Итоги 2017 года: новые боевые корабли
Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и катерам, пополнившим в 2017 году состав ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, а также поставленным на экспорт.
1. Фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356.
Построен ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).
Заводской № 01357 — спущен
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.
Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 180 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»
1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
2х2 533 мм ДТА-53-956
1х12 ПУ РБУ-6000
1 вертолёт Ка-27
2. Корвет «Совершенный» проекта 20380.
Построен ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре).
Заводской № 2101 — спущен 08.2015 — подъём флага 20.07.17
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.
Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 99 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»
3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
2 гранатомёта ДП-64
1 вертолёт Ка-27
3. 4. 5. 6. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».
Построены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область):
П-429 (заводской № 01223) — спущен
П-430 (заводской № 01224) — спущен
Построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Зеленодольск, Татарстан):
П-433 (заводской № 988) - подписание акта 16.09.17
Построен на ОАО «Восточная верфь» (Владивосток):
Заводской № 8005 — подписание акта 14.10.17
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 57.5 т.
Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 5.8 м, осадка — 1.3 м.
Максимальная скорость хода: 48 узла
Дальность плавания: 500 миль.
Автономность: 3 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
7. 8. Пограничные сторожевые корабли «Преданный» и «Бдительный» проекта 22460 «Охотник».
Построены ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
«Преданный» (заводской № 507) — спущен
«Бдительный» (заводской № 509) — спущен
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Передача боевых кораблей и катеров ВМФ и БО ФСБ России с 2009 года:
Проект 09/10/11/12/13/14/15/16 / 17
06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 0 — ДЭПЛ
08850 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ
09551 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — РПКСН
10410 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — ПСКР
11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 — фрегат
11661 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль
11711 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК
11770 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер
12200 4 _ 3 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _ 1 _ 0 — пограничный сторожевой катер
12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — тральщик
18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — средний разведывательный корабль
20380 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 — корвет
20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет
21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК
21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 2 _ 0 _ 0 — МРК
21820 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 — десантный катер
21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 3 _ 4 _ 0 _ 2 _ 4 — противодиверсионный катер
22010 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — океанографическое исследовательское судно
22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР
22120 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса
22160 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный корабль
22350 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат
22460 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 2 — ПСКР
22800 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МРК
Всего: 8 / 8 / 7 / 8 / 12 17 13 11 / 8
Экспорт.
9. Рейдовый тральщик «Алатау» проекта 10750Э.
Построен ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург) для ВМС Казахстана.
«Алатау» (заводской № 366) — спущен
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение (стандартное): 165 т.
Главные размерения: длина — 32.4 м, ширина — 6.9 м, осадка — 1.7 м.
Максимальная скорость хода: 11 узлов
Дальность плавания: 650 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 14 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
два 12.7-мм пулемётов «Корд»
минно-тральное вооружение
10. 11. Фрегаты проекта 11661Э.
Построены ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» для ВМС Вьетнама.
Заводской № 956 — спущен
Заводской № 957 — спущен
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2200 т.
Главные размерения: длина — 102.4 м, ширина — 14.4 м, осадка — 5.6 м.
Максимальная скорость хода: 28 узлов
Дальность плавания: 4000 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 84 человека
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э»
2х2 533 мм торпедных аппарата
1 боевой модуль ЗРАК «Пальма»
одна 76-мм АУ АК-176М
2х6 30-мм АУ АК-630М
1 вертолёт Ка-28
Поставки боевых кораблей и катеров на экспорт с 2009 года:
Проект 9/10/11/12/13/14/15/16 / 17
_971И 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ (Индия)
06361 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 1 _ 0 — ДЭПЛ (Алжир, Вьетнам)
10412 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Словения, Вьетнам)
10750 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — тральщик (Казахстан)
11356 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат (Индия)
11661 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — фрегат (Вьетнам)
11430 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — авианосец (Индия)
12200 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Туркменистан)
12418 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный катер (Туркменистан)
Всего: 4 _ 1 _ 6 _ 5 _ 3 _ 2 _ 2 _ 1 _ 3
В общей сложности в 2017 году отечественные корабелы передали заказчикам 11 боевых кораблей и катеров,
30.12.1720:47:40
31.12.1701:36:32 Выпил — не садись за руль и клавиатуру!
30.12.1721:00:12
30.12.1721:21:09 В
30.12.1722:28:40
30.12.1721:31:46
30.12.1721:34:36 В 2018 всех трёх можно не ждать.
30.12.1722:00:41
30.12.1723:36:16 С корветами как раз всё идёт так, как должно идти (а не так как нам хочется).
30.12.1722:22:02
30.12.1722:32:00
31.12.1702:30:14
31.12.1702:52:07 В рамках новой ГПВ, утверждённой новым Верховным главнокомандующим.
31.12.1703:20:51
30.12.1721:14:12
30.12.1721:18:34
31.12.1701:35:14 Пост о кораблях, а «Грачата» идут в качестве бонуса!
30.12.1721:38:33
30.12.1721:59:30
31.12.1709:15:17 Неприятность эту мы переживём!
31.12.1700:05:52
31.12.1709:14:38 Пожалуйста, подобные отчёты уже стали хорошей традицией нашего сайта!
31.12.1710:10:26