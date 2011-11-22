Совершил первый полёт 10-й экземпляр Т-50 (Су-57)
23 декабря в Комсомольске-на-Амуре совершил свой первый полёт 10-й опытный экземпляр истребителя 5-го поколения Су-57 (ПАК ФА). Самолёт изготовлен Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина, являющимся филиалом ПАО «Компания «Сухой».
Даты первых полётов:
Т-50-1 — 29 января 2010 года
Т-50-2 — 3 марта 2011 года
Т-50-3 — 22 ноября 2011 года
Т-50-4 — 12 декабря 2012 года
Т-50-5 — 27 октября 2013 года, Т-50-5Р — 16 октября 2015 года
Т-50-6-2 — 27 апреля 2016 года
Т-50-8 — 17 ноября 2016 года
Т-50-9 — 24 апреля 2017 года
Т-50-11 — 6 августа 2017 года
Т-50-10 — 23 декабря 2017 года
На этом выпуск опытных экземпляров завершён, дальше будут машины установочной партии.
03.01.1810:02:35
03.01.1810:28:27 Не переживайте, это пока ещё прошлогодние новости идут.
04.01.1800:21:23
03.01.1810:46:28
03.01.1811:16:14
03.01.1815:26:48 Мне кажется есть некоторая недооценка сложности создания боевой техники нового поколения и связанные с этим завышенные ожидания быстрого начала её серийного производства.
03.01.1820:38:59
03.01.1810:55:31
03.01.1811:02:31 Плюс Су-35С Плюс Ту-214 ВАСО (Воронеж) — Ил-96-300/400, Ан-148 и Ил-112 В.
03.01.1811:25:36
03.01.1811:39:52
03.01.1812:45:32
03.01.1813:33:31
03.01.1814:08:43
03.01.1816:26:34
03.01.1813:45:11
03.01.1812:20:37
03.01.1812:31:49 Станут учебными пособиями и музейными экспонатами.
03.01.1813:39:34
03.01.1813:48:51
03.01.1813:50:27
03.01.1814:30:40 А дальше ремоторизация.
03.01.1813:50:03
03.01.1814:13:13 Пока нет. Возможно, но пока МО к этому проекту не имеет отношения.
03.01.1815:43:14
03.01.1820:01:28
03.01.1818:12:58
03.01.1819:01:17
03.01.1819:41:19 А нафига попу гармонь? Су-35 и так есть самолет (точнее, авиакомплекс) пятого поколения.
03.01.1820:14:26
03.01.1820:17:44 Примечание — у Александра Ермакова свой персональный метод классификации поколений авиатехники, отличный от общепринятого.
03.01.1820:14:50
03.01.1821:28:29
03.01.1820:35:52
03.01.1821:19:51
03.01.1822:21:31
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