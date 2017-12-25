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Энергетика и ТЭК

Строительство энергомоста в Крым

  •  © ЛЭП 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)/Роман Ковригин

Вторая очередь энергомоста в Крым, была запущена в 2016 году. Казалось бы, проблема энергодефицита Крыма решена, и Крым полностью интегрирован с Единой энергосистемой России. Но работы на этом не остановились.

Дело в том, что сегодня энергомост питается из энергосистемы Кубани. А Краснодарский край испытывает дефицит электроэнергии, и не обладает достаточным количеством собственных энергогенерирующих мощностей. Чтобы закрыть дефицит — Краснодарский край покупает электроэнергию в Ростовской области.

Для решения вопросов выдачи дополнительной мощности Ростовской АЭС и повышения надёжности снабжения потребителей в Крыму и на Кубани идет строительство новой конфигурации энергопередающей системы, частью которой является ЛЭП 500 кВ от Ростовской АЭС «Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская» протяжённостью 500 км.

Строительство ЛЭП 500 кВ: «Ростовская — Андреевская» и «Ростовская АЭС — Ростовская» было запланировано ещё до начала работ по энергомосту, в целях обеспечения транзита мощности через ПС 500 кВ «Ростовская» в энергосистему Краснодарского края. В связи с возвращением Крыма в состав России, проект был пересмотрен — был добавлен участок ЛЭП Ростовская — Вышестеблиевская — самый протяженный и дорогостоящий.

Часть этого участка проходит по территории Азовского района, Ростовской области, и мне удалось сделать небольшой фоторепортаж о ходе его строительства.

  •  © ЛЭП 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)/Роман Ковригин

ЛЭП строится участками. Работа одновременно идет на нескольких участках, после чего они соединяются в одну линию. Этот отрезок расположен между с. Кулешовка и х. Тимирязевский, Азовского района, Ростовской области.

  •  © ЛЭП 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)/Роман Ковригин
  •  © ЛЭП 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)/Роман Ковригин
  •  © ЛЭП 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)/Роман Ковригин

Проект очень важный и сложный. Конечно по стоимости он сильно уступает Крымскому мосту, но тут тоже затраты немалые, одна только ветка «Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская» обойдется в 21,9 млрд рублей. А общая стоимость строительства, включая другие ветки и ответвления, составит порядка 47 млрд рублей.


  • Есть метка на карте
  • rvk
  • 25.12.201711:40
  • 6
лэп, энергомост, крым
  • MagiRus MagiRus
    25.12.1714:47:07

    А здесь можно посмотреть схему размещения.

    •  © energybase.ru

    #990635
    • rvk rvk
      25.12.1716:50:22

      А нет покрупнее?

      #990682
      • MagiRus MagiRus
        25.12.1716:59:07

        Ром, да куда еще ж крупнее то? На Энергобэйзе это самый крупный формат. Крупнее только в чертежах в Минэнерго.

        #990686
        • rvk rvk
          25.12.1717:07:49

          Если увеличить то в принципе можно разобрать. А нет там схемы расположения ПС 110? Мне нужно в моем районе найти ПС 110/35/10 A-12.

          #990688
  • Нет аватара Arsenic
    25.12.1716:01:52

    Плюсанул, но впечатление портят опечатки:

    Делов в том,

    Ростовскской области

    #990663
    • Антон Никитин Антон Никитин
      25.12.1716:15:06

      Что бы закрыть («чтобы» слитно)

      Казалось бы проблема (запятая после «Казалось бы»)

      #990668
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