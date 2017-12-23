«Русатом Сервис» произвел отгрузку в Иран 1-й партии запасных частей для АЭС «Бушер»

20 декабря 2017 года компания «Русатом Сервис» (входит в структуру Госкорпорации «Росатом») произвела отгрузку первой партии запасных частей (ЗИП) для АЭС «Бушер».

Контракт на комплексную поставку ЗИП между АО «Русатом Сервис» и компанией «Nuclear Power Production & Development Co. of IRAN» (NPPD) был подписан в октябре 2017 г. В рамках контракта предусмотрена поставка четырех партий запасных частей, которые будут использоваться в рамках планово-предупредительного ремонта АЭС «Бушер». Планово-предупредительный ремонт запланирован на февраль 2018 г.

Изготовителями оборудования выступают российские предприятия ООО «ИСКОМ», АО «Корпорация Сплав», АО «Атоммашэкспорт», ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова», ЗАО «Союзнефтегаз», ООО «Энергокомплект», АО «Диаконт», ПАО «Ижорские заводы». Общее количество позиций, поставленных в первой партии составляет более 700 единиц.

Все четыре партии оборудования будут доставлены и приняты на АЭС «Бушер» в январе 2018 г.