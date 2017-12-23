Детский сад на 120 мест открыт в Ленинградской области

Состоялось открытии детского сада в Западном микрорайоне п. Мурино на бульваре Менделеева, д. 16. Он станет одним из трех отделений муниципального образовательного бюджетного учреждения «Муринский детский сад комбинированного вида № 2». В новый детский сад при комплектовании записалось более 120 детей, кроме того, в этом саду предусмотрена долгожданная для родителей группа 2-3 летнего возраста.

Дошкольное отделение полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, предметно — развивающая среда групп создана с учетом возрастных возможностей детей. В отделении имеются специальные помещения: музыкально-физкультурный зал, медицинский блок, методический кабинет, 3 кабинета для дополнительной образовательной деятельности. В группах созданы условия для образовательной деятельности детей, а для их отдыха оборудованы светлые, красивые спальни. Прогулочные площадки имеют новейшее покрытие, оборудование, навесы.

В этом отделении МДОБУ «Муринский ДСКВ № 2» функционируют 5 групп: Первая младшая группа (2-3) — 20 человек,Две вторые младшие группы (3-4) — по 25 человек каждая, Средняя группа (4-5) — 25 человек. Старшая и подготовительная группа (5-6,6-7) — 26 человек.