Строительство ЦКАД. Первый пусковой комплекс





© roads.ru

ЦКАД — Центральная кольцевая автомобильная дорога — один из приоритетных государственных инфраструктурных проектов. Общая протяжённость трассы 530 км. Автодорога состоит из 5 пусковых комплексов. Стоимость трассы 300 млрд. рублей.

ЦКАД — самый масштабный транспортный проект Московской области. Эта скоростная бессветофорная 8-полосная автодорога, которая призвана разгрузить радиальные трассы и МКАД.

После долгих разговоров работы начаты.

В ноябре 2017 года открыто движение на первом участке пятого пускового комплекса — 3,6 километровом обходе Звенигорода на западе Московской области.

Одновременно начались строительные работы и на других участках.

Пусковой комплекс № 1.

Пусковой комплекс № 1 протянулся по югу Московской области от Наро-Фоминска на западе до трассы М-4 «Дон» в Домодедовском районе на востоке.

Он разделён на 2 части:

— участок 1 — 50 км по территории Домодедовского и Подольского районов Подмосковья, Троицкого округа Москвы (отметка 0 км — пересечение трассы М-5 «Дон», отметка 50 км — у д. Лисицына Наро-Фоминского района).

— участок 2 — 64 км по территории Наро-Фоминского района Подмосковья.

Объект нашего интереса — строительные работы на 1 участке. Практически они начаты в 2016 году.

В конце декабря 2017 года основные работы велись на восточном отрезке 0 — 6 км на траверзе г. Домодедово. Здесь сосредоточены 20-30 единиц техники и до сотни рабочих. Ведётся монтаж эстакады, 3 мостовых переходов, укладка ложа трассы.

1. Сбивка в восточном направлении с 4-м пусковым комплексом (Домодедовский и Раменский районы).

А так это будет … думаю, уже в этом году:

2. Отметка 0 км. Строительство эстакады через старое Каширское шоссе. Это сейчас явно эпицентр строительства. Металлические и железобетонные конструкции смонтированы на отрезке эстакаыд примерно 200 — 250 м, строители вплотную подошли к старому Каширскому шоссе с запада.

3. Поворачиваем на бетонное кольцо и идём на запад.

4. Строительство переходов через ручьи на отметках 2 и 3 км у д. Калачёво.

5. Отметка 6 км. Переход через р. Рожайку у д. Тургенево.

Отсыпка дороги.

6. На отметках 7-10 км строятся эстакада через ответвления бетонного кольца.

7. Следующий участок работ — отметка 12 км (отворот на Романцево) — сооружается переход через р. Рогожку.

Идём на запад. Трассу А-2 проскакиваем без остановок, здесь работ почти не предусматривается.

А вот на старом Симферопольском шоссе тормознёмся.

8. 18 км — сооружение эстакады через старое Симферопольское шоссе. Также начато строительство эстакады через железную дорогу Курского направления чуть западнее.

После железнодорожного переезда и до конца всего участка строительные работы видны лишь спорадически. Строители явно отсюда ушли. На отметках 18 — 34 км частично отсутствует насыпь дороги.

9. 25 км — перекрёсток Никулино — Климовск.

10. Отметка 40 км — пересечение с автодорогой, А — 130 (старая Калужская дорога). Пожалуй только здесь на всём западном отрезке видны рабочие на сооружении эстакады через А-130.

Далее до конечного 50-го километра тишина. Трасса отсыпана, строители видимо на других объектах.

11. 48 км — отворот к д. Шарапово.

12. Конечная отметка 50 км у д. Лисицыно. Здесь строящаяся трасса пересекает бетонку и уходит влево. А мы поворачиваем назад.

Вечереет…

Охрана не спит — дважды на остановках у строящихся объектов ко мне подходили ребята в форме и настоятельно рекомендовали проехать чуть дальше. Это правильно, мало ли кто шляется по вверенному объекту.

Из всего виденного выводы неоднозначные. Энергично работы ведутся на восточном отрезке, точечные работы в центре, тишина на западе. Вероятно, интенсивность работы возрастёт к лету 2018 года. Явно в 2018 году участок не запустят, срок окончания строительства первого пускового комплекса ЦКАД продлен до конца 2019 года.

До новых встреч на стройках Подмосковья!