Архангельская область получила 11 новых машин скорой помощи
11 автомобилей отправятся в Северодвинск, Новодвинск, Плесецкий, Няндомский, Виноградовский, Вельский и Онежский районы.
Церемония передачи автомобилей учреждениям здравоохранения состоялась на станции скорой медицинской помощи в Архангельске. В прошлом году по федеральной программе регион получил 24 машины, сейчас 11, а до конца декабря поступят еще 5 автомобилей.
За счёт последней поставки в конце года будет обновлен автопарк моногородов и мононаселенных пунктов: Северодвинска, Коряжмы, Новодвинска, Онеги и поселка Кизема Устьянского района.
16.12.1701:56:00