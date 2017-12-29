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Армия и Флот

В Сухопутные войска поступило 10 бригадных комплектов ОТРК «Искандер-М»

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В Сухопутные войска поступило 10 бригадных комплектов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

«Переоснащение ракетных соединений на современный комплекс „Искандер-М“ с устаревшей „Точки-У“ проводится в плановом порядке, — сказал главком. — К настоящему времени уже поставлено более 10 бригадных комплектов, в том числе два комплекта в этом году — в ракетные соединения Восточного и Западного военных округов».

Новый комплекс является уникальным, по прогнозам разработчиков, создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12156722@egNews

Армия, статистика, ОТРК Искандер-М
  • Seriomilander Seriomilander
    29.12.1712:28:13

    «К настоящему времени уже поставлено более 10 бригадных комплектов» — если точнее, то 11 бригадных комплектов:

    2010 — 26-я отдельная ракетная бригада (Ленинградская область).

    2013 — 107-я отдельная гвардейская ракетная бригада (Биробиджане)

    2013 — 1-я отдельная гвардейская ракетная бригада (Краснодар)

    2014 — 112-я гвардейская ракетная бригада (Ивановская область)

    2014 — 92-я отдельная ракетная бригада (Оренбургская область)

    2015 — 103-я ракетная бригада (Улан-Удэ)

    2015 — 12-я отдельная ракетная бригада (г.Моздок)

    2016 — 20-я ракетная бригада (п.Спасск-Дальний, Уссурийск)

    2016 — 119-я ракетная бригада (п. Еланский)

    2017 — 3-я ракетная бригада (Забайкальский край)

    2017 — 152-я гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининград)

    И еще 2 в 2018 году:

    448-я ракетная бригада (Курск)

    Новая ракетная бригада 8-й общевойсковой армии ЮВО.

    P.S. А после этих двух все «Точки» будут заменены "Запятыми" «Искандерами».

    Отредактировано: Seriomilander~12:30 29.12.17
    #992290
    • Великоросс Великоросс
      29.12.1716:25:33

         

      Кстати, можно еще добавлять про общее кол-во пусковых установок.

      Отредактировано: Великоросс~16:26 29.12.17
      #992356
      • Seriomilander Seriomilander
        29.12.1717:01:46

        Без проблем!

        "В ракетной бригаде 51 машина: 12 ПУ, 12 транспортно-заряжающих машин, 11 командно-штабных машин, 14 машин жизнеобеспечения, 1 машина технического обслуживания, 1 пункт подготовки информации, а также комплекты высокоточных управляемых ракет, арсенальный комплект и учебно-тренировочные средства."

        Всего 11 ракетных бригадах 132 Пусковые Установки «Искандер-М".

        Плюс 630-й отдельный ракетный дивизион 60-го Центра боевого применения (г.Знаменск-6, полигон Капустин Яр)   

        #992362
        • Великоросс Великоросс
          29.12.1717:28:45

             

          #992372
        • Максим Рожков Максим Рожков
          29.12.1719:46:59

          Всего 11 ракетных бригадах

          Итого 528 ракет. Верно?

          #992407
          • Сергей Туманов Сергей Туманов
            29.12.1719:50:38

            Снаряженная ПУ это 2 ракеты. Стало быть 264 ракеты.

            #992409
          • Seriomilander Seriomilander
            29.12.1719:53:30

            "Итого 528 ракет. Верно?" - ну, если посчитать, то 132 ПУ с 264 ракетами + 132 ТЗМ с 264 ракета. Хотя ракет многим больше, к примеру, кроме баллистических есть еще и крылатые, есть ракеты и на складах, видимо.

            #992410
            • Максим Рожков Максим Рожков
              29.12.1720:24:22

              132 ПУ с 264 ракетами + 132 ТЗМ с 264 ракета

              Ну я с транспортно-заряжающими и считал    

              #992428
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    29.12.1720:24:37

       

    #992429
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