Агро-Инвест запустил 25 гектаров третьей очереди тепличного комплекса в Калужской области

«Агро-Инвест» запустил третью очередь теплиц и увеличил свою площадь еще на 25 Га. Суммарная площадь на сегодняшний день составляет 68,5 Га современных теплиц из запланированных 112,5 Га. Уже реализовано более 60% крупнейшего в России проекта агротеплиц круглогодичного цикла.

Как сообщалось ранее, при достижении площади в 68 гектаров будет выпускаться 60 тысяч тонн свежих овощей в год. В расширение мощностей «Агро-Инвест» инвестировал 3 млрд рублей. Изначальный объем инвестиций в проект с 13 млрд увеличен до 15,8 млрд рублей.

В новых теплицах будут выращиваться и новые эксклюзивные для российского рынка сорта томатов. На сегодняшний день только в ООО «Агро-Инвест» выращиваются грушевидные томаты черри сочного оранжевого цвета. Помимо них ассортимент торговой марки «Мое Лето» пополнился сливовидными и круглыми желтыми томатами черри.

«Агро-Инвест» является якорным резидентом ОЭЗ «Калуга» в Людиновском районе Калужской области. Ожидается, что при выходе на полную мощность объем выпуска овощей калужским предприятием достигнет 15% всего рынка ЦФО.

В теплицах 3 очереди применены новейшие технологии в освещении растительных культур — светодиодное Philips LED освещение последнего поколения. Яркие и экономичные светодиодные огни будут освещать целых 25 Га теплиц «Агро-Инвест»,на такой территории легко бы поместилась половина государства Ватикан! Это без преувеличений крупнейший в мире проект светодиодного освещения агропромышленного комплекса.

В планах на 2018 год полностью закончить строительство теплиц, выйти на полную мощность по производству свежих овощей и расширить территорию продаж вплоть до Уральского федерального округа, обеспечив российского потребителя свежими и вкусными овощами на Европейской части страны.