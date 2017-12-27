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Транспорт и логистика

Нижегородский метрополитен получил 23 вагона метро

  •  © Фото из открытых источников

Нижегородский метрополитен получил 23 вагона метро модели 81-717.6/714.6 производства ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»). Контракт на поставку вагонов стоимостью 1 миллиард 300 миллионов рублей был подписан осенью этого года.

  •  © Фото из открытых источников

https://opennov.ru/news/47988-23-novyh-vagona-poyavilis-v-metropolitene-nizhnego-novgoroda

Нижний Новгород, метро, электропоезд, Метровагонмаш
  • Нет аватара votteraz
    27.12.1720:12:42

    Ну чтож — вот и славненько. Спасибо ЧМ 2018.    

    Отредактировано: votteraz~20:13 27.12.17
    #991646
    • A_SEVER A_SEVER
      27.12.1722:38:05

      Дополнительные составы нужны для открытия новой станции метро «Стрелка»!    

      #991689
      • чебурашка1974 чебурашка1974
        27.12.1723:12:53

        А новые станции будут?    

        #991698
        • A_SEVER A_SEVER
          27.12.1723:25:18

          А новые станции будут?
          Будут деньги — будут новые станции.

          #991705
          • чебурашка1974 чебурашка1974
            27.12.1723:46:09

            Утром деньги — вечером станции.

            Вечером деньги — утром станции.

            Но БАБКИ ВПЕРЁД!    

            #991719
            • Нет аватара stadtisch
              27.12.1723:54:24

              Денег немерено,строить надо много,быстро и еще раз много))

              #991728
              • A_SEVER A_SEVER
                28.12.1700:01:41

                Денег немерено,строить надо много
                Увы, Максим Соколов эту точку зрения не разделяет.

                #991732
  • Евгений Шупенич Евгений Шупенич
    28.12.1700:11:17

    цвет можно было бы и у венгров посмотреть

    #991737
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