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Фотофакты

«Бойкий» и «Сообразительный» идут домой

  •  © Фото с сайта defenceimagery.mod.uk

9 января отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», танкера «Кола» и морского буксира СБ-921 прошёл пролив Ла-Манш, возвращаясь в Балтийск после боевой службы в Средиземном, Красном и Аравийском море. Напомню — корветы вышли в дальний поход ещё 14 октября прошлого года.

  •  © Фото с сайта defenceimagery.mod.uk

Переход кораблей проходит в штормовых условиях зимней Атлантики, советую посмотреть видео, снятое сопровождающим наши корветы британским фрегатом «Westminster»!

Фото с сайта defenceimagery.mod.uk


ВМФ, боевая служба, корвет, Бойкий, Сообразительный, Балтийский флот
  • Нет аватара vlTepes
    10.01.1810:13:59

    Наш то красавец на фоне ржавого английского корыта фрегата.

    #995141
    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1810:31:22

      Наш то красавец на фоне
      Всё течёт, всё меняется — сейчас Великобритания строит авианосцы, на очереди новая серия фрегатов, и лет через 8 всё может быть с точностью до наоборот.    

      Кстати, «Westminster» немногим моложе нашего «Неустрашимого» проекта 1154.

      Только «Westminster» ходит в море, а «Неустрашимый» уже 5-й год в ремонте.

      #995147
      • Нет аватара vlTepes
        10.01.1810:37:16

        Всё течёт, всё меняется — сейчас Великобритания строит авианосцы, на очереди новая серия фрегатов, и лет через 8 всё может быть с точностью до наоборот

        Все может быть, но надеюсь мы тоже следующие 8 лет не будем стоять на месте и через 8 лет тут будет новость о двух 22350 возвращающихся после очередного похода и фото

        •  ©  Отредактировано: vlTepes~10:37 10.01.18
          #995148
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        10.01.1821:39:50

        сейчас Великобритания строит авианосцы, на очереди новая серия фрегатов, и лет через 8 всё может быть с точностью до наоборот

        В смысле: Великобритания будет строить фрегаты, на очереди будет новая серия авианосцев?

        #995313
        • A_SEVER A_SEVER
          10.01.1821:55:51

          на очереди будет новая серия авианосцев?
          Нет, 2-х новых авианосцев Великобритании на ближайшие лет 40 хватит.

          #995317
    • Нет аватара Tcheluskin
      10.01.1810:46:37

      Собственно, по составу вооружения наши корветы и английский фрегат очень близки.

      Но у английского фрегата дальность плавания в 2.5 раза выше. Ну «стелс» обводы надстроек у фрегата проекта конца 1980-х отсутствуют.

      В СССР в то же время был создан близкий проект фрегатов 11540. Но из-за распада СССР построили «полторы» штуки: один до сих пор не имеет главного калибра — ракет «Уран».

      Отредактировано: Tcheluskin~10:52 10.01.18
      #995151
      • Нет аватара старик
        10.01.1820:47:03

        Собственно, по составу вооружения наши корветы и английский фрегат очень близки.

        вы что, серьёзно ставите на один уровень, пусть и примерно, ЗРК Редут и ЗРК «Си-Вульф»?   

        Кроме дальности плавания, эти фрегаты тип 23 во всём откровенно проигрывают нашим СКР ближней МЗ пр. 20380. А ну разве что по калибру орудия несколько, но там «копейки»   

        #995297
        • A_SEVER A_SEVER
          10.01.1820:56:27

          Что говорит о том, что вместо корвета у нас получился небольшой фрегат.    

          Или можно сформулировать так — корвет у нас не получился.

          #995299
        • Нет аватара Tcheluskin
          10.01.1821:09:56

          вы что, серьёзно ставите на один уровень, пусть и примерно, ЗРК Редут и ЗРК «Си-Вульф»?

          Недоведённый ЗРК Редут, с наведением РЛС «Пума»? Ну, условно, на один уровень с «Си-Вульф». Ну цена 12 ракет Редута, возможно, выше 32 ракет «Си-Вульф», не поручусь.

          ПКР примерно одного класса.

          Противолодочные средства тоже примерно аналогичны.

          Отредактировано: Tcheluskin~21:15 10.01.18
          #995302
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      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1819:08:00

        слава богу,что наш по вашему мнению типа красавец,на буксире из средиземки не тянут

        Зачем на буксире? Как видите, наши корветы и сами прекрасно ходят.

        И даже зимой в Атлантике, хотя были созданы для закрытых морей!    

        английский фрегат 80 годов
        Проект фрегата разработан в 80-х, но сам фрегат построен уже в 90-х.
        скр сметливый ЧФ
        Заслуженный ветеран, давно нуждающийся в замене.

        #995273
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