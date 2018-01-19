Ростех открыл первые интерактивные медицинские палаты

В Санкт-Петербурге, в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова состоялось открытие двух инновационных палат «Мать и дитя». Высокотехнологичные помещения примут первых пациентов в конце месяца.

Палаты впервые оснащены системой интегрированных решений «Интегро» Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех и представляют абсолютно новый для медицинских учреждений России интерактивный формат пространства. Помещения оснащены световой и мультимедийной техникой с использованием технологий телемедицины и хромотерапии

Инновационная модульная система «Интегро» является частью разработанной и реализуемой Холдингом программы «Новое качество медицинской среды». Модульная система «Интегро» является частью разработанной и реализуемой холдингом программы «Новое качество медицинской среды». Система разработана и изготовлена промышленными дизайнерами Уральского оптико-механического завода.

Комплекс имеет функции вызова медсестры, связи с медперсоналом, управления медиаблоком и освещением, а также напоминания о приеме лекарств и процедурах, которые на основе показателей датчиков задает врач. Благодаря высокотехнологичному оснащению специалисты и, при необходимости, врачи из других регионов России в удаленном режиме могут видеть данные о состоянии здоровья мамы и ребенка, имеют возможность выйти на видеосвязь.

В каждой палате обеспечены интерактивное взаимодействие врача и пациента. Показатели жизнедеятельности ребенка, который находится в другом помещении, в постоянном режиме транслируются одновременно на экран мамы и пульт врача для максимально эффективного мониторинга. При отклонении характеристик от нормы активизируется звуковое оповещение. При этом оборудование вмонтировано в функциональные блоки из композитного материала с антибактериальными свойствами, который отвечает высоким гигиеническим требованиям.

«Комплекс решений «Интегро» является значимым проектом радиоэлектронного кластера Госкорпорации и ярким примером развития цифровой медицины в России. Запуск таких высокотехнологичных проектов — важный шаг для реализации стратегии развития Ростеха «от железа к интеллекту», — отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Куликов.

«Врачи отметили высокотехнологичность и перспективность комплекса «Интегро», а также значимость его внедрения именно в родовспомогательном и детском медучреждении, где особенно важен благоприятный психоэмоциональный климат. На сегодняшний день палаты полностью готовы к приему пациентов. В 2018 году система будет внедряться и в клиниках других профилей», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Каждая палата оборудована современной мультимедийной техникой, обеспечивающей интерактивное взаимодействие врача и пациента, а также видеосвязь с врачами из других регионов. Показатели жизнедеятельности ребенка в постоянном режиме транслируются одновременно на экран мамы и пульт врача для максимально эффективного мониторинга. При отклонении характеристик от нормы активизируется звуковое оповещение.

Инновационная модульная система «Интегро» имеет функции вызова медсестры, связи с медперсоналом, управления медиаблоком и освещением, а также напоминания о приеме лекарств и процедурах, которые на основе показателей датчиков задает врач. Благодаря высокотехнологичному оснащению специалисты и, при необходимости, врачи из других регионов России в удаленном режиме могут видеть все данные о состоянии здоровья мамы и ребенка.

На церемонии открытия палат генеральный директор Центра Алмазова Евгений Шляхто отметил высокую значимость реализации проекта «Швабе» для развития здравоохранения в России.

«В новом лечебно-реабилитационном комплексе мы создали уникальные условия для эффективного лечения и стационарной реабилитации детей и будущих мам со сложными диагнозами. Благодаря «умной» инфраструктуре и высоким технологиям врачи смогут оказывать помощь детям всех возрастов, в том числе новорожденным с экстремально низкой массой тела, патологиями и пороками развития, а также беременным женщинам из всех регионов России. Убежден, что инновационные палаты значительно повысят качество медицинских услуг и будут способствовать ускорению процесса лечения и восстановления пациентов», — отметил на презентации Евгений Шляхто.

Палаты для интенсивного лечения матери и ребенка составлены из функциональных блоков из композитного материала с антибактериальными свойствами, который отвечает высоким гигиеническим требованиям, предъявляемым к медицинским помещениям. Каждая палата укомплектована неонатальным оборудованием «Швабе» и включает инкубатор интенсивной терапии новорожденных с микропроцессорным управлением мониторинга параметров внутреннего пространства и массы тела младенца, аппарат искусственной вентиляции легких, а также фототерапевтический облучатель. Техника обеспечивает необходимые условия для лечения, реанимации и выхаживания новорожденных, в том числе детей с экстремально низкой массой тела, появившихся на свет раньше срока.