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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Агро-Инвест запустил 25 гектаров третьей очереди тепличного комплекса в Калужской области

  •  © agroinwest.com

«Агро-Инвест» запустил третью очередь теплиц и увеличил свою площадь еще на 25 Га. Суммарная площадь на сегодняшний день составляет 68,5 Га современных теплиц из запланированных 112,5 Га. Уже реализовано более 60% крупнейшего в России проекта агротеплиц круглогодичного цикла.

Как сообщалось ранее, при достижении площади в 68 гектаров будет выпускаться 60 тысяч тонн свежих овощей в год. В расширение мощностей «Агро-Инвест» инвестировал 3 млрд рублей. Изначальный объем инвестиций в проект с 13 млрд увеличен до 15,8 млрд рублей.

В новых теплицах будут выращиваться и новые эксклюзивные для российского рынка сорта томатов. На сегодняшний день только в ООО «Агро-Инвест» выращиваются грушевидные томаты черри сочного оранжевого цвета. Помимо них ассортимент торговой марки «Мое Лето» пополнился сливовидными и круглыми желтыми томатами черри.

«Агро-Инвест» является якорным резидентом ОЭЗ «Калуга» в Людиновском районе Калужской области. Ожидается, что при выходе на полную мощность объем выпуска овощей калужским предприятием достигнет 15% всего рынка ЦФО.

  •  © agroinwest.com

В теплицах 3 очереди применены новейшие технологии в освещении растительных культур — светодиодное Philips LED освещение последнего поколения. Яркие и экономичные светодиодные огни будут освещать целых 25 Га теплиц «Агро-Инвест»,на такой территории легко бы поместилась половина государства Ватикан! Это без преувеличений крупнейший в мире проект светодиодного освещения агропромышленного комплекса.

  •  © agroinwest.com

В планах на 2018 год полностью закончить строительство теплиц, выйти на полную мощность по производству свежих овощей и расширить территорию продаж вплоть до Уральского федерального округа, обеспечив российского потребителя свежими и вкусными овощами на Европейской части страны.

http://agroinwest.com/novosti/ooo-agro-invest-zapustil-3-yu-ochered-teplits/

Калужская область, тепличный комплекс, овощеводство, сельское хозяйство
  • Нет аватара lucky
    15.01.1817:03:06

    Смотрю на новые теплицы и думаю, что чисто технологически в них можно наладить и производство фруктов. Весь вопрос в себестоимости. Интересно, какое соотношение себестоимости тепличных овощей и овощей на открытом грунте (на единицу продукции)?

    #996997
    • Нет аватара Mirotvorets
      15.01.1817:59:50

      С одного кв метра теплицы собирают до 100 кг овощей что не достижимо в садоводстве при приблизительно равной цене реализации.

      #997014
  • Нет аватара Agalofix
    15.01.1818:52:50

    Титульная картинка напомнила мне атмосферу из фильма «Бегущий по лезвию 2049». Там, кстати, тоже в сюжете фигурировали теплицы. Выглядили они, правда, более буднично, но зато с крупными буквами «ЦЕЛИНА» на борту.    

    Надеюсь всё-таки, что это фотошоп. Не может же теплица быть такой красивой )

    #997030
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