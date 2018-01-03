Центр прототипирования открыли на базе РЦИ технопарка «Якутия»

В Региональном центре инжиниринга технопарка «Якутия» 28 декабря состоялось торжественное открытие Центра прототипирования.

Центр будет реализовывать принцип «fablab», где в небольшой мастерской участникам предлагается возможность изготавливать необходимые им детали, прототипы будущих серийных образцов своей продукции. Новый цех располагает набором универсальных инструментов: станком лазерной резки с ЧПУ, станками по металлообработке, универсальным сварочным оборудованием, промышленным 3D принтером. Также организованы рабочие места для разработок и проектирования.

Как отметил руководитель Регионального центра инжиниринга технопарка «Якутия» Ефим Кузьмин, благодаря Центру прототипирования у предпринимателей и резидентов технопарка появились новые возможности: «Открытие подобного центра в Якутске очень важно, так как многие резиденты и предприниматели не не могут вкладываться в оборудование. А в условиях технопарка у них есть доступ к современному высокотехнологичному оборудованию, чтобы получить необходимые им детали или образцы своей продукции».

В Центре прототипирования предприниматели и резиденты технопарка смогут создавать макеты на этапе быстрого прототипирования, к которым относится использование 3D моделирования и печати, прототипы опытных образцов и иную мелкосерийную продукцию начиная от компьютерного проектирования до изготовления продукции.

«В 2015 году на базе технопарка „Якутия“ был создан Региональный центр инжиниринга. За это время была проделана большая работа. Спустя два года мы уже видим большой цех, который позволит создавать прототипы и готовую продукцию. Это очень знаменательный момент. Цехов, предоставляющих подобные возможности в целом не так много в России», — отметила заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Татьяна Бравина.

Как подчеркнул директор технопарка «Якутия» Анатолий Семенов, для Центра прототипирования в дальнейшем также планируется закупать дополнительное высокотехнологичное оборудование. В связи с этим одной из важнейших задач является подготовка специалистов, имеющих компетенции для работы с таким оборудованием.

Справка: Региональный центр инжиниринга (РЦИ) ГАУ «Технопарк «Якутия» относится к инфраструктуре государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. РЦИ призван содействовать технологическому развитию производственных предприятий Республики Саха (Якутия), внедрению новых технологий в промышленное производство, повышению спроса на инжиниринговые услуги, созданию площадки взаимодействия инжиниринговых компаний и инновационных предприятий.