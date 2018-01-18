УВЗ пополнил транспортный парк Казани современными трамваями





© rostec.ru Предприятие «Уралтрансмаш» корпорации «Уралвагонзавод» завершило поставку в Казань последнего из семи трамвайных вагонов модели 71-407. Соответствующий контракт был заключен летом 2017 года, а окончательно ввести в эксплуатацию новые трамваи планируется летом этого года, к ЧМ-2018 по футболу.

Четырехосный пассажирский вагон 71-407 модельного ряда низкопольных трамваев на 95% создан из отечественных материалов, его серийное производство на «Уралтрансмаше» началось в 2010 году. Трамвай оборудован новым эргономичным местом работы водителя, здесь установлены жидкокристаллические панели для отображения маршрутной информации, а также информирования пассажиров. Конструкция вагона предполагает наличие низкого пола в средней части салона, что позволяет увеличить скорость посадки-высадки и создать комфортные условия проезда для людей с ограниченными физическими возможностями и пассажиров с детьми. Вагон оборудован асинхронным электроприводом с частотным регулированием и приспособлен для эксплуатации как в одиночку, так и по системе многих единиц в составе поезда из двух вагонов.

Трамвай вмещает максимум 190 человек, при этом число мест для сидения достигает 27+1, а кресла и окна сделаны из антивандальных материалов. Кроме того, внутри вагона установлены кондиционеры и видеокамеры.

Такие трамваи «Уралтрансмаша» уже эксплуатируется во многих российских городах, в частности в Туле, Краснодаре, Таганроге, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле и Санкт-Петербурге. В 2017 году были также заключены контракты на поставку вагонов модели 71-407 в Коломну и Новочеркасск.