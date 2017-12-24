Завершено строительство Богучанской ГЭС

20 декабря состоялась торжественная церемония завершения строительства Богучанской ГЭС.

Участники торжественной церемонии осмотрели сооружения гидроэлектростанции и открыли движение по мостовому переходу Богучанской ГЭС. По гребню плотины станции проложена двухполосная автомобильная дорога, рассчитанная на проезд 2000 машин в сутки -пропускную способность перехода можно сравнить с мостом через Ангару, построенном в Богучанском районе.

На правом берегу Ангары находятся несколько населенных пунктов Кежемского района с общим населением около 2 тысяч человек, теперь все эти люди получат надежную транспортную связь с районным центром. Город Кодинск является не только административным центром, но и местом, где можно получить высококачественные образовательные и медицинские услуги. В Кодинске также находятся районные отделы правоохранительных органов и социальных служб, аэропорт и офисы банков. Многие жители правого берега работают в районном центре, и даже возят детей на занятия в городские секции и кружки. Также мостовой переход через Богучанскую ГЭС даст возможность для осуществления любых инвестиционных проектов на правобережной территории района.

С открытием движения по мостовому переходу завершилась более чем 40-летняя история строительства Богучанской ГЭС. Подготовительные работы по возведению станции были начаты еще в 1974 году, первый кубометр бетона уложили в 1982 году. С начала 1990-х годов строительство станции было фактически приостановлено, средства выделялись только на поддержание уже построенных сооружений.

Возобновить строительство удалось в рамках частно-государственного партнерства. 12 апреля 2005 года вступил в силу Указ Президента России «О мерах по социально-экономическому развитию Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа», предусматривающий завершение строительства Богучанской ГЭС. С 2006 года ПАО «РусГидро» совместно с ОК РУСАЛ осуществляют реализацию проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) в Красноярском крае. В соответствии с подписанным инвесторами соглашением в БЭМО вошел проект достройки Богучанской ГЭС и строительство Богучанского алюминиевого завода.

Первые три гидроагрегата Богучанской ГЭС были введены в эксплуатацию 26 ноября 2012 года, торжественный пуск последнего, девятого гидроагрегата состоялся 22 декабря 2014 года. После заполнения в 2015 году Богучанского водохранилища до проектной отметки станция достигла своей установленной мощности — 2997 МВт, став пятой по мощности гидроэлектростанцией России. С момента пуска первых агрегатов по декабрь 2017 года полезный отпуск электроэнергии Богучанской ГЭС превысил 53 млрд кВт.ч. Электроэнергия станции поступает потребителям, подключенным к объединенной энергосистеме Сибири, в том числе в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Хакасия.

На данный момент все работы по строительству Богучанской ГЭС завершены с подписанием всех необходимых документов.