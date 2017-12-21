Первый Центр детской гастроэнтерологии и гепатологии открыли в Подмосковье

1. 20 декабря Центр детской гастроэнтерологии и гепатологии открылся на базе Московского областного консультативно-диагностического центра в подмосковных Мытищах.

Это первый подобный центр в Подмосковье. До настоящего времени в Московской области не было учреждений, оказывающих специализированную помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника, для лечения они направлялись в столичные и федеральные медицинские организации.

По данным статистики, ежегодно в Подмосковье на прием к гастроэнтерологам обращаются более 30 тысяч детей. Из них 92% успешно проходят лечение, а на оставшиеся 8% приходятся тяжелые формы заболеваний, таких как язвенный колит. Постоянные поездки в федеральные медицинские учреждения усугубляли и без того непростую ситуацию.

В новом центре готовы принимать до 4 тыс. пациентов в год, 550 из них могут проходить лечение в стационаре.

Новый Центр располагает квалифицированными кадрами, современным оборудованием и технологиями. В его состав входит эндоскопический кабинет, УЗИ, кабинет лечения с применением генно-инженерных биологических препаратов, круглосуточный стационар.

Открытие центра позволит значительно упростить маршрутизацию детей с заболеваниями органов пищеварения, уменьшить время от начала заболевания до постановки диагноза, что в свою очередь приведет к снижению частоты развития осложнений, оперативных вмешательств, предупредит развитие инвалидности и в целом повысит качество жизни маленьких пациентов.

Благодаря комплексному междисциплинарному подходу, дети Подмосковья получат в центре не только современные лечение, терапию и реабилитацию, но и помощь психологов, педагогов и даже юристов.

Открытие нового объекта является первым шагом в реализации проекта «Ранняя помощь» в Подмосковье, направленного на своевременное выявление и принятие эффективных мер профилактики тяжелых форм заболеваний.

В планах открытие на базе МОКДЦД еще 10 специализированных центров и по другим, не менее важным направлениям, таким как эпилепсия, реабилитация и коррекция веса.

Новости здравоохранения Московской области.

2. В Воскресенской районной больнице № 2 заработала новая рентгеноперационная

Новая рентгеноперационная начала функционировать на базе хирургического отделения Второй районной больницы в Воскресенске Московской области.

На сегодняшний день в больнице более 70% операций выполняется эндохирургическим методом, то есть без использования глубоких надрезов. Кроме того, операции проводятся круглосуточно. Приток пациентов из других районов Московской области и других регионов составляет более 30% по хирургии, урологии и гинекологии.

Работа новой рентгеноперационной сделает медицинскую помощь для жителей Подмосковья ещё более объёмной и доступной. Оборудование приобретено в рамках реализации областной программы развития здравоохранения. Его стоимость составила порядка 11 млн. рублей, реконструкция операционной произведена за счет собственных средств больницы, это около 4,5 млн. рублей.

Операции будут производиться на магистральных и периферических сосудах, мочевыводящих путях и печёночных протоках.

3. Новый прибор для диагностики рака заработал на базе онкоцентра в Балашихе

В Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе заработал современный криостат, позволяющий выполнять экспресс-диагностику наличия злокачественных новообразований.

Основное преимущество аппарата — возможность быстрой диагностики онкозаболеваний. Прибор позволяет проводить исследование тканей на онкологию в кратчайшие сроки — за 10-15 минут, в то время как раньше на это уходило 7-10 дней.

Важность приобретения криостата не вызывает сомнения, ведь благодаря данному аппарату время диагностики онкологических заболеваний существенно сократится, вследствие чего лечение пациентов будет начинаться оперативнее.

Аппарат располагается в соседнем помещении с операционной, что позволяет исследовать биопсийный материал, пока пациент находится на операционном столе. По результатам диагностики принимается решение о прекращении или продолжении оперативного вмешательства.

Поступление аппарата в Московский областной онкологический диспансер в Балашихе состоялось 12 декабря, перед вводом в эксплуатацию в течение 5 дней криостат работал в тестовом режиме.

На поставку данного оборудования в онкоцентр было выделено 6 млн руб.

http://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/18-12-2017-13-48-22-novyy-pribor-dlya-diagnostiki-raka-zarabotal-na-ba

http://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/21-12-2017-17-15-10-v-voskresenskoy-rayonnoy-bolnitse-2-zarabotala-nov