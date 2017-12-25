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Детские сады и школы

Итоги 2017 года: наиболее крупные новые школы (Часть II)

На юго-востоке Москвы открыта школа на 2100 учащихся

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Во Владимирской области открыта школа-сад

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В Тюменской области открылись новые школы

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«Школу четырех президентов» открыли в День знаний в Симферополе

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Первая после воссоединения Крыма с Россией школа открылась в Севастополе

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В Челябинске открылась самая большая школа в Уральском федеральном округе

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В Кирове впервые за 20 лет открыта новая школа

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В Подмосковье открылись 11 новых школ

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В Рязани открылась новая школа на 1100 мест

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В день знаний в Казани открылись две новые школы

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В Пензенской области открыли новую школу на 1100 мест и новый корпус лицея современных технологий

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Новые школы открыты в Нижегородской и Ленинградской областях

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В Санкт-Петербурге открыта школа на 1375 учеников

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В Сколково открылась Международная гимназия для более чем 300 учащихся

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В Ингушетии открыли самую большую школу в регионе

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В Воронежской области открыта новая сельская школа на 260 мест

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В Самарской области открыли новую школу на 1500 мест

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В Томске и Барнауле открыли новые школы

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  •  © sdelanounas.ru

Две новые школы открыты в Новосибирске

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В Мордовии открыта крупнейшая в регионе школа

  •  © sdelanounas.ru

В Петроградский район открыли второе здание школы № 51

  •  © sdelanounas.ru

В Грозном открылась первая лингвистическая школа на 1224 места

  •  © sdelanounas.ru

В Набережных Челнах открыта новая школа на 1200 мест

  •  © sdelanounas.ru

В Уфе открылась новая школа

  •  © sdelanounas.ru

В Московской области открылась школа на 900 мест

  •  © sdelanounas.ru

Гимназию на 1000 учащихся открыли в Калмыкии

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В Уфе открыли школу на 1250 мест

  •  © sdelanounas.ru
  •  © ufacity.info
  •  © sdelanounas.ru

В подмосковном Видном открылась новая школа

  •  © sdelanounas.ru

Новая школа открылась в Ингушетии

  •  © ingushetia.ru
https://sdelanounas.ru/blogs/?id=101

новая школа, обзор, итоги 2017
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