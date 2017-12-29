В Сухопутные войска поступило 10 бригадных комплектов ОТРК «Искандер-М»
В Сухопутные войска поступило 10 бригадных комплектов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
«Переоснащение ракетных соединений на современный комплекс „Искандер-М“ с устаревшей „Точки-У“ проводится в плановом порядке, — сказал главком. — К настоящему времени уже поставлено более 10 бригадных комплектов, в том числе два комплекта в этом году — в ракетные соединения Восточного и Западного военных округов».
Новый комплекс является уникальным, по прогнозам разработчиков, создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года.
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