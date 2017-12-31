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Транспорт и логистика

Итоги 2017 года: новые станции метро

  •  © Фото из открытых источников

Результат 2017 года в метростроении оказался чуть более скромным, чем в 2016 году — были открыты 4 новых станции метро вместо 5 годом раньше. На протяжении 3-х последних лет новые станции метро открываются только в столице, но 2018 год порадует нас разнообразием!

1. Станция «Ломоносовский проспект». Открыта 16 марта 2017 года.

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

2. Станция «Раменки». Открыта 16 марта 2017 года.

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

3. Станция «Минская». Открыта 16 марта 2017 года.

  •  © Фото из открытых источников

4. Станция «Ховрино». Открыта 31 декабря 2017 года.

  •  © Фото из открытых источников

Для сравнения:

В 2016 году открыты 5 станций в 1-м городе

В 2015 году открыты 2 станции в 1-м городе

В 2014 году открыты 6 станций в 2-х городах

В 2013 году открыты 5 станций в 2-х городах

В 2012 году открыты 7 станций в 4-х городах

В 2011 году открыты 5 станций в 3-х городах

В 2010 году открыты 5 станций в 4-х городах


Итоги 2017, метро, Москва
  • oleg repin oleg repin
    31.12.1723:04:04

    Поподробнее, пожалуйста, про туманное разнообразие 2018 года.

    #992907
    • A_SEVER A_SEVER
      31.12.1723:05:39

      про туманное разнообразие 2018 года
      Новые станции метро откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.

      #992908
      • Нет аватара luboy
        31.12.1723:33:09

        Все станции должны открыть до чемпионата мира? Так же считаю, что МЦК должно быть отмечено, ведь МЦК входит в систему метро.

        #992916
        • A_SEVER A_SEVER
          01.01.1801:15:25

          Все станции должны открыть до чемпионата мира?
          Нет, непосредственно к предстоящему чемпионату имеют отношение только 2 станции — «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге и «Стрелка» в Нижнем Новгороде, остальные будут открывать просто так, по мере их готовности.

          #992931
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