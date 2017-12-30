Обновление российского военного флота за 2017 год

Совсем немного времени остается до Нового года. А поэтому время подвести итоги в отношении того, как обновился российский военно-морской флот за 2017 год.

Для этого смонтирован уже четвертый традиционный новогодний ролик, в котором перечислены почти что правильно те корабли и вспомогательные суда, на которых в 2017 году был поднят Андреевский флаг, которые приняла государственная комиссия, которые были спущены на воду или еще только начали строиться.

Не остался без внимания и экспорт иностранным заказчикам новых военных кораблей.

Заранее прошу простить за возможные неточности.

Флоту быть! Всех с наступающим 2018 годом! Пусть в будущем году СУН подарит нам много хороших новостей, а Гренушку примут в состав флота. Он реально достоин этого!

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sCeQ8HETOrQ

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