Совершил первый полёт 10-й экземпляр Т-50 (Су-57)

23 декабря в Комсомольске-на-Амуре совершил свой первый полёт 10-й опытный экземпляр истребителя 5-го поколения Су-57 (ПАК ФА). Самолёт изготовлен Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина, являющимся филиалом ПАО «Компания «Сухой».

Даты первых полётов:

Т-50-1 — 29 января 2010 года

Т-50-2 — 3 марта 2011 года

Т-50-3 — 22 ноября 2011 года

Т-50-4 — 12 декабря 2012 года

Т-50-5 — 27 октября 2013 года, Т-50-5Р — 16 октября 2015 года

Т-50-6-2 — 27 апреля 2016 года

Т-50-8 — 17 ноября 2016 года

Т-50-9 — 24 апреля 2017 года

Т-50-11 — 6 августа 2017 года

Т-50-10 — 23 декабря 2017 года

На этом выпуск опытных экземпляров завершён, дальше будут машины установочной партии.