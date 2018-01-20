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Детские сады и школы

В омском селе Пришиб открылся первый детский сад

  •  © omskportal.ru

19 января в Азовском немецком муниципальном районе Омской области открылся новый детский сад. Село Пришиб впервые за свою более чем вековую историю обзавелось собственным дошкольным учреждением. На его строительство и оснащение было потрачено 73 млн рублей.

В новый детский сад будут ходить более ста детей. В полную силу он заработает уже в январе. Учреждение имеет полный набор помещений, оснащенных современным технологическим, учебным и игровым оборудованием. Пять групповых ячеек выполнены по принципу групповой изоляции. В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), игровая комната, спальня, буфетная, туалетная комната. Для дошкольников создали музыкально-спортивный зал. Территория детского сада благоустроена, оборудованы групповые прогулочные площадки, современные модули установлены на игровых площадках.

В учреждении наряду с основной образовательной программой дошкольного образования будут реализоваться программы для детей с нарушениями речи. Новый детский сад рассчитан не только на детей, живущих в селе Пришиб, но и на детишек из ближайших населенных пунктов.

http://omskportal.ru/ru/government/News/2018/01/19/1516349728352.html

Омская область, новый детсад, сельская жизнь
  • Нет аватара Maximka
    20.01.1808:18:01

       

    #999129
  • Нет аватара Edward
    20.01.1816:46:02

    Но неужели так сложно было сделать вход на уровне земли?! К чему эта огромная лестница и километровый пандус с тройным изгибом?

    #999211
    • CryNet CryNet
      20.01.1818:29:36

      Шеф, всё пропало…    

      Отредактировано: CryNet~18:38 20.01.18
      #999241
      • Нет аватара Freelancer
        20.01.1819:00:20

        По своей голове постучи.Человек все правильно сказал.

        Отредактировано: Freelancer~19:18 20.01.18
        #999245
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