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Медучреждения

Новый корпус госпиталя для сотрудников и ветеранов полиции открылся на Ставрополье

  •  © media.1777.ru

Строительство шестиэтажного здания площадью более 7 тысяч квадратных метров было начато в 2015 году. Здесь оборудованы терапевтическое, неврологическое, хирургическое, реанимационное отделение, операционный блок. С расположенным поблизости старым зданием госпиталя новый объект соединён переходом.

Ведомственная медсанчасть в Ставрополе обслуживает 26 тысяч человек — как действующих сотрудников, так и ветеранов правоохранительных органов.

http://news.1777.ru/46376-novyy-korpus-gospitalya-dlya-sotrudnikov-i-veteranov-policii-otkrylsya-na-stavropole

модернизация здравоохранения, Ставропольский край
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