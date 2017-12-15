Производственно-логистический центр открыт в Липецкой области

Дан старт работе нового производственно-логистического комплекса упаковки, паллетирования и отгрузки цемента на предприятии «Липецкцемент». Комплекс позволяет отгружать до 10 000 тонн цемента в сутки и увеличить скорость отгрузки продукции более, чем в 5 раз.

«Липецкцемент» является ключевым производителем цемента области. Реализация проекта по строительству современного производственного комплекса на площадке «Липецкцемента позволяет обеспечить бесперебойные поставки высококачественного цемента для ключевых строительных проектов Центрального федерального округа.

Объем инвестиций в проект составляет 584,5 млн рублей.

Комплекс включает в себя автоматизированную систему отгрузки навального цемента в автомобильный и железнодорожный транспорт (позволит увеличить скорость отгрузки до 800 тонн в час в автомобильный и до 1600 тонн в час — в железнодорожный транспорт), отделение упаковки и бесподдонного паллетирования (будут производить до 2400 мешков в час), открытый склад готовой продукции и всю необходимую инфраструктуру.