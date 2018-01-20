В омском селе Пришиб открылся первый детский сад

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19 января в Азовском немецком муниципальном районе Омской области открылся новый детский сад. Село Пришиб впервые за свою более чем вековую историю обзавелось собственным дошкольным учреждением. На его строительство и оснащение было потрачено 73 млн рублей.

В новый детский сад будут ходить более ста детей. В полную силу он заработает уже в январе. Учреждение имеет полный набор помещений, оснащенных современным технологическим, учебным и игровым оборудованием. Пять групповых ячеек выполнены по принципу групповой изоляции. В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), игровая комната, спальня, буфетная, туалетная комната. Для дошкольников создали музыкально-спортивный зал. Территория детского сада благоустроена, оборудованы групповые прогулочные площадки, современные модули установлены на игровых площадках.

В учреждении наряду с основной образовательной программой дошкольного образования будут реализоваться программы для детей с нарушениями речи. Новый детский сад рассчитан не только на детей, живущих в селе Пришиб, но и на детишек из ближайших населенных пунктов.