«Лукойл» построил на Яреге парогенераторные установки для увеличения добычи нефти

Предприятие «Лукойл-Коми» завершило строительство комплекса парогенераторных установок на Ярегском месторождении. Это позволит увеличить объем добычи нефти на 73% до 1,9 млн тонн в 2018 году, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе «Лукойл-Коми».

"В нефтешахтном управлении «Яреганефть» ввели в эксплуатацию четвертый пусковой комплекс площадки парогенераторных установок (ПГУ) «Лыаель». Это самый мощный комплекс, он предназначен для выработки до 400 тонн пара в час, который отправляется на добывающие скважины. Основной объект парогенерации позволит увеличить объем нефтедобычи: в 2017 году на Яреге добыли 1,1 млн тонн, в 2018 году планируется получить 1,9 млн тонн, к 2021 году нефтяники Яреги намерены выйти на ежегодный показатель в 3,5 млн тонн", — сообщили на предприятии.

Как пояснили в «Лукойл-Коми», Ярегское месторождение — одно из старейших на Тимано-Печоре, его разработка началась в 1939 году. Нефть здесь залегает на глубине 165-200 м и обладает уникальной вязкостью, ее добыча сильно осложнена. Поэтому для разработки Лыаельской площади «Лукойл» впервые использовал технологию SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage — парогравитационный дренаж) — встречное горизонтально-направленное бурение с тепловым воздействием на пласт. Нефтяной пласт разогревают паром, текучесть нефти увеличивается, после этого ее выкачивают насосами на поверхность.

Ранее сообщалось, что развитие Ярегского месторождения является одним из ключевых для нефтяной компании в Коми наряду с разработкой Денисовского лицензионного участка — Баяндыского и Восточно-Ламбейшорского месторождений. В первый этап проекта по развитию Яреги было вложено порядка 60 млрд рублей за несколько лет. В результате добычу нефти удалось увеличить с некогда 450 тыс. тонн до 1,1 млн тонн в 2017 году.

Как заявлял ранее гендиректор «Лукойл-Коми» Александр Лейфрид, развитие Яреги будет продолжено. К следующему этапу, инвестпроекту «Ярега-2» планируется приступить во второй половине 2018 года. Это позволит в итоге выйти на объем добычи в 3,5 млн тонн в год. В целом инвестиции в производственные объекты «Лукойл-Коми» составили в 2017 году более 83,2 млрд рублей.

«Лукойл-Коми» владеет 87 лицензиями на разработку нефтяных месторождений в Коми и НАО, разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождение, занимая по добыче второе место в ПАО «Лукойл».