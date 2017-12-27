Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев», строящийся на ССЗ «Вымпел»
Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М.
Заложен в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» 5 мая 2017 года.
На сегодняшний день это самое большое судно, когда-либо строившееся на «Вымпеле»!
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3627 т.
Главные размерения: длина — 77.8 м, ширина — 15.8 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Дальность плавания: 3000 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 32 человека
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
27.12.1715:24:50
27.12.1715:30:07 Не далее как вчера указывал —
27.12.1715:35:14
27.12.1715:49:10 Для понимания — если взять одного из «Грачонков», которых раньше строил «Вымпел» (и ещё будет строить), и поместить внутрь корпуса транспорта вооружения, он там спрячется вместе с надстройкой, и хрен кто его увидит!
27.12.1716:00:13
27.12.1718:46:28 В следующем году нас ждёт интересное зрелище.
27.12.1715:30:29
27.12.1715:41:18
27.12.1717:08:19 Скажите спасибо Катамарану.
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