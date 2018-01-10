«Бойкий» и «Сообразительный» идут домой
9 января отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», танкера «Кола» и морского буксира СБ-921 прошёл пролив Ла-Манш, возвращаясь в Балтийск после боевой службы в Средиземном, Красном и Аравийском море. Напомню — корветы вышли в дальний поход ещё 14 октября прошлого года.
Переход кораблей проходит в штормовых условиях зимней Атлантики, советую посмотреть видео, снятое сопровождающим наши корветы британским фрегатом «Westminster»!
Фото с сайта defenceimagery.mod.uk
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