Итоги 2017 года: наиболее крупные новые школы (Часть II)
На юго-востоке Москвы открыта школа на 2100 учащихся
Во Владимирской области открыта школа-сад
В Тюменской области открылись новые школы
«Школу четырех президентов» открыли в День знаний в Симферополе
Первая после воссоединения Крыма с Россией школа открылась в Севастополе
В Челябинске открылась самая большая школа в Уральском федеральном округе
В Кирове впервые за 20 лет открыта новая школа
В Подмосковье открылись 11 новых школ
В Рязани открылась новая школа на 1100 мест
В день знаний в Казани открылись две новые школы
В Пензенской области открыли новую школу на 1100 мест и новый корпус лицея современных технологий
Новые школы открыты в Нижегородской и Ленинградской областях
В Санкт-Петербурге открыта школа на 1375 учеников
В Сколково открылась Международная гимназия для более чем 300 учащихся
В Ингушетии открыли самую большую школу в регионе
В Воронежской области открыта новая сельская школа на 260 мест
В Самарской области открыли новую школу на 1500 мест
В Томске и Барнауле открыли новые школы
Две новые школы открыты в Новосибирске
В Мордовии открыта крупнейшая в регионе школа
В Петроградский район открыли второе здание школы № 51
В Грозном открылась первая лингвистическая школа на 1224 места
В Набережных Челнах открыта новая школа на 1200 мест
В Московской области открылась школа на 900 мест
Гимназию на 1000 учащихся открыли в Калмыкии
В Уфе открыли школу на 1250 мест
В подмосковном Видном открылась новая школа
- termometrix
- 25.12.201720:33
- 2
25.12.1722:12:32
26.12.1701:15:48