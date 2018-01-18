Итоги 2017: Обзор гражданского судостроения (часть 2)
21. Буксир «Буй» проекта 05ТМ типа РБТ
Сдан в августе 2017 года на судоремонтном заводе «Красная Кузница» (г.Архангельск)
Буксир предназначен для:
- выполнения речных буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;
- проводки судов в акватории портов и постановки к причалу;
- выполнения эскортных операций при проводке кораблей до выхода в море;
- снятия с мели кораблей и судов на речных акваториях.
Буксир может работать в речных бассейнах на волнении с высотой волны однопроцентной обеспеченности не более 1,2 метра.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Водоизмещение, т:
- стандартное:35,5
- полное:44,69
Размеры, м:
- длина:16,34
- ширина:4,03
- осадка:1,5
Скорость полного хода, узл.:9,5
Дальность плавания:750 миль (8 узл.)
Автономность, сут:5
22. Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 16» (строительный № 02022) проекта RST27М
Сдан 6 сентября 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)
Проект разработан Морским Инженерным Бюро
Танкеры-химовозы проекта RST27M — это суда, модернизированного проекта RSR27, которые, по словам генерального директора завода Николая Жаркова, являются результатом эффективной работы проектировщиков и сормовских специалистов. Новые суда сконструированы таким образом, чтобы максимально полно отвечать современным требованиям грузоперевозчиков. Грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем на 800 тонн, а в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.
Характеристики судна
Самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река/море» плавания дедвейтом около 5337/7875 т (река/море) класса «Волго-Дон макс». Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,6 м в море. Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP). Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.
23. Нефтенеливная несамоходная баржа «МН-4001» (строительный № 03001) проекта ROB07
Сдана 8 сентября 2017 года на Верфи братьев Нобель (г.Рыбинск, Ярославская обл.)
Проект ROB07 разработан Морским Инженерным Бюро.
Класс Российского морского регистра судоходства — КE (*) R3-RSN Oil tanker (ESP).
Корпус баржи имеет усиления на ледовый класс «Ice1».
Суда проекта ROB07 удовлетворяют путевым условиям Ленского бассейна, а также габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути при условие работы с существующими буксирами-толкачами. Габаритная длина составляет 95.23 м, ширина габаритная — 16,8 м, высота борта — 5,0 м.
Вместимость двенадцати грузовых танков и двух отстойных танков 4670 куб. м, дедвейт — 4403 тонны при осадке 3,60 м.
24. Баржа-площадка «Архсплав-008» проекта РЕГК.107
Сдана в сентябре 2017 года на ООО «Сталкер» (г.Котлас Архангельской обл)
грузоподъемность 1800 тонн.
25. Прогулочное судно «Снегири-3» проекта 19.2509
Сдано в сентябре 2017 года на Судостроительном заводе «Риф» (г.Ростов-на-Дону)
Технические характеристики:
|Формула класса РРР
|Р1,2
|Длина габритная (м)
|25
|Ширина габаритная (м)
|9
|Ширина конструктивная (м)
|8.12
|Водоизмещение (т)
|129.1
|Осадка ГВЛ (м)
|1.376
26. Судно снабжения добывающих платформ «Федор Ушаков» (строительный № 513) проекта Aker ARC 121
Сдан 11 октября 2017 года на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации»)
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 12984 т.
Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 13 МВт
Лёдопроходимость: 1.5 м
27. Морское водолазное судно-катамаран «Игорь Ильин» (строительный № 2300) проекта SDS18.
Сдано 12 октября 2017 года на АО «Окская судоверфь» (г.Навашино, Нижегородская обл)
Проек судна разработало Морское Инженерное Бюро (Одесса).
Судно проекта SDS18 предназначено для:
- обеспечения водолазных и подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3-х баллов;
- участия в аварийно-спасательных и судоподъёмных операциях;
- размещения и обеспечения работы научно-исследовательской партии в объёме установленных технических средств;
- обследования дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов (кораблей) и гидротехнических сооружений;
- обеспечения эксплуатации малогабаритных телеуправляемых подводных аппаратов при волнении моря до 3 баллов.
Судно имеет следующие основные характеристики:
Длина габаритная — около 46,20 м;
Длина наибольшая корпуса — 45,00 м;
Длина между перпендикулярами — 43,20 м;
Ширина габаритная — около 13,72 м;
Ширина — 13,50 м;
Ширина одного корпуса — 4,40 м;
Высота борта — 4,20 м;
Осадка по КВЛ — 2,0 м;
Осадка по ЛГВЛ — 2,5 м;
Скорость — 11,5 узлов;
Автономность — 25 суток.
28. Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 17» (строительный № 02025) проекта RST27М
Сдан 13 октября 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)
Проект разработан Морским Инженерным Бюро
Танкеры-химовозы проекта RST27M — это суда, модернизированного проекта RSR27, которые, по словам генерального директора завода Николая Жаркова, являются результатом эффективной работы проектировщиков и сормовских специалистов. Новые суда сконструированы таким образом, чтобы максимально полно отвечать современным требованиям грузоперевозчиков. Грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем на 800 тонн, а в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.
Характеристики судна
Самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река/море» плавания дедвейтом около 5337/7875 т (река/море) класса «Волго-Дон макс». Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,6 м в море. Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP). Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.
29. Ледокольный буксир «Юрибей» (заводской № 1001) проекта Т40105
Сдан 14 октября 2017 года на ООО «Краншип»
Мощность ледокольного буксира «Юрибей» составляет 7 мВт, ледопроходимость — 1 метр при скорости 2 узла. Длина — 39, 54 м, ширина — 14 м. Численность экипажа — 10 человек.
30. Прогулочное судно «Снегири-4» проекта 19.2509
Сдано в октябре 2017 года на Судостроительном заводе «Риф» (г.Ростов-на-Дону)
Технические характеристики:
|Формула класса РРР
|Р1,2
|Длина габритная (м)
|25
|Ширина габаритная (м)
|9
|Ширина конструктивная (м)
|8.12
|Водоизмещение (т)
|129.1
|Осадка ГВЛ (м)
31. Лоцмейстерское судно «Виктор Кусков» (строительный № 701) проекта BLV04.
Сдано 23 ноября 2017 года на Сосновском судостроительном заводе при поддержке и при участии Онежского судостроительно — судоремонтного завода.
Проектант — Морское Инженерное Бюро.
Судно проекта BLV04 предназначено для:
- выполнения работ по установке и съемке плавучих средств навигационного ограждения;
- обслуживания плавучих средств навигационного ограждения в акватории порта и на подходных фарватерах;
- перевозки генеральных грузов на палубе с погрузкой-выгрузкой портовыми средствами или судовым краном;
- обследования морского дна
Судно имеет следующие основные характеристики:
- Длина габаритная — около 30,15 м;
- Длина между перпендикулярами — 28,74 м;
- Ширина габаритная — около 9,70 м;
- Ширина по КВЛ — 9,10 м;
- Высота борта на миделе — 3,60 м;
- Осадка по КВЛ — 2,8 м;
- Скорость — 11,0 узл.;
- Автономность — 10 суток.
Класс РМРС: КМ (*) Ice 2 [1] 1 R2 AUT3-C.
32. Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 18» (строительный № 02026) проекта RST27М
Сдан 28 ноября 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)
Проект разработан Морским Инженерным Бюро
Танкеры-химовозы проекта RST27M — это суда, модернизированного проекта RSR27, которые, по словам генерального директора завода Николая Жаркова, являются результатом эффективной работы проектировщиков и сормовских специалистов. Новые суда сконструированы таким образом, чтобы максимально полно отвечать современным требованиям грузоперевозчиков. Грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем на 800 тонн, а в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.
Характеристики судна
Самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река/море» плавания дедвейтом около 5337/7875 т (река/море) класса «Волго-Дон макс». Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,6 м в море. Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP). Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.
33. Обстановочное судно «Путейский-4» проекта 111 типа МСП
Сдано в ноябре 2017 года на Ладожской верфи (г. Новая Ладога, Ленинградская обл)
Основные размерения
- Длина между перпендикулярами — 11.45 м
- Ширина на мидельшпангоуте — 3,02 м
- Высота борта — 1,20 м
- Длина габаритная — 13,62 м
- Ширина габаритная — 3,12 м
- Осадка: при водоизмещении порожнем — 0,90; при полном водоизмещении — 1,10
- Водоизмещение: порожнем 9,71 т; в полном грузу — 12,90 т
34. Сухогрузное судно «Пола Севастиана» (строительный № 410) проекта RSD49
Сдано 5 декабря 2017 года на Невском Судостроительно-Судоремонтный заводе
Проект разработан Морским Инженерным Бюро.
Проект разработан на класс КМ (*) Ice2 R2 AUT1-C Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций, действующим на момент закладки судна.
При этом по водоизмещению суда проекта RSD49 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.
При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет около 4520 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,70 м — около 7150 т.
Длина наибольшая составляет 139,95 м, ширина габаритная — 16,70 м, ширина без учета привальных брусьев — 16,50 м, высота борта — 6,00 м.
Вместимость грузовых трюмов 10920 куб. м.
35. Танкер «Святой Князь Владимир» проекта RST11
Сдан 12 декабря 2017 года на судостроительно-судоремонтном заводе «Нефтефлот» (г.Самара)
Проект разработан Морским Инженерным Бюро и относится к «Волго-Дон макс» классу судов. Судно построено с использованием элементов корпуса и надстройки танкера «Капитан Тимофеев» проекта 550А типа «Волгонефть».
Танкер проекта RST11 построен на класс Российского Речного Регистра + М-СП 3,5.
Судно проекта RST11 предназначено для смешанной (река-море) и морской перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки.
Судно удовлетворяет габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути. Габаритная длина судна проекта RST11 составляет 131,64 м, ширина судна — 16,5 м, высота борта — 5,5 м.
Вместимость восьми грузовых танков и двух отстойных танков 7042 куб. м, дедвейт в море — около 6586 тонн при осадке 4,477 м, в реке при осадке 3,60 м — около 4677 тонн, объем балластных танков — 3215 куб.м.
36. Нефтенеливная несамоходная баржа «Апполинария» (строительный № 2) проекта 27341
Сдана в 2017 году на Благовещенском ССЗ (г.Благовещенск, Башкортостан)
37. Несамоходный паром «ГПП-04» (строительный № 4) проекта 60СТ.2015
Сдан в 2017 году на ООО «Сталкер» (г.Котлас, Архангельская обл.)
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- d-tatarinov
- 18.01.201812:53
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