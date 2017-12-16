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Транспорт и логистика

Архангельская область получила 11 новых машин скорой помощи

  •  © www.news29.ru

11 автомобилей отправятся в Северодвинск, Новодвинск, Плесецкий, Няндомский, Виноградовский, Вельский и Онежский районы.

Церемония передачи автомобилей учреждениям здравоохранения состоялась на станции скорой медицинской помощи в Архангельске. В прошлом году по федеральной программе регион получил 24 машины, сейчас 11, а до конца декабря поступят еще 5 автомобилей.

За счёт последней поставки в конце года будет обновлен автопарк моногородов и мононаселенных пунктов: Северодвинска, Коряжмы, Новодвинска, Онеги и поселка Кизема Устьянского района.

http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Avtopark_arhangelskih_meduchrezhdenij_popolnili_11_novyh_mashin_skoroj_pomoschi/69748

Архангельская область, транспорт, скорая помощь, медицина, здравоохранение
  • CryNet CryNet
    16.12.1701:56:00

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_d-E7WTYkTI

    #987321
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