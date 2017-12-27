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Нижегородский метрополитен получил 23 вагона метро модели 81-717.6/714.6 производства ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»). Контракт на поставку вагонов стоимостью 1 миллиард 300 миллионов рублей был подписан осенью этого года.