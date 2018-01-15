Дорожные итоги 2017 года

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Пока Первый канал отказывается от «святая святых» — трансляции «Иронии судьбы» 31 декабря, портал «ДорИнфо» не отходит от своих традиций и вспоминает наиболее крупные объекты и масштабные проекты 2017 года в дорожной отрасли. Рейтинг, приведенный ниже, составлен с учетом важности объекта или проекта не только для региона, но и для страны в целом, на основании его характеристик, технических решений, а также с точки зрения интереса СМИ и аудитории к нему.

Безопасные и качественные дороги

2017 год стал первым годом реализации всероссийского приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Участие в нем принимают не города, а городские агломерации (почти 40), что ново для нашей страны. Сеть дорог, которыми граждане из одного города пользуются регулярно, не ограничивается его улицами — она шире. Сюда входят и региональные дороги, и федеральные трассы. При этом разница в состоянии, например, федеральных трасс на подъездах к городам и улиц внутри них существенная. На приведение в порядок всей сети дорог крупных российских агломераций и нацелен проект БКД.

Целевыми показателями проекта являются — приведение в нормативное состояние дорог (не менее 50% к концу 2018 года), а также сокращение мест концентрации ДТП (до 50% к концу 2018 года). Ключевые точки проекта — 2018 и 2025 годы. Примечательно, что до 2018 года в агломерациях проводятся не столь капиталоемкие работы — ремонты, реконструкции, обустройство дорог, после 2018 года — уже более затратные работы (новое строительство). Конечно, первый год реализации проекта БКД не прошел гладко, ряд регионов отставал от поставленных сроков, тем не менее, пока из проекта никого не исключили, и его реализация будет продолжена с не меньшим финансированием. К слову, средства на проект выделяются 50 на 50 — половину работ оплачивает федеральный бюджет, половину региональный и местный бюджеты. В этом году всего на все мероприятия агломераций было направлено порядка 63 млрд рублей.

Крымский мост. Уникальная морская операция

Транспортный переход через Керченский пролив попадает в рейтинг года благодаря сразу нескольким параметрам. Во-первых, к концу года пролеты автодорожной части моста, который соедини два субъекта Южного федерального округа, связали оба берега пролива . Во-вторых, в конце лета-осенью этого года была проведена уникальная морская операция по транспортировке и установке арочных судоходных пролетов Крымского моста. Арки (поочередно, сначала железнодорожную, затем автодорожную) с помощью специальной плавучей системы доставили с керченского берега, где их собирали, к фарватеру, где поднимали на проектную высоту — 35 метров, устанавливали на опоры и монтировали. Морская операция с каждой аркой с учетом доставки по воде, подъема и закрепления, длилась несколько суток, после чего еще около месяца каждая арочная конструкция монтировалась уже на опорах. Данная операция стала уникальной не только для отечественного мостостроения, но и для мирового, к ней тщательно готовились, в частности, в лабораторных условиях была создана модель транспортировки арок к фарватеру в Керченском проливе. С помощью исследований ученые определили максимальные значения скорости ветра, течения и волнения моря, при которых операция может быть проведена. Отметим, что еще в этом году было проведено голосование за наименование транспортного перехода через Керченский пролив, победило название «Крымский мост». Именно его будут указывать на информационных указателях, на картах. Напомним, что автомобильное движение по мосту запустят уже через год — в декабре 2018 года.

Трасса Таврида

Еще одним очень значимым объектом этого года на Крымском полуострове стала трасса «Таврида», которая пройдет от Керчи до Севастополя через Симферополь в обход населенных пунктов. К концу 2018 года дорога будет готова в двухполосном варианте, к концу 2020 года — в четырехполосном. В мае текущего года был дан торжественный старт начала строительства трассы, но работы на участках дороги начались заранее, и уже осенью стало известно, что на отдельных участках трассы идет укладка покрытия. При этом только осенью проект строительства трассы получил положительно заключение Главгосэкспертизы, стоимость работ составляет порядка 150 млрд рублей.

Напомним, дорога поделена на шесть основных этапов, и есть еще так называемый севастопольский этап. От автодорожного подхода к Крымскому мосту в районе Керчи до границы Бахчисарайского района пройдут первые шесть этапов «Тавриды», за них отвечают республиканские власти, севастопольский участок пройдет от границы Бахчисарайского района по территории города, он уже находится в ведении властей Севастополя. Подрядчиком строительства трассы назначено АО «ВАД», полный ввод объекта в эксплуатацию намечен на 30 декабря 2020 года.

Борская транспортная система в Нижегородской области

В Приволжском федеральном округе в Нижегородской области летом этого года запустили полноценное движение по Борской транспортной системе, которая включает в себя несколько дорожных объектов и связывает Нижний Новгород и Бор . Над целым комплексом дорожных мостов, эстакад и развязок в течение четырех лет трудились более 2 тыс. человек, а сам проект получил самый большой трансферт в стране от средств, собранных системой «Платон». Система включает в себя новый Борский мост, одноуровневую развязку на правобережном подходе со стороны улицы Акимова в Нижнем Новгороде, на левобережной стороне — дамбу, двухуровневую развязку в сторону Неклюдово, и два пойменных моста в районе реки Везлома и поселка Неклюдово. Стоимость строительства всех объектов превысила 13 млрд рублей, из них почти 5,7 млрд рублей были направлены из средств, собранных системой «Платон».

Обход Гатчины

Крупнейшим дорожно-транспортным объектом Санкт-Петербургского транспортного узла на Северо-Западе, введенным в эксплуатацию в этом году, стал Обход города Гатчина в Ленинградской области на трассе Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — граница с Республикой Беларусь». Старт движению по участку дороги протяженностью почти 12,5 км дал Президент РФ Владимир Путин в октябре. Дорожный объект построен заново, помимо основного полотна были возведены четыре путепровода, на трех километрах устроены развязки: на 32-м км, 38-м км и 42-м км. Также на участке Обхода установлено более 20 километров наружного освещения из опор складывающегося типа. Работы по строительству участка трассы завершены со значительным опережением графика — движение открыли на год раньше. Стоимость строительства составила почти 14,4 млрд рублей.

ЦКАД в Подмосковье

Для Московского транспортного узла наиболее крупным объектом стал первый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье. В первой половине ноября по участку на обходе Звенигорода в составе пятого пускового комплекса запустили движение транспорта. Протяженность участка составляет 3,6 км. Весь же пятый пусковой комплекс ЦКАД в Московской области будет иметь протяженность около 76 км. Он пройдет по Наро-Фоминскому, Одинцовскому, Истринскому, Солнечногорскому районам и городскому округу Звенигород. Частично трасса на этом этапе строится заново, частично реконструируется. Отметим, что пятый комплекс будет бесплатным для проезда, остальные же строящиеся участки ЦКАД будут платными для автомобилистов.

Трасса М-11 в Тверской области

Еще один важный объект в Центральном федеральном округе страны — новый участок трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербурге». 15 декабря на строящейся скоростной магистрали М-11 было запущено движение по третьему участку трассы — Обходу Торжка в Тверской области. Участок дороги протяженностью почти 50 км (208-й км — 258-й км) построили за три года. За счет объекта, который стал Обхода Вышнего Волочка, если ехать в сторону Москвы, общая протяженность открытых участков трассы М-11 достигла 165 км. Обход Торжка стал платным в день открытия — владельцам транспортных средств I категории нужно заплатить за 50 км 140 рублей при оплате наличными или банковской картой, с транспондером цена составит 112 рублей. Теперь на очереди открытия 6-й этап трассы М-11, который проходит в Новгородской области. Весной 2018 года, по словам Министра транспорта РФ Максима Соколова, его должны ввести в эксплуатацию.

Четвертый мост в Новосибирске

Ключевым инфраструктурным объектом Сибири стал проект четвертого моста в Новосибирске. Практически под конец 2017 года наконец-то было подписано концессионное соглашение по 4-му мосту через реку Обь. Изначально выбрать концессионера для одного из главных ГЧП-проектов страны планировалось весной, но сроки многократно переносились, а осенью встал вопрос о реализации этого проекта в принципе — когда стало известно, что обещанные региону 26 млрд рублей из федерального бюджета будут выделены позже, чем предполагалось. Новый глава Новосибирской области Андрей Травников после этого поставил вопрос — а нужен ли региону этот мост? Проводились многочисленные встречи и переговоры, Травников отмечал, что ему принципиально важно знать мнение общественности об этом проекте. 6 декабря, когда новосибирцы вышли с пикетом к зданию правительства Новосибирской области против строительства 4-го моста, в Москве с группой «ВИС» было подписано концессионное соглашение. Генподрядчиком станет ДСК «Автобан».

Обход Хабаровска

На Дальнем Востоке также в этом году стартовала реализация крупного инвестиционного проекта. Начать строительство дороги «Обход Хабаровска» в Хабаровском крае — одному из трех ГЧП-проектов, на которые пойдут средства от системы «Платон», планировалось еще в апреле 2017 года. Но сроки несколько раз сдвигались, долгое время было неизвестно, сколько именно средств на объект направят из федерального бюджета. Старт строительству в итоге был дан 14 ноября. Специалистам предстоит построить дорогу с 13-го км по 42-й км с пятью развязками и 24 мостовыми сооружениями. Общая протяженность трассы составит 26,8 км. Это крупнейший транспортный проект на Дальнем Востоке, который соединит три федеральные трассы — А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», и обеспечит проезд к Татарскому проливу. Общая стоимость строительства обхода составит 42,8 млрд рублей.

Мост через Самур на границе России и Азербайджана

ТОП-10 дорожных объектов 2017 года, как и в прошлом году, «закрывает» трансграничный объект. В этом году в рейтинг попал мост через реку Самур на границе России и Азербайджана. Проект строительства перехода был согласован Главгосэкспертизой после доработок в сентябре, и во второй половине октября в районе пункта пропуска «Яраг-Казмаляр» в Магарамкентском районе Республики Дагестан был заложен камень в честь начала строительства переправы . По проекту новый мост построят в 60 метрах от старого. Габариты и степень прочности старой переправы уже не соответствуют современным нормам и требованиям, поэтому вскоре мост закроют для общественного движения, и он будет функционировать как служебное сооружение для эксплуатации гидроузла. Новый мост будет двухполосным с возможностью организации третьей, реверсивной, полосы в «часы пик». Его длина составит 325,3 метра, ширина — 17,3 метра, сейсмостойкость — девять баллов. Проект предусматривает также реконструкцию построенных в 1957 году береговых укреплений.

ДорИнфо

Фото: Росавтодор, ГК Автодор, Крымский мост, ДорИнфо