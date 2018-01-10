«Бойкий» и «Сообразительный» идут домой





© Фото с сайта defenceimagery.mod.uk

9 января отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», танкера «Кола» и морского буксира СБ-921 прошёл пролив Ла-Манш, возвращаясь в Балтийск после боевой службы в Средиземном, Красном и Аравийском море. Напомню — корветы вышли в дальний поход ещё 14 октября прошлого года.





© Фото с сайта defenceimagery.mod.uk

Переход кораблей проходит в штормовых условиях зимней Атлантики, советую посмотреть видео , снятое сопровождающим наши корветы британским фрегатом «Westminster»!

Фото с сайта defenceimagery.mod.uk