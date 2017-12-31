Итоги 2017 года: новые станции метро





© Фото из открытых источников

Результат 2017 года в метростроении оказался чуть более скромным, чем в 2016 году — были открыты 4 новых станции метро вместо 5 годом раньше. На протяжении 3-х последних лет новые станции метро открываются только в столице, но 2018 год порадует нас разнообразием!

1. Станция «Ломоносовский проспект». Открыта 16 марта 2017 года.



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

2. Станция «Раменки». Открыта 16 марта 2017 года.



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

3. Станция «Минская». Открыта 16 марта 2017 года.



© Фото из открытых источников

4. Станция «Ховрино». Открыта 31 декабря 2017 года.



© Фото из открытых источников

Для сравнения:

В 2016 году открыты 5 станций в 1-м городе

В 2015 году открыты 2 станции в 1-м городе

В 2014 году открыты 6 станций в 2-х городах

В 2013 году открыты 5 станций в 2-х городах

В 2012 году открыты 7 станций в 4-х городах

В 2011 году открыты 5 станций в 3-х городах

В 2010 году открыты 5 станций в 4-х городах