Итоги 2017 года: новые боевые корабли





© Фото из открытых источников

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и катерам, пополнившим в 2017 году состав ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, а также поставленным на экспорт.

1. Фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356.

Построен ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).

Заводской № 01357 — спущен 02.09.15 — подъём флага 27.12.17

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.

Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 180 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»

1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

2х2 533 мм ДТА-53-956

1х12 ПУ РБУ-6000

1 вертолёт Ка-27

2. Корвет «Совершенный» проекта 20380.

Построен ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре).

Заводской № 2101 — спущен 08.2015 — подъём флага 20.07.17





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.

Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»

3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

2 гранатомёта ДП-64

1 вертолёт Ка-27





© Фото из открытых источников

3. 4. 5. 6. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».

Построены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область):

П-429 (заводской № 01223) — спущен 27.04.17 — подписание акта 14.07.17

П-430 (заводской № 01224) — спущен 22.06.17 — подписание акта 09.11.17





© Фото с сайта vympel-rybinsk.ru



© Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

Построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Зеленодольск, Татарстан):

П-433 (заводской № 988) - подписание акта 16.09.17





© Фото автора (A_SEVER)

Построен на ОАО «Восточная верфь» (Владивосток):

Заводской № 8005 — подписание акта 14.10.17

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 57.5 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 5.8 м, осадка — 1.3 м.

Максимальная скорость хода: 48 узла

Дальность плавания: 500 миль.

Автономность: 3 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

7. 8. Пограничные сторожевые корабли «Преданный» и «Бдительный» проекта 22460 «Охотник».

Построены ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

«Преданный» (заводской № 507) — спущен 07.04.17 — подъём флага 15.09.17





© Фото из открытых источников

«Бдительный» (заводской № 509) — спущен 21.04.17 — подъём флага 13.10.17





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Передача боевых кораблей и катеров ВМФ и БО ФСБ России с 2009 года:

Проект 09/10/11/12/13/14/15/16 / 17

06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 0 — ДЭПЛ

08850 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ

09551 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — РПКСН

10410 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — ПСКР

11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 — фрегат

11661 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль

11711 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК

11770 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер

12200 4 _ 3 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _ 1 _ 0 — пограничный сторожевой катер

12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — тральщик

18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — средний разведывательный корабль

20380 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 — корвет

20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет

21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК

21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 2 _ 0 _ 0 — МРК

21820 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 — десантный катер

21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 3 _ 4 _ 0 _ 2 _ 4 — противодиверсионный катер

22010 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — океанографическое исследовательское судно

22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР

22120 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса

22160 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный корабль

22350 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат

22460 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 2 — ПСКР

22800 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МРК

Всего: 8 / 8 / 7 / 8 / 12 17 13 11 / 8

Экспорт.

9. Рейдовый тральщик «Алатау» проекта 10750Э.

Построен ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург) для ВМС Казахстана.

«Алатау» (заводской № 366) — спущен 30.10.15 — передан 30.03.17





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (стандартное): 165 т.

Главные размерения: длина — 32.4 м, ширина — 6.9 м, осадка — 1.7 м.

Максимальная скорость хода: 11 узлов

Дальность плавания: 650 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 14 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

два 12.7-мм пулемётов «Корд»

минно-тральное вооружение

10. 11. Фрегаты проекта 11661Э.

Построены ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» для ВМС Вьетнама.

Заводской № 956 — спущен 27.04.16 — передан 09.2017

Заводской № 957 — спущен 26.05.16 — передан 11.2017





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2200 т.

Главные размерения: длина — 102.4 м, ширина — 14.4 м, осадка — 5.6 м.

Максимальная скорость хода: 28 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 84 человека

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э»

2х2 533 мм торпедных аппарата

1 боевой модуль ЗРАК «Пальма»

одна 76-мм АУ АК-176М

2х6 30-мм АУ АК-630М

1 вертолёт Ка-28





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Поставки боевых кораблей и катеров на экспорт с 2009 года:

Проект 9/10/11/12/13/14/15/16 / 17

_971И 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ (Индия)

06361 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 1 _ 0 — ДЭПЛ (Алжир, Вьетнам)

10412 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Словения, Вьетнам)

10750 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — тральщик (Казахстан)

11356 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат (Индия)

11661 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — фрегат (Вьетнам)

11430 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — авианосец (Индия)

12200 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Туркменистан)

12418 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный катер (Туркменистан)

Всего: 4 _ 1 _ 6 _ 5 _ 3 _ 2 _ 2 _ 1 _ 3