Детский сад на 300 мест открыт в Екатеринбурге

В микрорайоне Солнечный города Екатеринбург открылся новый детский сад № 437 «Солнечный лучик» на 300 мест. Сад рассчитан на 14 групп, из них 4 — для малышей от 2 лет.

В дошкольном учреждении оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты дополнительного образования, зона для обучения детей правилам дорожного движения. Для всех групп предусмотрены отдельные прогулочные зоны, оснащенные верандами. Часть мощения игровых зон для безопасности выполнена полимерным покрытием.

Здесь современный пищеблок, прачечная с гладильной, кабинет логопеда, пост охраны, где транслируется картинка с камер видеонаблюдения наблюдения и многое другое.