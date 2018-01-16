Ход строительства новых крымских ТЭС. Видеорепортаж и фото
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LNiOu5BSpVE
Севастопольская ПГУ-ТЭС
Сентябрь 2015 года
Декабрь 2017 года
Симферопольская ПГУ-ТЭС
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2017 года
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LNiOu5BSpVE
Севастопольская ПГУ-ТЭС
Сентябрь 2015 года
Декабрь 2017 года
Симферопольская ПГУ-ТЭС
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2017 года
16.01.1822:49:53
16.01.1823:42:32
16.01.1823:58:10
17.01.1800:22:54
17.01.1800:39:22
17.01.1802:40:19