Завод изготовил оборудование паротурбинных установок для ледокола «Сибирь»

В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовили два сепаратора промежуточных (СП) паротурбинных установок для первого серийного ледокола нового поколения «Сибирь» и отгрузили в АО «Завод «Киров-Энергомаш», которое осуществляет поставку комплектов оборудования паротурбинных установок.

Сепаратор промежуточный представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд наружным диаметром 2,2 м, длиной 8 м, его масса составляет 14,2 тонны. СП применяется в системе промежуточной сепарации в составе главного турбогенератора. Аппарат предназначен для осушки пара после турбины высокого давления и уменьшения эрозионного износа лопаточного аппарата турбины низкого давления. Назначенный ресурс СП — 320 000 часов, назначенный срок службы — 40 лет с учётом режимов эксплуатации. Рабочий проект на сепаратор промежуточный выполнили конструкторы Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск» на основе технического проекта ОАО «НПО ЦКТИ». Ранее завод отправил два сепаратора промежуточных для головного атомохода «Арктика», а сейчас завершает изготовление данных аппаратов для ледокола «Урал».

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания реакторной установки — от проектирования и производства заготовок до изготовления и отгрузки заказчику. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».