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Армия и Флот

Итоги 2017 года: новые боевые корабли

  •  © Фото из открытых источников

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и катерам, пополнившим в 2017 году состав ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, а также поставленным на экспорт.

1. Фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356.

Построен ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).

Заводской № 01357 — спущен 02.09.15 — подъём флага 27.12.17

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.

Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 180 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»

1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

2х2 533 мм ДТА-53-956

1х12 ПУ РБУ-6000

1 вертолёт Ка-27

2. Корвет «Совершенный» проекта 20380.

Построен ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре).

Заводской № 2101 — спущен 08.2015 — подъём флага 20.07.17

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 1800 т, полное 2100 т.

Главные размерения: длина — 111.6 м, ширина — 13 м, осадка — 3.7 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран» с СУ «Монумент-А»

3х4 ПУ ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

2 гранатомёта ДП-64

1 вертолёт Ка-27

  •  © Фото из открытых источников

3. 4. 5. 6. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».

Построены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область):

П-429 (заводской № 01223) — спущен 27.04.17 — подписание акта 14.07.17

П-430 (заводской № 01224) — спущен 22.06.17 — подписание акта 09.11.17

  •  © Фото с сайта vympel-rybinsk.ru
  •  © Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

Построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Зеленодольск, Татарстан):

П-433 (заводской № 988) - подписание акта 16.09.17

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Построен на ОАО «Восточная верфь» (Владивосток):

Заводской № 8005 — подписание акта 14.10.17

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 57.5 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 5.8 м, осадка — 1.3 м.

Максимальная скорость хода: 48 узла

Дальность плавания: 500 миль.

Автономность: 3 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

7. 8. Пограничные сторожевые корабли «Преданный» и «Бдительный» проекта 22460 «Охотник».

Построены ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

«Преданный» (заводской № 507) — спущен 07.04.17 — подъём флага 15.09.17

  •  © Фото из открытых источников

«Бдительный» (заводской № 509) — спущен 21.04.17 — подъём флага 13.10.17

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Передача боевых кораблей и катеров ВМФ и БО ФСБ России с 2009 года:

Проект 09/10/11/12/13/14/15/16 / 17

06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 0 — ДЭПЛ

08850 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ

09551 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — РПКСН

10410 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — ПСКР

11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 — фрегат

11661 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль

11711 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК

11770 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — десантный катер

12200 4 _ 3 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _ 1 _ 0 — пограничный сторожевой катер

12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — тральщик

18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — средний разведывательный корабль

20380 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 — корвет

20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет

21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК

21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 2 _ 0 _ 0 — МРК

21820 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 — десантный катер

21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 3 _ 4 _ 0 _ 2 _ 4 — противодиверсионный катер

22010 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — океанографическое исследовательское судно

22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР

22120 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса

22160 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный корабль

22350 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат

22460 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 2 — ПСКР

22800 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МРК

Всего: 8 / 8 / 7 / 8 / 12 17 13 11 / 8

Экспорт.

9. Рейдовый тральщик «Алатау» проекта 10750Э.

Построен ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург) для ВМС Казахстана.

«Алатау» (заводской № 366) — спущен 30.10.15 — передан 30.03.17

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (стандартное): 165 т.

Главные размерения: длина — 32.4 м, ширина — 6.9 м, осадка — 1.7 м.

Максимальная скорость хода: 11 узлов

Дальность плавания: 650 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 14 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

два 12.7-мм пулемётов «Корд»

минно-тральное вооружение

10. 11. Фрегаты проекта 11661Э.

Построены ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» для ВМС Вьетнама.

Заводской № 956 — спущен 27.04.16 — передан 09.2017

Заводской № 957 — спущен 26.05.16 — передан 11.2017

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2200 т.

Главные размерения: длина — 102.4 м, ширина — 14.4 м, осадка — 5.6 м.

Максимальная скорость хода: 28 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 84 человека

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э»

2х2 533 мм торпедных аппарата

1 боевой модуль ЗРАК «Пальма»

одна 76-мм АУ АК-176М

2х6 30-мм АУ АК-630М

1 вертолёт Ка-28

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Поставки боевых кораблей и катеров на экспорт с 2009 года:

Проект 9/10/11/12/13/14/15/16 / 17

_971И 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ (Индия)

06361 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 1 _ 0 — ДЭПЛ (Алжир, Вьетнам)

10412 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Словения, Вьетнам)

10750 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — тральщик (Казахстан)

11356 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат (Индия)

11661 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — фрегат (Вьетнам)

11430 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — авианосец (Индия)

12200 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Туркменистан)

12418 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный катер (Туркменистан)

Всего: 4 _ 1 _ 6 _ 5 _ 3 _ 2 _ 2 _ 1 _ 3

В общей сложности в 2017 году отечественные корабелы передали заказчикам 11 боевых кораблей и катеров, в т. ч. 3 корабля были поставлены на экспорт.


Итоги 2017, Амурский судостроительный завод, АСЗ, Зеленодольский судостроительный завод, СНСЗ, СФ «Алмаз», ССЗ «Вымпел», ПСЗ «Янтарь», ПСКР, фрегат, корвет, 10750Э, 11356, 11661, 20380, 21980, 22460
  • Katamaran Katamaran
    30.12.1720:47:40

    И много-много вспомогательной и боевой мелочи)))

    #992617
    • Комментарий удален
      • A_SEVER A_SEVER
        31.12.1701:36:32

        Я пьян
        Выпил — не садись за руль и клавиатуру!    

        #992691
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    30.12.1721:00:12

    Передача боевых кораблей в 2014-17 гг.: 17,13,11,8,… Не очень оптимистичная кривая.     А дальше?

    #992623
    • A_SEVER A_SEVER
      30.12.1721:21:09

      Не очень оптимистичная кривая
      В комментарии к своему итоговому отчёту за 2016 год 10 января 2017 года я писал:
      Давайте попробуем прикинуть, что может получить наш ВМФ в 2017 году.    

      Фрегат — 2 1 шт («Адмирал Макаров» и "Адмирал флота Советского Союза Горшков")

      Корвет — 1 шт ( «Совершенный»)

      МРК—3 шт («Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ураган»)

      Патрульный корабль — 1 шт («Василий Быков»)

      Грачонки — 5 4 шт (по 2 Зеленодольск и Рыбинск и ещё 1 Владивосток)

      БДК — 1 шт («Иван Грен»)

      Опытовое судно — 1 шт («Ладога»)

      Как сказал президент ОСК А.Л. Рахманов — «Почти всё удалось». (хотя тут вина не только ОСК)

      А дальше?
      Дальше будет где-то на уровне десятка кораблей в год, но в основном нас будут радовать судостроители, а не кораблестроители.

      Отредактировано: A_SEVER~21:26 30.12.17
      #992631
    • WladVik WladVik
      30.12.1721:31:46

      Надеюсь на увеличение числа кораблей переданных флоту. Жду 2 Буяна, 3 каракурта, патрульник Быков, Грен, Янтарь, думаю Горшкова допилят. Может Касатонов подойдёт. А так же жду Гремящего и громкого.

         

      #992636
      • A_SEVER A_SEVER
        30.12.1721:34:36

        Может Касатонов подойдёт. А так же жду Гремящего и громкого.
        В 2018 всех трёх можно не ждать.

        #992637
        • WladVik WladVik
          30.12.1722:00:41

          Ну вот опять товарищ Север весь кайф обломал   

          А что с корветами не так?

          Пс: за репортаж как всегда огромный плюс    

          Отредактировано: WladVik~22:01 30.12.17
          #992645
          • A_SEVER A_SEVER
            30.12.1723:36:16

            А что с корветами не так?
            С корветами как раз всё идёт так, как должно идти (а не так как нам хочется).

            «Гремящий» первый корвет с новым радиолокационным комплексом, а корабельные ФАР пока у нас идут тяжело. «Громкого» весной 2018 только на достройку повезут.

            за репортаж как всегда огромный плюс
            Пожалуйста, будет ещё одна часть по вспомогательному флоту.

            #992665
    • Human RS Human RS
      30.12.1722:22:02

      Зато по ВКС, ПВО и пр. все весьма неплохо     Да и ВМФ хоть и не получает много кораблей, но все равно строятся и модернизируются базы и военные городки, обновляется морская авиация и вооружение бригад морской пехоты и береговой обороны, обновляется вспомогательный флот и т. д. Да и все, что строится сейчас из кораблей рано или поздно сдадут. Так что есть жирный повод для оптимизма    

      Отредактировано: Human RS~22:23 30.12.17
      #992652
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        30.12.1722:32:00

        Меня больше интересует строительство надводного флота дальней морской зоны.

        #992656
        • Human RS Human RS
          31.12.1702:30:14

          Думаю массово его не будут строить до завершения текущей модернизации верфей, модернизации береговой инфраструктуры и насыщения кораблями ближней морской зоны. Вот потом можно будет мастрячить эсминцы, вертолетоносцы, авианосцы и т. д.

          #992697
          • A_SEVER A_SEVER
            31.12.1702:52:07

            Вот потом можно будет мастрячить эсминцы, вертолетоносцы, авианосцы
            В рамках новой ГПВ, утверждённой новым Верховным главнокомандующим.    

            #992703
  • CryNet CryNet
    30.12.1721:14:12

    Было бы неплохо увидеть итоги деятельности этого сайта в 2017-м. Прибавилось ли народу на сайте, больше или меньше хороших новостей, стал ли он популярнее, или, наоборот упал в рейтингах, и т. д. Это важно!    

    #992628
  • Нет аватара Johnny
    30.12.1721:18:34

    Ндя.Если Грачата уже стали боевыми кораблями.

    #992630
    • A_SEVER A_SEVER
      31.12.1701:35:14

      Если Грачата уже стали боевыми кораблями
      Пост о кораблях, а «Грачата» идут в качестве бонуса!

      Я и так «Рапторов» и «Мангустов» в отчётах игнорирую, не смотря на ворчание Катамарана.

         

      #992690
  • Sergio Buk Sergio Buk
    30.12.1721:38:33

    Может в название написать «боевые корабли и катера», а то протестутки переживают? Забавно конечно видеть, как они дошли уже до того, что к названию новости прицепляются.

    Отредактировано: Sergio Buk~21:40 30.12.17
    #992638
  • CryNet CryNet
    30.12.1721:59:30

    Через 3 месяца выборы президента. Думаю, в ближайшее время будет массовый наплыв «недовольных» на этот сайт и на канал «Время-вперёд».

    Отредактировано: CryNet~22:02 30.12.17
    #992644
    • A_SEVER A_SEVER
      31.12.1709:15:17

      Думаю, в ближайшее время будет массовый наплыв «недовольных» на этот сайт
      Неприятность эту мы переживём!    

      #992720
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    31.12.1700:05:52

    A_SEVER, благодарю Вас за подробную информацию!

    #992673
    • A_SEVER A_SEVER
      31.12.1709:14:38

      A_SEVER, благодарю Вас за подробную информацию!
      Пожалуйста, подобные отчёты уже стали хорошей традицией нашего сайта!    

      #992719
  • Нет аватара altman66
    31.12.1710:10:26

    Всех с наступающим Новым годом! Пусть в новом году сроки по сдачам кораблей не сдвигаются вправо! За наш Военно-Морской флот!   

    #992724
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