Новый корпус госпиталя для сотрудников и ветеранов полиции открылся на Ставрополье
Строительство шестиэтажного здания площадью более 7 тысяч квадратных метров было начато в 2015 году. Здесь оборудованы терапевтическое, неврологическое, хирургическое, реанимационное отделение, операционный блок. С расположенным поблизости старым зданием госпиталя новый объект соединён переходом.
Ведомственная медсанчасть в Ставрополе обслуживает 26 тысяч человек — как действующих сотрудников, так и ветеранов правоохранительных органов.
19.12.1700:40:34