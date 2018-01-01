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Дорожное строительство

Строительство ЦКАД. Первый пусковой комплекс

  •  © roads.ru

ЦКАД — Центральная кольцевая автомобильная дорога — один из приоритетных государственных инфраструктурных проектов. Общая протяжённость трассы 530 км. Автодорога состоит из 5 пусковых комплексов. Стоимость трассы 300 млрд. рублей.

ЦКАД — самый масштабный транспортный проект Московской области. Эта скоростная бессветофорная 8-полосная автодорога, которая призвана разгрузить радиальные трассы и МКАД.

После долгих разговоров работы начаты.

В ноябре 2017 года открыто движение на первом участке пятого пускового комплекса — 3,6 километровом обходе Звенигорода на западе Московской области.

Одновременно начались строительные работы и на других участках.

  •  © img-fotki.yandex.ru

Пусковой комплекс № 1.

Пусковой комплекс № 1 протянулся по югу Московской области от Наро-Фоминска на западе до трассы М-4 «Дон» в Домодедовском районе на востоке.

Он разделён на 2 части:

— участок 1 — 50 км по территории Домодедовского и Подольского районов Подмосковья, Троицкого округа Москвы (отметка 0 км — пересечение трассы М-5 «Дон», отметка 50 км — у д. Лисицына Наро-Фоминского района).

— участок 2 — 64 км по территории Наро-Фоминского района Подмосковья.

Объект нашего интереса — строительные работы на 1 участке. Практически они начаты в 2016 году.

В конце декабря 2017 года основные работы велись на восточном отрезке 0 — 6 км на траверзе г. Домодедово. Здесь сосредоточены 20-30 единиц техники и до сотни рабочих. Ведётся монтаж эстакады, 3 мостовых переходов, укладка ложа трассы.

1. Сбивка в восточном направлении с 4-м пусковым комплексом (Домодедовский и Раменский районы).

  • https://lh3.googleusercontent.com/80Rtbc3kgNkXHsnFgb9qLmscvURLOzeYWzGS6CV7FRc0gISzfmJQAKtiwJ-HqVo2s9LEsq2MGYhdyrcaqsuqCUFk9EmoOOgLBWB38VAF-T2_rjfAnwDpKBzH8s7zqrxY1URaQA7XJ-sJbzAfsGa_bFhSMKkendScuQdBIgbWsH4JpqcXPi1NZxDx081vGE0X10ONcLfQL27WaIDOu6eckCbrlGfUss3WTyAbhDV2nv8GSYEBFLltPXgOBvUK3BMIzE1iZi127ZKLmdshae2YHWoTKuSWWLI3clTB7ZiPg_NlaKo1JQwo4Tyrm-3kmd20QKZyPY7iMZ_-8a75pUBLxopxk7wPXRJJ9iUq0rv3w_fkyF-UhVKbPVzxb72JteaE5w-xoIdShPvLw_pbEvd3DZ8iTodphzpCNVmQ-ulSSRhaVdkneUPJIaySjLBrushBhrggy6qmR9fMO05W4k7BYr4pXs0E1N5gntMnT4HQ6A94GlKaANjtqlDA8okhVvhM-OwUkS9t3WfxBiuPuVfKR7v2i-1JQ_1xMjElWmPeOaf_6UMLo2hR3eTUj1NRr15388H3Lh9zKUKmQdfqrS9bD6puEkKWGJxgUrFZGYo=w1082-h811-no
  • https://lh3.googleusercontent.com/80Rtbc3kgNkXHsnFgb9qLmscvURLOzeYWzGS6CV7FRc0gISzfmJQAKtiwJ-HqVo2s9LEsq2MGYhdyrcaqsuqCUFk9EmoOOgLBWB38VAF-T2_rjfAnwDpKBzH8s7zqrxY1URaQA7XJ-sJbzAfsGa_bFhSMKkendScuQdBIgbWsH4JpqcXPi1NZxDx081vGE0X10ONcLfQL27WaIDOu6eckCbrlGfUss3WTyAbhDV2nv8GSYEBFLltPXgOBvUK3BMIzE1iZi127ZKLmdshae2YHWoTKuSWWLI3clTB7ZiPg_NlaKo1JQwo4Tyrm-3kmd20QKZyPY7iMZ_-8a75pUBLxopxk7wPXRJJ9iUq0rv3w_fkyF-UhVKbPVzxb72JteaE5w-xoIdShPvLw_pbEvd3DZ8iTodphzpCNVmQ-ulSSRhaVdkneUPJIaySjLBrushBhrggy6qmR9fMO05W4k7BYr4pXs0E1N5gntMnT4HQ6A94GlKaANjtqlDA8okhVvhM-OwUkS9t3WfxBiuPuVfKR7v2i-1JQ_1xMjElWmPeOaf_6UMLo2hR3eTUj1NRr15388H3Lh9zKUKmQdfqrS9bD6puEkKWGJxgUrFZGYo=w1082-h811-no
  •  © roads.ru
  •  © roads.ru

А так это будет … думаю, уже в этом году:

  •  © img-fotki.yandex.ru

2. Отметка 0 км. Строительство эстакады через старое Каширское шоссе. Это сейчас явно эпицентр строительства. Металлические и железобетонные конструкции смонтированы на отрезке эстакаыд примерно 200 — 250 м, строители вплотную подошли к старому Каширскому шоссе с запада.

  •  © roads.ru

3. Поворачиваем на бетонное кольцо и идём на запад.

  •  © roads.ru
  •  © roads.ru

4. Строительство переходов через ручьи на отметках 2 и 3 км у д. Калачёво.

  •  © roads.ru

  •  © roads.ru

5. Отметка 6 км. Переход через р. Рожайку у д. Тургенево.

  •  © roads.ru

Отсыпка дороги.

  •  © roads.ru
  •  © roads.ru

6. На отметках 7-10 км строятся эстакада через ответвления бетонного кольца.

  •  © roads.ru

  •  © roads.ru
  •  © roads.ru

7. Следующий участок работ — отметка 12 км (отворот на Романцево) — сооружается переход через р. Рогожку.

  •  © roads.ru

Идём на запад. Трассу А-2 проскакиваем без остановок, здесь работ почти не предусматривается.

  •  © img-fotki.yandex.ru

А вот на старом Симферопольском шоссе тормознёмся.

8. 18 км — сооружение эстакады через старое Симферопольское шоссе. Также начато строительство эстакады через железную дорогу Курского направления чуть западнее.

  •  © roads.ru

После железнодорожного переезда и до конца всего участка строительные работы видны лишь спорадически. Строители явно отсюда ушли. На отметках 18 — 34 км частично отсутствует насыпь дороги.

9. 25 км — перекрёсток Никулино — Климовск.

  •  © roads.ru

10. Отметка 40 км — пересечение с автодорогой, А — 130 (старая Калужская дорога). Пожалуй только здесь на всём западном отрезке видны рабочие на сооружении эстакады через А-130.

  •  © roads.ru
  •  © roads.ru

Далее до конечного 50-го километра тишина. Трасса отсыпана, строители видимо на других объектах.

  •  © roads.ru

11. 48 км — отворот к д. Шарапово.

  •  © roads.ru

12. Конечная отметка 50 км у д. Лисицыно. Здесь строящаяся трасса пересекает бетонку и уходит влево. А мы поворачиваем назад.

  •  © roads.ru

  •  © roads.ru

Вечереет…

  •  © roads.ru

Охрана не спит — дважды на остановках у строящихся объектов ко мне подходили ребята в форме и настоятельно рекомендовали проехать чуть дальше. Это правильно, мало ли кто шляется по вверенному объекту.

Из всего виденного выводы неоднозначные. Энергично работы ведутся на восточном отрезке, точечные работы в центре, тишина на западе. Вероятно, интенсивность работы возрастёт к лету 2018 года. Явно в 2018 году участок не запустят, срок окончания строительства первого пускового комплекса ЦКАД продлен до конца 2019 года.

До новых встреч на стройках Подмосковья!

http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=29465

дорожное строительство , ЦКАД , Московская область
  • Human RS Human RS
    01.01.1819:47:32

    Первое января,а ты уже на «боевом посту»    

    Кстати, как-нибудь порою свежий материал модернизации и железнодорожного кольца по Московской области вокруг Москвы, а то давно уже об этом проекте не писали.

    Отредактировано: Human RS~20:51 01.01.18
    #993052
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      01.01.1819:52:06

      Не, ну я вчера честно все часовые пояса по России прошёл — от Чукотки до Калининграда, и даже друзей в Черногории поддержали.   

      С утра батарея пустых бутылок была в полной комплектации.

      А теперь можно и поразмяться.

      #993056
    • Нет аватара Mirotvorets
      01.01.1820:25:01

      А что жд кольцо тоже стороится?

      #993062
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        01.01.1820:43:54

        Вроде бы нет. Только реконструкция отдельных станций, путей, точечное строительство.

        #993065
      • Human RS Human RS
        01.01.1820:50:27

        Оно (БМО) давно построено, но последние годы идет активное строительство дополнительных главных путей, спрямление участков, новых станций и прочая модернизация инфраструктуры. Тоже масштабный проект.

        Отредактировано: Human RS~21:26 01.01.18
        #993067
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          01.01.1820:54:59

          Пока загрузка ещё не полная. Но она постепенно растёт.

          #993068
          • Нет аватара Mirotvorets
            01.01.1822:06:55

            Вполне можно со временем и пассажирский поток увеличить.

            А то одно время с приходом Воробьева муссировалась тема строительства монорельсовой дороги Подольск Домодедово. Очень специфический и дорогостоящий проект. А Большое жд кольцо практически простаивает без дела.

            #993078
          • Нет аватара Mirotvorets
            01.01.1822:08:33

            За фоторепортаж спасибо!

            #993079
  • Kolyda Kolyda
    01.01.1822:43:48

    Новости явный плюс, а за репортаж спасибо!

    Ходят слухи, что Америка (в смысле экономика США) началась со строительства дорог. Почему бы не перенять хороший опыт?

    #993082
  • Александр Скориков
    01.01.1822:45:49

    ЦКАД так нужна Москве, Московской области, логистам всех мастей — и каждый раз ее куда-то задвигают, на переездах длинномеры стоят сутками

    #993083
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