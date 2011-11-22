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Авиация

Совершил первый полёт 10-й экземпляр Т-50 (Су-57)

23 декабря в Комсомольске-на-Амуре совершил свой первый полёт 10-й опытный экземпляр истребителя 5-го поколения Су-57 (ПАК ФА). Самолёт изготовлен Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина, являющимся филиалом ПАО «Компания «Сухой».

Даты первых полётов:

Т-50-1 — 29 января 2010 года

Т-50-2 — 3 марта 2011 года

Т-50-3 — 22 ноября 2011 года

Т-50-4 — 12 декабря 2012 года

Т-50-5 — 27 октября 2013 года, Т-50-5Р — 16 октября 2015 года

Т-50-6-2 — 27 апреля 2016 года

Т-50-8 — 17 ноября 2016 года

Т-50-9 — 24 апреля 2017 года

Т-50-11 — 6 августа 2017 года

Т-50-10 — 23 декабря 2017 года

На этом выпуск опытных экземпляров завершён, дальше будут машины установочной партии.


Авиация, КнААЗ, Сухой, истребители, Т-50, ПАК ФА, Су-57
  • Katamaran Katamaran
    03.01.1810:02:35

    сначала не посмотрел на дату, и испугался, что 3 января полет состоялся.

    #993341
    • A_SEVER A_SEVER
      03.01.1810:28:27

      не посмотрел на дату, и испугался
      Не переживайте, это пока ещё прошлогодние новости идут.    

      #993343
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    • Нет аватара Захарка
      03.01.1811:16:14

      Нет, не многовато.

      F-22:

      Первый полет прототипа YF-22 — 29 сентября 1990 года;

      Первый полет истребителя в окончательном облике (настоящий F-22): 7 сентября 1997 года;

      Начало эксплуатации: 15 декабря 2005 года;

      Окончание серийного производства: примерно декабрь 2011 года;

      Итого: около 16 лет с момента полета первого прототипа и до начала эксплуатации.

      F-35:

      Первый полет прототипа X-35 — 24 октября 2000 года;

      Первый полет истребителя в окончательном облике (настоящий F-35): 15 декабря 2006 года;

      Начало серийного производства: 25 февраля 2011 года;

      Начало эксплуатации: с 31 июля 2015 года (корпус морской пехоты США);

      Статус: до сих пор официально не поставлен на вооружение.

      Итого: 11 (по факту 15) лет с момента полета прототипа.

      #993353
    • A_SEVER A_SEVER
      03.01.1815:26:48

      8 лет испытаний. Не многовато ли?
      Мне кажется есть некоторая недооценка сложности создания боевой техники нового поколения и связанные с этим завышенные ожидания быстрого начала её серийного производства.

      #993422
      • Нет аватара KJA
        03.01.1820:38:59

        ну почему же, если не выходит у американцев это хороший повод посмеяться над ними.

        #993466
  • Нет аватара Филин
    03.01.1810:55:31

    Су-57 и ССЖ — Комсомольск-на-Амуре, Су-30, Як, МС-21 — Иркутск, Су-34 — Новосибирск, ТУ-160 — Казань… у всех специализация.

    #993347
    • A_SEVER A_SEVER
      03.01.1811:02:31

      Су-57 и ССЖ — Комсомольск-на-Амуре
      Плюс Су-35С
      ТУ-160 — Казань…
      Плюс Ту-214
      у всех специализация
      ВАСО (Воронеж) — Ил-96-300/400, Ан-148 и Ил-112 В.

      Авиастар-СП (Ульяновск) — Ил-76МД-90А и его модификации.

      Отредактировано: A_SEVER~11:04 03.01.18
      #993349
  • Иван Кротов Иван Кротов
    03.01.1811:25:36

    Читал что раньше делали до 50 экземпляров самолетов чтобы тестировать. А при подготовке Т50 за счет перехода на электронное тестирование время тестов (и затраты) сократили кратно до 5-10 раз по разным направлениям (особенно планер и двигатель). Наверняка 10 машина может быть крайней тестовой. Дальше наверно какой то вариант будет опытной серии.

    #993355
    • Нет аватара Пехота
      03.01.1811:39:52

      Непонятно другое. Испытывали по сути один самолёт, а с новыми движками будет считай что другая машина. Понятно, что многие системы и борт в целом остался прежний, но ведь всякие аэродинамические нюансы наверняка изменились с переходом на новый более мощный движок. Учитывая, что полётом управляет компьютер, а не пилот напрямую — сто процентов надо перенастраивать алгоритмы управления.

      #993357
      • Нет аватара vlTepes
        03.01.1812:45:32

        Непонятно другое. Испытывали по сути один самолёт, а с новыми движками будет считай что другая машина. Понятно, что многие системы и борт в целом остался прежний, но ведь всякие аэродинамические нюансы наверняка изменились

        Аэродинамика не поменялась вообще никак.

        Изменения от нового двигателя — большая скорость набора скорости и высоты, более высокая крейсерская сверхзвуковая. Возможно — более высокая максимальная взлетная масса.

        Все.

        Даже максимальная скорость не изменится.

        Испытаний придется сделать минимум.

        Установочная партия с двигателями первого этапа позволит разработать руководства по боевому применению, обучить строевых летчиков.

        А в части пойдет уже серийный с двигателями второго этапа.

        Отредактировано: vlTepes~12:47 03.01.18
        #993375
        • Нет аватара Пехота
          03.01.1813:33:31

          Как же аэродинамика не поменяется при росте тяги и следовательно скорости манёвра? Тут могут быть и другие предельные углы атаки, и другие потолки, и при манёврах, скорость которых выше — другие характеристики обтекания аэродинамических поверхностей и элементов управления.

          Разумеется, заново испытывать всё, как в случае новой машины — не потребуется.

          #993386
          • Нет аватара Neptus
            03.01.1814:08:43

            Всё, что можно было испытать на старых двигателях, останется неизменным в виде характеристик с соответствующими индексами тяги. Новые двигатели только добавят более высокие индексы тяги, их обкатают и допишут сверху.

            #993405
      • Нет аватара Хавиланд
        03.01.1816:26:34

        Испытывали по сути один самолёт, а с новыми движками будет считай что другая машина.

        Поскольку никто не скрывал, что сначала будет двиг. первого этапа, а затем двиг. второго этапа, не логично ли предположить, что воздухозаборники и планер Т-50 изначально делались под двигатель второго этапа? Читал, что воздухозаборники у Су-57 сделаны под больший расход воздуха чем у Су-35(который использует сходный двигатель, 117 и 117С).

        ------------

        п.с. По этой же причине(разные воздухозаборники), без изменения конструкции, на Су-35 скорее всего не получится поставить «изделие-30». (это я ниже прочел дискуссию можно ли установить на Су-35 новый двиг)

        Отредактировано: Хавиланд~22:07 03.01.18
        #993429
    • александр столярчук александр столярчук
      03.01.1813:45:11

      Про т-50 в этой статье читал?)

      Отредактировано: александр столярчук~13:46 03.01.18
      #993392
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    03.01.1812:20:37

    а что будет с лётными прототипами когда закончат испытания?

    #993368
    • A_SEVER A_SEVER
      03.01.1812:31:49

      что будет с лётными прототипами когда закончат испытания?
      Станут учебными пособиями и музейными экспонатами.

      #993372
  • Сергей Иванов
    03.01.1813:39:34

    На этом выпуск опытных экземпляров завершён, дальше будут машины установочной партии…Это будут машины уже с новыми двигателями?

    #993391
  • Kokorev Dmitry Kokorev Dmitry
    03.01.1813:50:03

    А кто знает — какова ситуация со строительством обновлённых ИЛ96? Их хоть делают? Нужный самолёт для ВТА

    #993397
    • A_SEVER A_SEVER
      03.01.1814:13:13

      Их хоть делают?
      Пока нет.
      Нужный самолёт для ВТА
      Возможно, но пока МО к этому проекту не имеет отношения.

      Есть планы построить 6-8 новых Илов для СЛО, и на этом пока всё.

      #993406
    • Letun Letun
      03.01.1815:43:14

      Нужный самолёт для ВТА

      Как собаке — пятая нога он нужен. Ил-96 — пассажирский самолёт, к самолётам ВТА предъявляются совсем другие требования по эксплуатационным и лётным характеристикам.

      Отредактировано: Letun~15:46 03.01.18
      #993424
      • Нет аватара Vahmur-OK
        03.01.1820:01:28

        Как собаке — пятая нога он нужен. Ил-96 — пассажирский самолёт…

        Прорабатывалась версия топливозаправщика на основе Ил-96.

        #993454
  • Лайм Баюн Лайм Баюн
    03.01.1818:12:58

    Интересно, а возможно ли на Су-35 установить двигатель второго этапа?

    #993442
    • Egor Panov Egor Panov
      03.01.1819:01:17

      Кстати да. Очень интересная мысль. Что если Су-57 очень дорог в серии, но зато таким образом можно поднять характеристики Су-35 (дальнейшее развитие Су-27)?

      Может радар, радиосистемы и вычсистемы, авионику от Су-57 тоже можно на Су-35 адаптировать?

      #993448
      • Александр Ермаков
        03.01.1819:41:19

        Что если Су-57 очень дорог в серии, но зато таким образом можно поднять характеристики Су-35
        А нафига попу гармонь? Су-35 и так есть самолет (точнее, авиакомплекс) пятого поколения.

        #993450
        • Letun Letun
          03.01.1820:14:26

          Ого, эксперты по поколениям подтянулись    

          #993457
        • A_SEVER A_SEVER
          03.01.1820:17:44

          Су-35 и так есть самолет (точнее, авиакомплекс) пятого поколения
          Примечание — у Александра Ермакова свой персональный метод классификации поколений авиатехники, отличный от общепринятого.

          #993459
      • A_SEVER A_SEVER
        03.01.1820:14:50

        авионику от Су-57 тоже можно на Су-35 адаптировать?

        Если на Су-35С поставить двигатели и авионику от Су-57, то стоимость Су-35С приблизится к стоимости Су-57.    

        #993458
        • Egor Panov Egor Panov
          03.01.1821:28:29

          Приблизится, но не достигнет.

          Уверен идея хорошая. Таким образом можно будет и унификацию выполнить по электронике и прочему, прочему, прочему. Парк машин на базе платформы Т-10 довольно-таки большой. Модернизация это дополнительные деньги, и возможность на эти деньги развиваться далее.

          #993471
      • Нет аватара Захарка
        03.01.1820:35:52

        А смысл? Это все равно, что на запорожец поставить движок от Порше 911.

        #993465
        • Egor Panov Egor Panov
          03.01.1821:19:51

          Экономия денежных средств. В кругах лиц, близких к авиации давно витает в воздухе идея — вместО или вместЕ с Т-50\Су-57 надо продолжать дальнейшее совершенствование платформы Т-10.

          Аргументируют свою точку зрения как стоимостными характеристиками, так и тем фактом, что Т-50\Су-57 всё равно будет виден на радарах, следовательно от технологий снижения заметности толку мало, и это не является сверх преимуществом. А раз так, то давайте развивать платформу Т-10 и совершенствовать Су-35.

          Сравнивать Су-35 с «запором», это сильно на мой взгляд.

          В любом случае дискуссия на непрофильном сайте лишена смысла. Продолжать её я не буду.

          #993469
          • Нет аватара Захарка
            03.01.1822:21:31

            Создание Су-57 — это, в первую очередь, освоение новых технологий и создание новой платформы, которую можно будет модернизировать и совершенствовать ещё лет 30. А если следовать такой логике, что, мол, Су-57 — дорого, давайте и дальше елозить несчастный планер от Су-27 — это тупиковый путь, в результате которого никакого технологического прорыва достигнуть не удастся.

            На мой взгляд, Су-35 в ближайшие годы следует активно продвигать как экспортный продукт, не забывая, конечно, и о собственной армии — нам штучек 150 таких «сушек» пригодилось бы. Но зацикливаться на бесконечной модернизации имеющейся платформы — это уже слишком. В конце-концов, чем более массово будет выпускаться тот же Су-57, тем дешевле он будет обходиться, и тем быстрее можно будет приступить к его модернизации или разработке нового, 6-го «колена».

            #993477
  • Нет аватара Пафилин
    04.01.1800:27:01

    Боюсь даже спрашивать!Новостные порталы сообщили о потере 7 самолетов на базе Хмеймим?

    #993505
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