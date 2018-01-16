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Видеоблог

Ход строительства новых крымских ТЭС. Видеорепортаж и фото

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LNiOu5BSpVE

Севастопольская ПГУ-ТЭС

Сентябрь 2015 года

  •  © img-fotki.yandex.ru

Декабрь 2017 года

  •  © img-fotki.yandex.ru

Симферопольская ПГУ-ТЭС

Сентябрь 2015 года

  •  © s019.radikal.ru

Октябрь 2017 года

  •  © pp.userapi.com

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1852760&page=11

строительство
  • Нет аватара Strompok
    16.01.1822:49:53

    Стоило нас «пришпорить», как сразу появилась «перестройка и ускорение». Спасибо за репортажи!

    #997523
  • Нет аватара FeniksHoly
    16.01.1823:58:10

    народ, а шо там за генераторы писали что фины бокапорят. Есть инфа так сказать инсайдерская, а не треп сми.

    #997533
    • Комментарий удален
    • Нет аватара termometrix
      17.01.1800:22:54

      Речь идет о другом

      Финская машиностроительная компания Wärtsilä, которая производит машинное и прочее оборудование для электростанций, отказалась поставлять оборудование для аварийно-спасательного судна, которое строится на керченском судостроительном заводе «Залив».

      Как сообщает 15 января российское информагентство РБК, эту информацию подтвердил партнер нескольких российских судостроительных компаний и представитель Wärtsilä.

      Радио Несвобода.

      #997539
  • Нет аватара termometrix
    17.01.1800:39:22

    И мы выпускаем судовые генераторы мощнее 4 МВт,почему опять наши заказчики рассчитывают на ЕС и что мешает закупать комплектуху через посредников из российского материка?

    Можно заказать комплектуху и в Китае,имхо.

    Отечественные корабельные дизельные энергетические установки

     http://www.proatom.ru/mod...ews&file=article&sid=7504 

    •  © proatom.ru

    Продукция ПАО «Звезда"

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    Отредактировано: termometrix~01:02 17.01.18
    #997543
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    17.01.1802:40:19

    В черный список эту финскую контору!Лет на десять — чтобы почувствовали свое место!Это далеко не единственная фирма такого рода!Отказалась продавать — пускай забудет о российском рынке!

    #997560
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