Строительство энергомоста в Крым





© ЛЭП 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)/Роман Ковригин

Вторая очередь энергомоста в Крым, была запущена в 2016 году. Казалось бы, проблема энергодефицита Крыма решена, и Крым полностью интегрирован с Единой энергосистемой России . Но работы на этом не остановились.

Дело в том, что сегодня энергомост питается из энергосистемы Кубани. А Краснодарский край испытывает дефицит электроэнергии, и не обладает достаточным количеством собственных энергогенерирующих мощностей. Чтобы закрыть дефицит — Краснодарский край покупает электроэнергию в Ростовской области.

Для решения вопросов выдачи дополнительной мощности Ростовской АЭС и повышения надёжности снабжения потребителей в Крыму и на Кубани идет строительство новой конфигурации энергопередающей системы, частью которой является ЛЭП 500 кВ от Ростовской АЭС «Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская» протяжённостью 500 км.

Строительство ЛЭП 500 кВ: «Ростовская — Андреевская» и «Ростовская АЭС — Ростовская» было запланировано ещё до начала работ по энергомосту, в целях обеспечения транзита мощности через ПС 500 кВ «Ростовская» в энергосистему Краснодарского края. В связи с возвращением Крыма в состав России, проект был пересмотрен — был добавлен участок ЛЭП Ростовская — Вышестеблиевская — самый протяженный и дорогостоящий.

Часть этого участка проходит по территории Азовского района, Ростовской области, и мне удалось сделать небольшой фоторепортаж о ходе его строительства.





© ЛЭП 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)/Роман Ковригин

ЛЭП строится участками. Работа одновременно идет на нескольких участках, после чего они соединяются в одну линию. Этот отрезок расположен между с. Кулешовка и х. Тимирязевский, Азовского района, Ростовской области.





© ЛЭП 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)/Роман Ковригин





© ЛЭП 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)/Роман Ковригин





© ЛЭП 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)/Роман Ковригин

Проект очень важный и сложный. Конечно по стоимости он сильно уступает Крымскому мосту, но тут тоже затраты немалые, одна только ветка «Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская» обойдется в 21,9 млрд рублей. А общая стоимость строительства, включая другие ветки и ответвления, составит порядка 47 млрд рублей.