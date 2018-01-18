Итоги 2017: Обзор гражданского судостроения (часть 1)
Предлагаю вашему вниманию обзор судов, построенных нашей судостроительной промышленностью в ушедшем году.
1. Паром «Нина Малкова» проекта 3221
Сдан в феврале 2017 года на керченском заводе Фрегат
Проектировщик — ОАО «Инженерный центр судостроения» г. Санкт-Петербург.
Назначение судна: перевозка автотранспорта и пассажиров на коротких рейсах.
Класс Российского Речного Регистра: «М-СП3,5 (лед30) А»
Основные характеристики:
Основные размерения, м
длина по КВЛ
длина габаритная
ширина по КВЛ
ширина габаритная
высота борта на миделе
37,01
ок. 40,50
9,07
9,90
3,55
Осадка, м
порожнем
в полном грузу, м
1,29
1,73
Водоизмещение, т:
порожнем
в полном грузу
269
393
Энергетическая установка
число двигателей и мощность, кВт
2х283
Скорость хода, км/ч
22
Пассажировместимость, чел.
62
Число мест экипажа
4
Грузоподъемность, т
80,34
Количество перевозимых автомобилей, шт.:
грузовых
легковых
2х40 т или 4×20 т
16×2 т
2. Судно снабжения добывающих платформ «Геннадий Невельской» (строительный № 511) проекта Aker ARC 121
Сдан 2 марта 2017 года на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации»)
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 12984 т.
Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 13 МВт
Лёдопроходимость: 1.5 м
3. Буксир «Михаил Сальников» (строительный № 947) проекта 90600
Сдан в марте 2017 года на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла»
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 25,4 м, ширина — 8,8 м, осадка — 3,6 м.
Водоизмещение: 417 т.
Максимальная скорость хода: 11.5 узлов
Сила тяги на гаке: 23-35 т.
4. Несамоходный земснаряд «Прокамский» проекта RDB66.29 типа 5000ДФС (строительный № 7001)
Сдан в апреле 2017 года на Аркульском судостроительно-ремонтном заводе им.Кирова
Земснаряд разработан ростовским РЦПКБ «Стапель»
Характеристики судна:
|Длина габаритная, м
|79,13
|Длина по КВЛ, м
|69,90
|Ширина, м
|12,00
|Высота борта, м
|3,5
|Осадка в грузу, м
|1,93
|Водоизмещение при осадке 1,93м, т
|1283
|Экипаж, чел
|9
|Производственный персонал, чел
|3
|Глубина разработки, м
|4,0-30,0
|Категория разрабатываемого грунта
|I-V
|Производительность насоса по ПГС, т/ч
|≈1500
|Класс РРР
|+ О 2,0(лед 20) А
5. Круизный трехпалубный теплоход «Штандарт» (строительный № 100) проекта PV09
Сдан 23 мая 2017 года. Теплоход строился на Верфи братьев Нобель (г.Рыбинск) и Московском судостроительно-судоремонтном заводе.
Проект судна разработан Морским Инженерным Бюро (Одесса).
«Штандарт» предназначен для совершения круизных рейсов по европейским внутренним водным путям России, в том числе через Волго-Балт, Волго-Дон, Беломорско-Балтийский канал, по Волге, Москве-реке, на линиях, соединяющих порт Москва, порт Санкт-Петербург и порт Беломорск через Беломорско-Балтийский канал, с возможностью выхода в Белое море и на Соловецкие острова, в Финский залив, Каспийское, Азовское и Черное моря. Надводный габарит судна обеспечивает возможность прохода под мостами реке Москве.
Длина теплоход — 95,88 метров, ширина — 13,80 метров, высота борта — 3,80 метра; габаритная высота — 8,80 метров, осадка — 1,80 метров, водоизмещение — 1860 тонн. Скорость эксплуатационная — 22,5 км/час, максимальная — 23,8 км/час. Автономность — 10 суток. Класс РРР: М-ПР 2.5 (лед 20) А.
Количество палуб — 3 жилые и 1 прогулочная. Пассажировместимость — 33 человека.
6, 7. Прогулочные теплоходы «Печора» (строительный № 9) и «Барселона» (строительный № 10) проекта 2105 типа «Фонтанка»
Сданы в мае 2017 года на Ладожской верфи (г. Новая Ладога, Ленинградская обл)
Назначение — перевозка пассажиров, туристические прогулки, организация фуршетов, свадеб, проведение юбилеев, корпоративных праздников на воде.
Площадь
- пассажирский салон 45 кв.м.
- прогулочная палуба 30 кв.м.
Пассажировместимость разрешенная — 50 человек
Класс регистра — РРР Р1,2
Основные размерения судна
- Длина габаритная — 20,13 м
- Ширина габаритная — 5,43 м
- Высота габаритная — 2,46 м
- Высота в пассажирском салоне — 2,05 м
- Высота борта — 1,3 м
- Осадка в полном грузу — 0,6 м
8. Прогулочный теплоход «Гранд Вояж» (строительный № 1005) проекта 5/16 (82841) типа «Фонтанка»
Сдан в мае 2017 года на Новоладожском судоремонтном заводе (г. Новая Ладога, Ленинградская обл)
Технические данные
- Длина наибольшая по корпусу — 21,5 м.
- Ширина наибольшая по корпусу — 5,5 м.
- Высота борта на миделе — 1,25 м.
- Осадка на миделе при полном водоизмещении — 0,41м.
- Полное водоизмещение судна — 32 т.
- Скорость полного хода — 15 км/час
- Дальность плавания полным ходом — 500 км.
- Валовая вместимость — 65 рег.т.
- Экипаж — 2 чел.
- Пассажиры — 55 чел.
9, 10. Танкеры-продуктовозы-химовозы «Балт-Флот 14» (строительный № 02713) и «Балт-Флот 15» (строительный № 02714) проекта RST27
Сданы 6 июня 2017 года на Окской судоверфи (г.Навашино, Нижегородской обл.)
Проект разработан Морским Инженерным Бюро.
Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.
При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).
Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки, а также химических наливных грузов.
Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.
Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов
11. Сухогрузное судно «Атамекен» (строительный № 409) проекта RSD49
Сдано 8 июня 2017 года на Невском Судостроительно-Судоремонтный заводе
Проект разработан Морским Инженерным Бюро.
Заказчик: ТОО «KTZ Express Shipping» (Казахстан), дочерняя компания АО «НК «Казакстан темeр жолы»
Проект разработан на класс КМ (*) Ice2 R2 AUT1-C Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций, действующим на момент закладки судна.
При этом по водоизмещению суда проекта RSD49 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.
При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет около 4520 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,70 м — около 7150 т.
Длина наибольшая составляет 139,95 м, ширина габаритная — 16,70 м, ширина без учета привальных брусьев — 16,50 м, высота борта — 6,00 м.
Вместимость грузовых трюмов 10920 куб. м.
12. Судно снабжения добывающих платформ «Степан Макаров» (строительный № 512) проекта Aker ARC 121
Сдан 15 июня 2017 года на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации»)
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 12984 т.
Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 13 МВт
Лёдопроходимость: 1.5 м
13. Танкер-продуктовоз-химовоз «Профессор Азиз Алиев» (строительный № 02021) проекта RST27
Сдан 20 июня 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)
Проект разработан Морским Инженерным Бюро.
Заказчик: Азербайджанское Каспийское морское пароходство
Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.
При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).
Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктовплотностью до 1,015 т/м3, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 50 °C, а также химических наливных грузов класса ИМО2.
Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.
Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов.
14. Прогулочный теплоход «Мрия» (строительный № 1) проекта АК3007
Сдан 1 июля 2017 года на Судостроительном заводоме № 69 (г.Тверь)
Проект разработан ООО «Морской Инжиниринговый Центр СПб»
Основные характеристики
Класс судна
Р 1,2 А
Длина габаритная, м
30,0
Длина по КВЛ, м
28,1
Ширина габаритная, м
6,6
Ширина по КВЛ, м
6,0
Высота борта на миделе, м
1,3
Высота до верха несъемной части судна, м
4,3
Осадка по КВЛ, м
0,65
Водоизмещение, т
83,9
Пассажировместимость, чел
116
Экипаж, чел
2
Спец. персонал, чел
1
Тип движителя
Водомет
Количество движителей
1
Тип главного двигателя
Дизельный
Марка главного двигателя
Doosan L086 TIL
Количество главных двигателей
1
Номинальная мощность главного двигателя, л.с. (кВт)
360 (265)
Автономность плавания (по экологической безопасности)
4 суток
15. Сухогрузное судно «Единый» (строительный № 01) проекта RSD60
Сдано 7 июля 2017 года на Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе
Проект разработан Морским Инженерным Бюро.
Судно построено с использованием части корпуса «Нефтерудовоза-16М» проекта 1570, построенного в 1974 году в Перми.
Суда проекта RSD60 предназначены для смешанной (река-море) и морской перевозки генеральных, навалочных, лесных грузов, включая контейнеры международного образца (TEU и FEU) и некоторых опасных грузов.
Суда удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина судна проекта RSD60 составляет 118,97 м, ширина судна — 13,0 м, высота борта — 5,8 м.
Дедвейт в море составляет около 4608 тонн при осадке 4,88 м, в реке при осадке 3,60 м — около 2705 тонн, скорость в эксплуатации — 10,0 узлов. Объем трех грузовых трюмов — 5931 куб.м. Осадка в балласте — 2,81 м. Объем балластных танков — 1992 куб.м.
16. Танкер-продуктовоз-химовоз «Волготранс-2701» (строительный № 02023) проекта RST27
Сдан 10 июля 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)
Проект разработан Морским Инженерным Бюро.
Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.
При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).
Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктовплотностью до 1,015 т/м3, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 50 °C, а также химических наливных грузов класса ИМО2.
Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.
Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов.
17. Несамоходная баржа-площадка «АРК-20» проекта 7514
Сдана 20 июля 2017 года на Судостроительном заводе «Лотос» (г.Нариманов, Астраханская обл.)
Технические характеристики:
- Длинна — 75,00 м.
- Ширина — 13,50 м.
- Высота борта — 4,00 м.
- Валовая вместимость — 1001 т.
18. Танкер-продуктовоз-химовоз «Волготранс-2702» (строительный № 02024) проекта RST27
Сдан 24 июля 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)
Проект разработан Морским Инженерным Бюро.
Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.
При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).
Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктовплотностью до 1,015 т/м3, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 50 °C, а также химических наливных грузов класса ИМО2.
Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.
Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов.
19. Прогулочное судно-катамаран «Снигери-2» (строительный №П-02) проекта 19.2509.
Сдано в июле 2017 года ООО «ВВВ Яхты» (г.Белый Городок, Тверская обл.)
Строительство судна велось на мощностях «Белогородской судоверфи».
Технические характеристики:
|Формула класса РРР
|Р1,2
|Длина габритная (м)
|25
|Ширина габаритная (м)
|9
|Ширина конструктивная (м)
|8.12
|Водоизмещение (т)
|129.1
|Осадка ГВЛ (м)
|1.376
20. Прогулочный теплоход «Благодать» проекта 3417
Сдан в июле 2017 года на Криушинском судоремонтном заводе (г. Криуши, Ульяновская область)
При строительстве был использован корпус теплохода «Москва-33» проекта Р51Э, построенного МССЗ в 1975 году.
Характеристик
- Длина габаритная, м 38,65
- Ширина габаритная, м 6,7
- Высота борта, м 1,7
- Экипаж, чел. 3
- Пассажировместимость, чел. 100
-
- d-tatarinov
- 18.01.201811:14
- 6
18.01.1811:37:52
18.01.1812:24:01
18.01.1818:58:49 Думаю тебе они не понравятся — проектант у них то же МИБ.
18.01.1812:32:13
18.01.1812:58:15
18.01.1813:02:30