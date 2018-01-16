Ростовский завод «Риф» отгрузил первую партию катеров на экспорт

Ростовский завод «Риф» сообщил о завершении отгрузки первой партии катеров для отправки в Африку из порта Новороссийска.

Основу деятельности компании составляет использование инновационного материала полиэтилена низкого давления в создании маломерного флота. Линейка катеров проекта «Риф» — это несколько типов корпусов от 7 до 19 метров и разнообразные надстройки

По экспортному контракту завод «Риф» закончил и сдал 4 катера проекта Риф-75. Первые 2 судна были отправлены в Судан в мае 2017 года.

Два катера согласно техническому заданию заказчика выполнены с надстройкой, два катера — с ролл-баром.

«Это первая экспортная сделка, которая стала для предприятия отправной точкой для формирования дальнейших планов по выходу на иностранные рынки. В настоящий момент специалисты компании заняты вопросом получения сертификатов СЕ для работы с европейскими заказчиками» — говорится на сайте производителя.

АО «РИФ» входит в состав Группы компаний «Ростовский порт» и представляет собой многофункциональный производственный комплекс общей площадью более 34 тыс. кв.м. с парком оборудования более 130 единиц, а также с причальной стенкой площадью более 4 тыс. кв.м. Кроме создания катеров АО «Риф» параллельно развивает производство изделий и конструкций из полиэтилена низкого давления, которые могут применяться в промышленности, инженерных системах, а также в коммерческих и бытовых целях.