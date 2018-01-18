Итоги 2017: Обзор гражданского судостроения (часть 2)

21. Буксир «Буй» проекта 05ТМ типа РБТ

Сдан в августе 2017 года на судоремонтном заводе «Красная Кузница» (г.Архангельск)



(С) фотоВиталий В (http://fleetphoto.ru)

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Буксир предназначен для:

выполнения речных буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;

проводки судов в акватории портов и постановки к причалу;

выполнения эскортных операций при проводке кораблей до выхода в море;

снятия с мели кораблей и судов на речных акваториях.

Буксир может работать в речных бассейнах на волнении с высотой волны однопроцентной обеспеченности не более 1,2 метра.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Водоизмещение, т:

стандартное:35,5

полное:44,69

Размеры, м:

длина:16,34

ширина:4,03

осадка:1,5

Скорость полного хода, узл.:9,5

Дальность плавания:750 миль (8 узл.)

Автономность, сут:5

22. Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 16» (строительный № 02022) проекта RST27М

Сдан 6 сентября 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)



(С) фото Fowos (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро

Танкеры-химовозы проекта RST27M — это суда, модернизированного проекта RSR27, которые, по словам генерального директора завода Николая Жаркова, являются результатом эффективной работы проектировщиков и сормовских специалистов. Новые суда сконструированы таким образом, чтобы максимально полно отвечать современным требованиям грузоперевозчиков. Грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем на 800 тонн, а в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.

Характеристики судна

Самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река/море» плавания дедвейтом около 5337/7875 т (река/море) класса «Волго-Дон макс». Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,6 м в море. Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP). Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.

23. Нефтенеливная несамоходная баржа «МН-4001» (строительный № 03001) проекта ROB07

Сдана 8 сентября 2017 года на Верфи братьев Нобель (г.Рыбинск, Ярославская обл.)

Проект ROB07 разработан Морским Инженерным Бюро.

Класс Российского морского регистра судоходства — КE (*) R3-RSN Oil tanker (ESP).

Корпус баржи имеет усиления на ледовый класс «Ice1».

Суда проекта ROB07 удовлетворяют путевым условиям Ленского бассейна, а также габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути при условие работы с существующими буксирами-толкачами. Габаритная длина составляет 95.23 м, ширина габаритная — 16,8 м, высота борта — 5,0 м.

Вместимость двенадцати грузовых танков и двух отстойных танков 4670 куб. м, дедвейт — 4403 тонны при осадке 3,60 м.

24. Баржа-площадка «Архсплав-008» проекта РЕГК.107

Сдана в сентябре 2017 года на ООО «Сталкер» (г.Котлас Архангельской обл)



(С) фото емельянов сергей (http://fleetphoto.ru)

© Фото из открытых источников

грузоподъемность 1800 тонн.

25. Прогулочное судно «Снегири-3» проекта 19.2509

Сдано в сентябре 2017 года на Судостроительном заводе «Риф» (г.Ростов-на-Дону)



(С) фото Игорь Т (http://fleetphoto.ru)

© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Формула класса РРР Р1,2 Длина габритная (м) 25 Ширина габаритная (м) 9 Ширина конструктивная (м) 8.12 Водоизмещение (т) 129.1 Осадка ГВЛ (м) 1.376

26. Судно снабжения добывающих платформ «Федор Ушаков» (строительный № 513) проекта Aker ARC 121

Сдан 11 октября 2017 года на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации»)





© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 12984 т.

Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 13 МВт

Лёдопроходимость: 1.5 м

27. Морское водолазное судно-катамаран «Игорь Ильин» (строительный № 2300) проекта SDS18.

Сдано 12 октября 2017 года на АО «Окская судоверфь» (г.Навашино, Нижегородская обл)



(С) фото Никита Прохоров (http://fleetphoto.ru)

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Проек судна разработало Морское Инженерное Бюро (Одесса).

Судно проекта SDS18 предназначено для:

обеспечения водолазных и подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3-х баллов;

участия в аварийно-спасательных и судоподъёмных операциях;

размещения и обеспечения работы научно-исследовательской партии в объёме установленных технических средств;

обследования дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов (кораблей) и гидротехнических сооружений;

обеспечения эксплуатации малогабаритных телеуправляемых подводных аппаратов при волнении моря до 3 баллов.

Судно имеет следующие основные характеристики:

Длина габаритная — около 46,20 м;

Длина наибольшая корпуса — 45,00 м;

Длина между перпендикулярами — 43,20 м;

Ширина габаритная — около 13,72 м;

Ширина — 13,50 м;

Ширина одного корпуса — 4,40 м;

Высота борта — 4,20 м;

Осадка по КВЛ — 2,0 м;

Осадка по ЛГВЛ — 2,5 м;

Скорость — 11,5 узлов;

Автономность — 25 суток.

28. Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 17» (строительный № 02025) проекта RST27М

Сдан 13 октября 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)



(С) фото orion04 (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро

Танкеры-химовозы проекта RST27M — это суда, модернизированного проекта RSR27, которые, по словам генерального директора завода Николая Жаркова, являются результатом эффективной работы проектировщиков и сормовских специалистов. Новые суда сконструированы таким образом, чтобы максимально полно отвечать современным требованиям грузоперевозчиков. Грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем на 800 тонн, а в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.

Характеристики судна

Самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река/море» плавания дедвейтом около 5337/7875 т (река/море) класса «Волго-Дон макс». Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,6 м в море. Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP). Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.

29. Ледокольный буксир «Юрибей» (заводской № 1001) проекта Т40105

Сдан 14 октября 2017 года на ООО «Краншип»





© Фото из открытых источников

Мощность ледокольного буксира «Юрибей» составляет 7 мВт, ледопроходимость — 1 метр при скорости 2 узла. Длина — 39, 54 м, ширина — 14 м. Численность экипажа — 10 человек.

30. Прогулочное судно «Снегири-4» проекта 19.2509

Сдано в октябре 2017 года на Судостроительном заводе «Риф» (г.Ростов-на-Дону)





© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Формула класса РРР Р1,2 Длина габритная (м) 25 Ширина габаритная (м) 9 Ширина конструктивная (м) 8.12 Водоизмещение (т) 129.1 Осадка ГВЛ (м)

31. Лоцмейстерское судно «Виктор Кусков» (строительный № 701) проекта BLV04.

Сдано 23 ноября 2017 года на Сосновском судостроительном заводе при поддержке и при участии Онежского судостроительно — судоремонтного завода.





© Фото из открытых источников

Проектант — Морское Инженерное Бюро.

Судно проекта BLV04 предназначено для:

выполнения работ по установке и съемке плавучих средств навигационного ограждения;

обслуживания плавучих средств навигационного ограждения в акватории порта и на подходных фарватерах;

перевозки генеральных грузов на палубе с погрузкой-выгрузкой портовыми средствами или судовым краном;

обследования морского дна

Судно имеет следующие основные характеристики:

Длина габаритная — около 30,15 м;

Длина между перпендикулярами — 28,74 м;

Ширина габаритная — около 9,70 м;

Ширина по КВЛ — 9,10 м;

Высота борта на миделе — 3,60 м;

Осадка по КВЛ — 2,8 м;

Скорость — 11,0 узл.;

Автономность — 10 суток.

Класс РМРС: КМ (*) Ice 2 [1] 1 R2 AUT3-C.

32. Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 18» (строительный № 02026) проекта RST27М

Сдан 28 ноября 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)



(С) фото Павел Емельянов (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро

Танкеры-химовозы проекта RST27M — это суда, модернизированного проекта RSR27, которые, по словам генерального директора завода Николая Жаркова, являются результатом эффективной работы проектировщиков и сормовских специалистов. Новые суда сконструированы таким образом, чтобы максимально полно отвечать современным требованиям грузоперевозчиков. Грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем на 800 тонн, а в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.

Характеристики судна

Самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река/море» плавания дедвейтом около 5337/7875 т (река/море) класса «Волго-Дон макс». Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,6 м в море. Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP). Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.

33. Обстановочное судно «Путейский-4» проекта 111 типа МСП

Сдано в ноябре 2017 года на Ладожской верфи (г. Новая Ладога, Ленинградская обл)





© Фото из открытых источников

Основные размерения

Длина между перпендикулярами — 11.45 м

Ширина на мидельшпангоуте — 3,02 м

Высота борта — 1,20 м

Длина габаритная — 13,62 м

Ширина габаритная — 3,12 м

Осадка: при водоизмещении порожнем — 0,90; при полном водоизмещении — 1,10

Водоизмещение: порожнем 9,71 т; в полном грузу — 12,90 т

34. Сухогрузное судно «Пола Севастиана» (строительный № 410) проекта RSD49

Сдано 5 декабря 2017 года на Невском Судостроительно-Судоремонтный заводе



(С) фото Никита Прохоров (http://fleetphoto.ru)

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Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Проект разработан на класс КМ (*) Ice2 R2 AUT1-C Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций, действующим на момент закладки судна.

При этом по водоизмещению суда проекта RSD49 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.

При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет около 4520 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,70 м — около 7150 т.

Длина наибольшая составляет 139,95 м, ширина габаритная — 16,70 м, ширина без учета привальных брусьев — 16,50 м, высота борта — 6,00 м.

Вместимость грузовых трюмов 10920 куб. м.

35. Танкер «Святой Князь Владимир» проекта RST11

Сдан 12 декабря 2017 года на судостроительно-судоремонтном заводе «Нефтефлот» (г.Самара)





© Фото из открытых источников

Проект разработан Морским Инженерным Бюро и относится к «Волго-Дон макс» классу судов. Судно построено с использованием элементов корпуса и надстройки танкера «Капитан Тимофеев» проекта 550А типа «Волгонефть».

Танкер проекта RST11 построен на класс Российского Речного Регистра + М-СП 3,5.

Судно проекта RST11 предназначено для смешанной (река-море) и морской перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки.

Судно удовлетворяет габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути. Габаритная длина судна проекта RST11 составляет 131,64 м, ширина судна — 16,5 м, высота борта — 5,5 м.

Вместимость восьми грузовых танков и двух отстойных танков 7042 куб. м, дедвейт в море — около 6586 тонн при осадке 4,477 м, в реке при осадке 3,60 м — около 4677 тонн, объем балластных танков — 3215 куб.м.

36. Нефтенеливная несамоходная баржа «Апполинария» (строительный № 2) проекта 27341

Сдана в 2017 году на Благовещенском ССЗ (г.Благовещенск, Башкортостан)



(С) фото RedJak (http://fleetphoto.ru)

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37. Несамоходный паром «ГПП-04» (строительный № 4) проекта 60СТ.2015

Сдан в 2017 году на ООО «Сталкер» (г.Котлас, Архангельская обл.)



(С) фото Estet FS (http://fleetphoto.ru)

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Итоги 2017: Обзор гражданского судостроения (часть 1)