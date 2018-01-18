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Судостроение и судоходство

Итоги 2017: Обзор гражданского судостроения (часть 1)

Предлагаю вашему вниманию обзор судов, построенных нашей судостроительной промышленностью в ушедшем году.

1. Паром «Нина Малкова» проекта 3221

Сдан в феврале 2017 года на керченском заводе Фрегат

  • (С) фото Vovanus (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Vovanus (http://fleetphoto.ru)
  •  © Фото из открытых источников

Проектировщик — ОАО «Инженерный центр судостроения» г. Санкт-Петербург.

Назначение судна: перевозка автотранспорта и пассажиров на коротких рейсах.

Класс Российского Речного Регистра: «М-СП3,5 (лед30) А»

Основные характеристики:

Основные размерения, м

длина по КВЛ

длина габаритная

ширина по КВЛ

ширина габаритная

высота борта на миделе

37,01

ок. 40,50

9,07

9,90

3,55

Осадка, м

порожнем

в полном грузу, м

1,29

1,73

Водоизмещение, т:

порожнем

в полном грузу

269

393

Энергетическая установка

число двигателей и мощность, кВт

2х283

Скорость хода, км/ч

22

Пассажировместимость, чел.

62

Число мест экипажа

4

Грузоподъемность, т

80,34

Количество перевозимых автомобилей, шт.:

грузовых

легковых

2х40 т или 4×20 т

16×2 т

2. Судно снабжения добывающих платформ «Геннадий Невельской» (строительный № 511) проекта Aker ARC 121

Сдан 2 марта 2017 года на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации»)

  • (С) фото РоманПластун (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото РоманПластун (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 12984 т.

Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 13 МВт

Лёдопроходимость: 1.5 м

3. Буксир «Михаил Сальников» (строительный № 947) проекта 90600

Сдан в марте 2017 года на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла»

  • (С) фото wh66 (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото wh66 (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 25,4 м, ширина — 8,8 м, осадка — 3,6 м.

Водоизмещение: 417 т.

Максимальная скорость хода: 11.5 узлов

Сила тяги на гаке: 23-35 т.

4. Несамоходный земснаряд «Прокамский» проекта RDB66.29 типа 5000ДФС (строительный № 7001)

Сдан в апреле 2017 года на Аркульском судостроительно-ремонтном заводе им.Кирова

  • (С) фото Иван Плеханов (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Иван Плеханов (http://fleetphoto.ru)
  •  © Фото из открытых источников

Земснаряд разработан ростовским РЦПКБ «Стапель»

Характеристики судна:

Длина габаритная, м79,13
Длина по КВЛ, м69,90
Ширина, м12,00
Высота борта, м3,5
Осадка в грузу, м1,93
Водоизмещение при осадке 1,93м, т1283
Экипаж, чел9
Производственный персонал, чел3
Глубина разработки, м4,0-30,0
Категория разрабатываемого грунтаI-V
Производительность насоса по ПГС, т/ч≈1500
Класс РРР+ О 2,0(лед 20) А

5. Круизный трехпалубный теплоход «Штандарт» (строительный № 100) проекта PV09

Сдан 23 мая 2017 года. Теплоход строился на Верфи братьев Нобель (г.Рыбинск) и Московском судостроительно-судоремонтном заводе.

  • (С) фото PIT (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото PIT (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Проект судна разработан Морским Инженерным Бюро (Одесса).

«Штандарт» предназначен для совершения круизных рейсов по европейским внутренним водным путям России, в том числе через Волго-Балт, Волго-Дон, Беломорско-Балтийский канал, по Волге, Москве-реке, на линиях, соединяющих порт Москва, порт Санкт-Петербург и порт Беломорск через Беломорско-Балтийский канал, с возможностью выхода в Белое море и на Соловецкие острова, в Финский залив, Каспийское, Азовское и Черное моря. Надводный габарит судна обеспечивает возможность прохода под мостами реке Москве.

Длина теплоход — 95,88 метров, ширина — 13,80 метров, высота борта — 3,80 метра; габаритная высота — 8,80 метров, осадка — 1,80 метров, водоизмещение — 1860 тонн. Скорость эксплуатационная — 22,5 км/час, максимальная — 23,8 км/час. Автономность — 10 суток. Класс РРР: М-ПР 2.5 (лед 20) А.

Количество палуб — 3 жилые и 1 прогулочная. Пассажировместимость — 33 человека.

6, 7. Прогулочные теплоходы «Печора» (строительный № 9) и «Барселона» (строительный № 10) проекта 2105 типа «Фонтанка»

Сданы в мае 2017 года на Ладожской верфи (г. Новая Ладога, Ленинградская обл)

  • (С) фото Сергей Лутов (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Сергей Лутов (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Назначение — перевозка пассажиров, туристические прогулки, организация фуршетов, свадеб, проведение юбилеев, корпоративных праздников на воде.

Площадь

  • пассажирский салон 45 кв.м.
  • прогулочная палуба 30 кв.м.

Пассажировместимость разрешенная — 50 человек

Класс регистра — РРР Р1,2

Основные размерения судна

  • Длина габаритная — 20,13 м
  • Ширина габаритная — 5,43 м
  • Высота габаритная — 2,46 м
  • Высота в пассажирском салоне — 2,05 м
  • Высота борта — 1,3 м
  • Осадка в полном грузу — 0,6 м

8. Прогулочный теплоход «Гранд Вояж» (строительный № 1005) проекта 5/16 (82841) типа «Фонтанка»

Сдан в мае 2017 года на Новоладожском судоремонтном заводе (г. Новая Ладога, Ленинградская обл)

  • (С) фото Shtaket (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Shtaket (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Технические данные

  • Длина наибольшая по корпусу — 21,5 м.
  • Ширина наибольшая по корпусу — 5,5 м.
  • Высота борта на миделе — 1,25 м.
  • Осадка на миделе при полном водоизмещении — 0,41м.
  • Полное водоизмещение судна — 32 т.
  • Скорость полного хода — 15 км/час
  • Дальность плавания полным ходом — 500 км.
  • Валовая вместимость — 65 рег.т.
  • Экипаж — 2 чел.
  • Пассажиры — 55 чел.

9, 10. Танкеры-продуктовозы-химовозы «Балт-Флот 14» (строительный № 02713) и «Балт-Флот 15» (строительный № 02714) проекта RST27

Сданы 6 июня 2017 года на Окской судоверфи (г.Навашино, Нижегородской обл.)

  • (С) фото Alexandr_61 (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Alexandr_61 (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

  • (С) фото Сергей Лутов (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Сергей Лутов (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.

При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).

Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки, а также химических наливных грузов.

Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.

Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов

11. Сухогрузное судно «Атамекен» (строительный № 409) проекта RSD49

Сдано 8 июня 2017 года на Невском Судостроительно-Судоремонтный заводе

  • (С) фото Александр Королюк (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Александр Королюк (http://fleetphoto.ru)
  •  © Фото из открытых источников

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Заказчик: ТОО «KTZ Express Shipping» (Казахстан), дочерняя компания АО «НК «Казакстан темeр жолы»

Проект разработан на класс КМ (*) Ice2 R2 AUT1-C Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций, действующим на момент закладки судна.

При этом по водоизмещению суда проекта RSD49 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.

При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет около 4520 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,70 м — около 7150 т.

Длина наибольшая составляет 139,95 м, ширина габаритная — 16,70 м, ширина без учета привальных брусьев — 16,50 м, высота борта — 6,00 м.

Вместимость грузовых трюмов 10920 куб. м.

12. Судно снабжения добывающих платформ «Степан Макаров» (строительный № 512) проекта Aker ARC 121

Сдан 15 июня 2017 года на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации»)

  •  © Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 12984 т.

Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 13 МВт

Лёдопроходимость: 1.5 м

13. Танкер-продуктовоз-химовоз «Профессор Азиз Алиев» (строительный № 02021) проекта RST27

Сдан 20 июня 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)

  • (С) фото Василий Косов (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Василий Косов (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Заказчик: Азербайджанское Каспийское морское пароходство

Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.

При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).

Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктовплотностью до 1,015 т/м3, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 50 °C, а также химических наливных грузов класса ИМО2.

Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.

Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов.

14. Прогулочный теплоход «Мрия» (строительный № 1) проекта АК3007

Сдан 1 июля 2017 года на Судостроительном заводоме № 69 (г.Тверь)

  • (С) фото Сергей Лутов (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Сергей Лутов (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Проект разработан ООО «Морской Инжиниринговый Центр СПб»

Основные характеристики

Класс судна

Р 1,2 А

Длина габаритная, м

30,0

Длина по КВЛ, м

28,1

Ширина габаритная, м

6,6

Ширина по КВЛ, м

6,0

Высота борта на миделе, м

1,3

Высота до верха несъемной части судна, м

4,3

Осадка по КВЛ, м

0,65

Водоизмещение, т

83,9

Пассажировместимость, чел

116

Экипаж, чел

2

Спец. персонал, чел

1

Тип движителя

Водомет

Количество движителей

1

Тип главного двигателя

Дизельный

Марка главного двигателя

Doosan L086 TIL

Количество главных двигателей

1

Номинальная мощность главного двигателя, л.с. (кВт)

360 (265)

Автономность плавания (по экологической безопасности)

4 суток

15. Сухогрузное судно «Единый» (строительный № 01) проекта RSD60

Сдано 7 июля 2017 года на Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе

  •  © Фото из открытых источников

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Судно построено с использованием части корпуса «Нефтерудовоза-16М» проекта 1570, построенного в 1974 году в Перми.

Суда проекта RSD60 предназначены для смешанной (река-море) и морской перевозки генеральных, навалочных, лесных грузов, включая контейнеры международного образца (TEU и FEU) и некоторых опасных грузов.

Суда удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина судна проекта RSD60 составляет 118,97 м, ширина судна — 13,0 м, высота борта — 5,8 м.

Дедвейт в море составляет около 4608 тонн при осадке 4,88 м, в реке при осадке 3,60 м — около 2705 тонн, скорость в эксплуатации — 10,0 узлов. Объем трех грузовых трюмов — 5931 куб.м. Осадка в балласте — 2,81 м. Объем балластных танков — 1992 куб.м.

16. Танкер-продуктовоз-химовоз «Волготранс-2701» (строительный № 02023) проекта RST27

Сдан 10 июля 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)

  • (С) фотоЗамалеев Максим (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фотоЗамалеев Максим (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.

При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).

Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктовплотностью до 1,015 т/м3, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 50 °C, а также химических наливных грузов класса ИМО2.

Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.

Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов.

17. Несамоходная баржа-площадка «АРК-20» проекта 7514

Сдана 20 июля 2017 года на Судостроительном заводе «Лотос» (г.Нариманов, Астраханская обл.)

  • (С) фото Павел Емельянов (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Павел Емельянов (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Технические характеристики:

  • Длинна — 75,00 м.
  • Ширина — 13,50 м.
  • Высота борта — 4,00 м.
  • Валовая вместимость — 1001 т.

18. Танкер-продуктовоз-химовоз «Волготранс-2702» (строительный № 02024) проекта RST27

Сдан 24 июля 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)

  • (С) фото максим фомин (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото максим фомин (http://fleetphoto.ru)
  •  © ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.

При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).

Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктовплотностью до 1,015 т/м3, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 50 °C, а также химических наливных грузов класса ИМО2.

Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.

Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов.

19. Прогулочное судно-катамаран «Снигери-2» (строительный №П-02) проекта 19.2509.

Сдано в июле 2017 года ООО «ВВВ Яхты» (г.Белый Городок, Тверская обл.)

  • (С) фото Pantikapey (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Pantikapey (http://fleetphoto.ru)
  •  © Фото из открытых источников

Строительство судна велось на мощностях «Белогородской судоверфи».

Технические характеристики:

Формула класса РРРР1,2
Длина габритная (м)25
Ширина габаритная (м)9
Ширина конструктивная (м)8.12
Водоизмещение (т)129.1
Осадка ГВЛ (м)1.376

20. Прогулочный теплоход «Благодать» проекта 3417

Сдан в июле 2017 года на Криушинском судоремонтном заводе (г. Криуши, Ульяновская область)

  • (С) фото Ponch (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Ponch (http://fleetphoto.ru)
  •  © Фото из открытых источников

При строительстве был использован корпус теплохода «Москва-33» проекта Р51Э, построенного МССЗ в 1975 году.

Характеристик

  • Длина габаритная, м 38,65
  • Ширина габаритная, м 6,7
  • Высота борта, м 1,7
  • Экипаж, чел. 3
  • Пассажировместимость, чел. 100

Итоги 2017: Обзор гражданского судостроения (часть 2)


Итоги 2017
  • Нет аватара nabludatel71
    18.01.1811:37:52

    Мне кажется, что суда «Arctech Helsinki Shipyard» — это не

    построенных нашей судостоительной промышленностью
    (Кстати, опечатка)

    Если мы говорим о компаниях — то конечно, раз она принадлежит ОСК, она наша. Но промышленность всё-таки финская.

    #998231
  • Katamaran Katamaran
    18.01.1812:24:01

    Теплаход строилмя на Верфи братьев Нобель

    Наконец-то, история с уродцем закончилась. Даст бог, астраханцы и сормовцы выдадут красивые суда.

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Katamaran~12:25 18.01.18
    #998267
    • A_SEVER A_SEVER
      18.01.1818:58:49

      Даст бог, астраханцы и сормовцы выдадут красивые суда
      Думаю тебе они не понравятся — проектант у них то же МИБ.    

      #998508
  • Katamaran Katamaran
    18.01.1812:32:13

    Вообще, хитрая схема статьи. Здесь и российские и иностранные судостроительные заводы, суда как для России, так и для иностранных заказчиков, суда с нуля и с использованием корпусов старых судов, а главное, статья разделена на несколько частей. То есть, дополнить ее будет непросто, пока все части не выйдут. Ну, и конечно, вопрос: а какие критерии отбора? И еще, обо всем все равно знает только он: речной регистр.

    Отредактировано: Katamaran~12:32 18.01.18
    #998278
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      18.01.1812:58:15

      То есть, дополнить ее будет непросто, пока все части не выйдут

      уже все вышли

      И еще, обо всем все равно знает только он: речной регистр.

      А Морской Регистр стало быть не знает?    

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~12:58 18.01.18
      #998289
      • Katamaran Katamaran
        18.01.1813:02:30

        А Морской Регистр стало быть не знает?

        Смотрел я его обновление за май. Вообще практически ничего не знает.

        #998290
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