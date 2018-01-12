В подмосковном Лыткарино открылся Дворец спорта

Новый многофункциональный спортивный комплекс «Арена Лыткарино» 12 января открылся в г. Лыткарино Московской области.

Спорткомплекс в Лыткарино строился с 2013 года по программе «Спорт Подмосковья». На его сооружение было затрачено свыше 400 млн рублей из бюджетов всех уровней.

В новом Дворце спорта есть 25-метровый плавательный бассейн, универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал аэробики и борьбы. Комплекс оборудован раздевалками, душевыми, санузлами, тренерскими комнатами и медицинскими кабинетами.В ФОК также есть площадки для секций по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Спортивный объект оборудован механизированными подъёмниками и пандусами, специальными уборными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пропускная способность спорткомплекса составляет более 200 человек одновременно. Сюда переедут лыткаринские спортивные школы по плаванию, художественной гимнастике, боевым единоборствам, футболу.

Уже составлено расписание занятий, заполняемость спортивного комплекса — 100%. Большинство занятий во Дворце спорта бесплатные, рассчитаны на воспитанников городских спортивных школ. На коммерческой основе часы будут предоставляться утром во внеурочное время и вечером после 22 часов.

Дети-сироты, воспитанники детских домов и интернатов, пенсионеры смогут посещать занятия бесплатно, специально для них в ФОК введены «добрые часы».В прошлом году свыше 150 тысяч человек по всей Московской области воспользовались этой услугой и пришли на спортивные объекты, добавил министр.