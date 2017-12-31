Итоги 2017 года: новые станции метро
Результат 2017 года в метростроении оказался чуть более скромным, чем в 2016 году — были открыты 4 новых станции метро вместо 5 годом раньше. На протяжении 3-х последних лет новые станции метро открываются только в столице, но 2018 год порадует нас разнообразием!
1. Станция «Ломоносовский проспект». Открыта 16 марта 2017 года.
2. Станция «Раменки». Открыта 16 марта 2017 года.
3. Станция «Минская». Открыта 16 марта 2017 года.
4. Станция «Ховрино». Открыта 31 декабря 2017 года.
Для сравнения:
В 2016 году открыты 5 станций в 1-м городе
В 2015 году открыты 2 станции в 1-м городе
В 2014 году открыты 6 станций в 2-х городах
В 2013 году открыты 5 станций в 2-х городах
В 2012 году открыты 7 станций в 4-х городах
В 2011 году открыты 5 станций в 3-х городах
В 2010 году открыты 5 станций в 4-х городах
31.12.1723:04:04
31.12.1723:05:39 Новые станции метро откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.
31.12.1723:33:09
01.01.1801:15:25 Нет, непосредственно к предстоящему чемпионату имеют отношение только 2 станции — «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге и «Стрелка» в Нижнем Новгороде, остальные будут открывать просто так, по мере их готовности.