волейболу, гандболу, мини-футболу и теннису.

Новый ФОК спроектирован в соответствии со всеми необходимыми требованиями комфорта и безопасности посетителей. ФОК оборудован раздевалками, душевыми, санузлами, тренерскими комнатами и медицинскими кабинетами. Универсальные спортивный и тренажерный залы позволят заниматься всем желающим аэробикой, танцами, спортивной гимнастикой и фитнесом.

В стенах нового ФОКа созданы оптимальные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории комплекса оборудована удобная парковка с местами для инвалидов. Здание оснащено механизированными подъёмниками и пандусами, специальными уборными и зрительскими местами в универсальном спортивном зале.