Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев», строящийся на ССЗ «Вымпел»

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Морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М.

Заложен в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» 5 мая 2017 года.

На сегодняшний день это самое большое судно, когда-либо строившееся на «Вымпеле»!

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3627 т.

Главные размерения: длина — 77.8 м, ширина — 15.8 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 32 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.