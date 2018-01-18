Итоги 2017: Обзор гражданского судостроения (часть 1)

Предлагаю вашему вниманию обзор судов, построенных нашей судостроительной промышленностью в ушедшем году.

1. Паром «Нина Малкова» проекта 3221

Сдан в феврале 2017 года на керченском заводе Фрегат



(С) фото Vovanus (http://fleetphoto.ru)

© Фото из открытых источников

Проектировщик — ОАО «Инженерный центр судостроения» г. Санкт-Петербург.

Назначение судна: перевозка автотранспорта и пассажиров на коротких рейсах.

Класс Российского Речного Регистра: «М-СП3,5 (лед30) А»

Основные характеристики:

Основные размерения, м длина по КВЛ длина габаритная ширина по КВЛ ширина габаритная высота борта на миделе 37,01 ок. 40,50 9,07 9,90 3,55 Осадка, м порожнем в полном грузу, м 1,29 1,73 Водоизмещение, т: порожнем в полном грузу 269 393 Энергетическая установка число двигателей и мощность, кВт 2х283 Скорость хода, км/ч 22 Пассажировместимость, чел. 62 Число мест экипажа 4 Грузоподъемность, т 80,34 Количество перевозимых автомобилей, шт.: грузовых легковых 2х40 т или 4×20 т 16×2 т

2. Судно снабжения добывающих платформ «Геннадий Невельской» (строительный № 511) проекта Aker ARC 121

Сдан 2 марта 2017 года на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации»)



(С) фото РоманПластун (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 12984 т.

Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 13 МВт

Лёдопроходимость: 1.5 м

3. Буксир «Михаил Сальников» (строительный № 947) проекта 90600

Сдан в марте 2017 года на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла»



(С) фото wh66 (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 25,4 м, ширина — 8,8 м, осадка — 3,6 м.

Водоизмещение: 417 т.

Максимальная скорость хода: 11.5 узлов

Сила тяги на гаке: 23-35 т.

4. Несамоходный земснаряд «Прокамский» проекта RDB66.29 типа 5000ДФС (строительный № 7001)

Сдан в апреле 2017 года на Аркульском судостроительно-ремонтном заводе им.Кирова



(С) фото Иван Плеханов (http://fleetphoto.ru)

© Фото из открытых источников

Земснаряд разработан ростовским РЦПКБ «Стапель»

Характеристики судна:

Длина габаритная, м 79,13 Длина по КВЛ, м 69,90 Ширина, м 12,00 Высота борта, м 3,5 Осадка в грузу, м 1,93 Водоизмещение при осадке 1,93м, т 1283 Экипаж, чел 9 Производственный персонал, чел 3 Глубина разработки, м 4,0-30,0 Категория разрабатываемого грунта I-V Производительность насоса по ПГС, т/ч ≈1500 Класс РРР + О 2,0(лед 20) А

5. Круизный трехпалубный теплоход «Штандарт» (строительный № 100) проекта PV09

Сдан 23 мая 2017 года. Теплоход строился на Верфи братьев Нобель (г.Рыбинск) и Московском судостроительно-судоремонтном заводе.



(С) фото PIT (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Проект судна разработан Морским Инженерным Бюро (Одесса).

«Штандарт» предназначен для совершения круизных рейсов по европейским внутренним водным путям России, в том числе через Волго-Балт, Волго-Дон, Беломорско-Балтийский канал, по Волге, Москве-реке, на линиях, соединяющих порт Москва, порт Санкт-Петербург и порт Беломорск через Беломорско-Балтийский канал, с возможностью выхода в Белое море и на Соловецкие острова, в Финский залив, Каспийское, Азовское и Черное моря. Надводный габарит судна обеспечивает возможность прохода под мостами реке Москве.

Длина теплоход — 95,88 метров, ширина — 13,80 метров, высота борта — 3,80 метра; габаритная высота — 8,80 метров, осадка — 1,80 метров, водоизмещение — 1860 тонн. Скорость эксплуатационная — 22,5 км/час, максимальная — 23,8 км/час. Автономность — 10 суток. Класс РРР: М-ПР 2.5 (лед 20) А.

Количество палуб — 3 жилые и 1 прогулочная. Пассажировместимость — 33 человека.

6, 7. Прогулочные теплоходы «Печора» (строительный № 9) и «Барселона» (строительный № 10) проекта 2105 типа «Фонтанка»

Сданы в мае 2017 года на Ладожской верфи (г. Новая Ладога, Ленинградская обл)



(С) фото Сергей Лутов (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Назначение — перевозка пассажиров, туристические прогулки, организация фуршетов, свадеб, проведение юбилеев, корпоративных праздников на воде.

Площадь

пассажирский салон 45 кв.м.

прогулочная палуба 30 кв.м.

Пассажировместимость разрешенная — 50 человек

Класс регистра — РРР Р1,2

Основные размерения судна

Длина габаритная — 20,13 м

Ширина габаритная — 5,43 м

Высота габаритная — 2,46 м

Высота в пассажирском салоне — 2,05 м

Высота борта — 1,3 м

Осадка в полном грузу — 0,6 м

8. Прогулочный теплоход «Гранд Вояж» (строительный № 1005) проекта 5/16 (82841) типа «Фонтанка»

Сдан в мае 2017 года на Новоладожском судоремонтном заводе (г. Новая Ладога, Ленинградская обл)



(С) фото Shtaket (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Технические данные

Длина наибольшая по корпусу — 21,5 м.

Ширина наибольшая по корпусу — 5,5 м.

Высота борта на миделе — 1,25 м.

Осадка на миделе при полном водоизмещении — 0,41м.

Полное водоизмещение судна — 32 т.

Скорость полного хода — 15 км/час

Дальность плавания полным ходом — 500 км.

Валовая вместимость — 65 рег.т.

Экипаж — 2 чел.

Пассажиры — 55 чел.

9, 10. Танкеры-продуктовозы-химовозы «Балт-Флот 14» (строительный № 02713) и «Балт-Флот 15» (строительный № 02714) проекта RST27

Сданы 6 июня 2017 года на Окской судоверфи (г.Навашино, Нижегородской обл.)



(С) фото Alexandr_61 (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.



(С) фото Сергей Лутов (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.

При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).

Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки, а также химических наливных грузов.

Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.

Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов

11. Сухогрузное судно «Атамекен» (строительный № 409) проекта RSD49

Сдано 8 июня 2017 года на Невском Судостроительно-Судоремонтный заводе



(С) фото Александр Королюк (http://fleetphoto.ru)

© Фото из открытых источников

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Заказчик: ТОО «KTZ Express Shipping» (Казахстан), дочерняя компания АО «НК «Казакстан темeр жолы»

Проект разработан на класс КМ (*) Ice2 R2 AUT1-C Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций, действующим на момент закладки судна.

При этом по водоизмещению суда проекта RSD49 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.

При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет около 4520 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,70 м — около 7150 т.

Длина наибольшая составляет 139,95 м, ширина габаритная — 16,70 м, ширина без учета привальных брусьев — 16,50 м, высота борта — 6,00 м.

Вместимость грузовых трюмов 10920 куб. м.

12. Судно снабжения добывающих платформ «Степан Макаров» (строительный № 512) проекта Aker ARC 121

Сдан 15 июня 2017 года на верфи «Arctech Helsinki Shipyard» (100% акций верфи принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации»)





© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 12984 т.

Главные размерения: длина — 100 м, ширина — 21 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 13 МВт

Лёдопроходимость: 1.5 м

13. Танкер-продуктовоз-химовоз «Профессор Азиз Алиев» (строительный № 02021) проекта RST27

Сдан 20 июня 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)



(С) фото Василий Косов (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Заказчик: Азербайджанское Каспийское морское пароходство

Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.

При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).

Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктовплотностью до 1,015 т/м3, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 50 °C, а также химических наливных грузов класса ИМО2.

Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.

Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов.

14. Прогулочный теплоход «Мрия» (строительный № 1) проекта АК3007

Сдан 1 июля 2017 года на Судостроительном заводоме № 69 (г.Тверь)



(С) фото Сергей Лутов (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Проект разработан ООО «Морской Инжиниринговый Центр СПб»

Основные характеристики

Класс судна Р 1,2 А Длина габаритная, м 30,0 Длина по КВЛ, м 28,1 Ширина габаритная, м 6,6 Ширина по КВЛ, м 6,0 Высота борта на миделе, м 1,3 Высота до верха несъемной части судна, м 4,3 Осадка по КВЛ, м 0,65 Водоизмещение, т 83,9 Пассажировместимость, чел 116 Экипаж, чел 2 Спец. персонал, чел 1 Тип движителя Водомет Количество движителей 1 Тип главного двигателя Дизельный Марка главного двигателя Doosan L086 TIL Количество главных двигателей 1 Номинальная мощность главного двигателя, л.с. (кВт) 360 (265) Автономность плавания (по экологической безопасности) 4 суток

15. Сухогрузное судно «Единый» (строительный № 01) проекта RSD60

Сдано 7 июля 2017 года на Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе





© Фото из открытых источников

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Судно построено с использованием части корпуса «Нефтерудовоза-16М» проекта 1570, построенного в 1974 году в Перми.

Суда проекта RSD60 предназначены для смешанной (река-море) и морской перевозки генеральных, навалочных, лесных грузов, включая контейнеры международного образца (TEU и FEU) и некоторых опасных грузов.

Суда удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина судна проекта RSD60 составляет 118,97 м, ширина судна — 13,0 м, высота борта — 5,8 м.

Дедвейт в море составляет около 4608 тонн при осадке 4,88 м, в реке при осадке 3,60 м — около 2705 тонн, скорость в эксплуатации — 10,0 узлов. Объем трех грузовых трюмов — 5931 куб.м. Осадка в балласте — 2,81 м. Объем балластных танков — 1992 куб.м.

16. Танкер-продуктовоз-химовоз «Волготранс-2701» (строительный № 02023) проекта RST27

Сдан 10 июля 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)



(С) фотоЗамалеев Максим (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.

При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).

Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктовплотностью до 1,015 т/м3, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 50 °C, а также химических наливных грузов класса ИМО2.

Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.

Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов.

17. Несамоходная баржа-площадка «АРК-20» проекта 7514

Сдана 20 июля 2017 года на Судостроительном заводе «Лотос» (г.Нариманов, Астраханская обл.)



(С) фото Павел Емельянов (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Технические характеристики:

Длинна — 75,00 м.

Ширина — 13,50 м.

Высота борта — 4,00 м.

Валовая вместимость — 1001 т.

18. Танкер-продуктовоз-химовоз «Волготранс-2702» (строительный № 02024) проекта RST27

Сдан 24 июля 2017 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород)



(С) фото максим фомин (http://fleetphoto.ru)

© ff1.mosfont.ru

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Суда проекта RST27 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго — Балтийского пути. Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, высота борта — 6,0 м. Относятся к танкерам «Волго-Дон макс» класса.

При проектировании учтены специальные требования российских и мировых нефтяных компаний, дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО ПРОЕКТ» (ECO-S).

Судно проекта RST27 предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктовплотностью до 1,015 т/м3, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 50 °C, а также химических наливных грузов класса ИМО2.

Обеспечивается одновременная перевозка 2 (двух) сортов груза.

Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 8100 куб. м, дедвейт в море — 7022 тонны при осадке 4,20 м, в реке при осадке 3,60 м — рекордные 5420 тонн, скорость в эксплуатации — 11,0 узлов.

19. Прогулочное судно-катамаран «Снигери-2» (строительный №П-02) проекта 19.2509.

Сдано в июле 2017 года ООО «ВВВ Яхты» (г.Белый Городок, Тверская обл.)



(С) фото Pantikapey (http://fleetphoto.ru)

© Фото из открытых источников

Строительство судна велось на мощностях «Белогородской судоверфи».

Технические характеристики:

Формула класса РРР Р1,2 Длина габритная (м) 25 Ширина габаритная (м) 9 Ширина конструктивная (м) 8.12 Водоизмещение (т) 129.1 Осадка ГВЛ (м) 1.376

20. Прогулочный теплоход «Благодать» проекта 3417

Сдан в июле 2017 года на Криушинском судоремонтном заводе (г. Криуши, Ульяновская область)



(С) фото Ponch (http://fleetphoto.ru)

© Фото из открытых источников

При строительстве был использован корпус теплохода «Москва-33» проекта Р51Э, построенного МССЗ в 1975 году.

Характеристик

Длина габаритная, м 38,65

Ширина габаритная, м 6,7

Высота борта, м 1,7

Экипаж, чел. 3

Пассажировместимость, чел. 100

Итоги 2017: Обзор гражданского судостроения (часть 2)