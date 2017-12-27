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Фотофакты

Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев», строящийся на ССЗ «Вымпел»

  •  © Фото из открытых источников

Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М.

Заложен в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» 5 мая 2017 года.

На сегодняшний день это самое большое судно, когда-либо строившееся на «Вымпеле»!

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3627 т.

Главные размерения: длина — 77.8 м, ширина — 15.8 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 32 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.


ССЗ Вымпел, 20360, транспорт вооружения, Геннадий Дмитриев, Рыбинск, Ярославская область
  • Gizgaz Oo Gizgaz Oo
    27.12.1715:24:50

    Вечер добрый! Я думаю в подобных статьях нужно сразу характеристики судна указывать, хотя я на сайте Вымпела уже подсмотрел) С уважением

    #991499
    • A_SEVER A_SEVER
      27.12.1715:30:07

      Я думаю в подобных статьях нужно сразу характеристики судна указывать
      Не далее как вчера указывал — sdelanounas.ru/blogs/102116

      МТВ «Геннадий Дмитриев» в моём отчёте идёт под номером 16!    

      #991503
      • Gizgaz Oo Gizgaz Oo
        27.12.1715:35:14

        Как вариант да, просто в новости именно акцентировано внимание на том что это самое большое из когда-либо строившихся, и… Чтобы открыть «тайну» насколько надо решать ряд задач)

        #991507
        • A_SEVER A_SEVER
          27.12.1715:49:10

          акцентировано внимание на том что это самое большое из когда-либо строившихся
          Для понимания — если взять одного из «Грачонков», которых раньше строил «Вымпел» (и ещё будет строить), и поместить внутрь корпуса транспорта вооружения, он там спрячется вместе с надстройкой, и хрен кто его увидит!    
          •  © Фото из открытых источников

          Ну может мачта катера будет немного торчать…    

          Отредактировано: A_SEVER~15:50 27.12.17
          #991522
          • Gizgaz Oo Gizgaz Oo
            27.12.1716:00:13

            Да, не типичная для них продукция. С их официального сайта: «Инфраструктура, производственные мощности, технологии и персонал компании позволяют осуществлять строительство, модернизацию и ремонт военных кораблей, судов гражданского назначения спусковым весом до 1500 т, а также изготавливать объемные металлоконструкции общего назначения». Они похоже и не знают что его строят     Или спускать будут меньше половины судна    

            #991533
            • A_SEVER A_SEVER
              27.12.1718:46:28

              Или спускать будут меньше половины судна
              В следующем году нас ждёт интересное зрелище.    

              #991612
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      27.12.1715:30:29

      О нем не первый раз пишут. Можно было и просто на тэг жмакнуть    

       https://sdelanounas.ru/blogs/?search=20360 

      #991504
      • Gizgaz Oo Gizgaz Oo
        27.12.1715:41:18

        В новости о закладки кстати тоже характеристик не нашел, да ладно, я не докапываюсь     Кому надо без труда найдет))

        #991513
        • A_SEVER A_SEVER
          27.12.1717:08:19

          В новости о закладки кстати тоже характеристик не нашел
          Скажите спасибо Катамарану.    

          #991567
          • Нет аватара vikdik
            27.12.1717:45:21

            А поясните все-таки словосочетание «транспорт вооружения».

            Не все понятно предназначение корабля

            #991584
            • Нет аватара vikdik
              27.12.1717:46:24

              Вооруженный транспорт???

              #991585
            • Юрген Юрген
              27.12.1717:50:53

              Транспорт, который перевозит вооружение (ракеты, торпеды)

              #991587
              • Нет аватара vikdik
                27.12.1717:58:12

                А в чем отличие от обычного нефтеналивного (сухогруза, контейнеровоза, парома и т. д.)

                #991588
                • A_SEVER A_SEVER
                  27.12.1718:02:00

                  А в чем отличие от обычного

                  Конструкцией трюма (трюмов) и наличием собственного крана для погрузки/выгрузки боезапаса, в т. ч. для погрузки его на корабли ВМФ.

                  #991592
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                • Юрген Юрген
                  27.12.1718:04:42

                  Оружие — это опасный и вдобавок негабаритный груз, к нему идут соответствующие требования по хранению. Плюс необходимо оборудование для передачи тех же ракет или торпед в открытом море на корабль (кран соответствующей грузоподъемности). Плюс кубрики для охраны и пр.

                  #991594
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