Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) подтвердил возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в сложных климатических условиях при температуре окружающего воздуха до -50°С. По итогам проведенных в Якутии испытаний доказана работоспособность основных систем и бортового оборудования.

Два вертолета Ми-171А2 разработки Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля (МВЗ) выполнили 8 наземных гонок (предусматривают работу двигателей без отрыва от земли) и 36 полетов по спецпрограммам. Несмотря на то, что температура воздуха опускалась до -60°С, все системы и бортовое оборудование вертолетов работали исправно, подтвердив возможность надежной эксплуатации Ми-171А2 в самых суровых природно-климатических условиях.

«Вертолеты семейства Ми-8/17 заслужили репутацию неприхотливых и работоспособных машин, которые не боятся тяжелых условий. Поэтому подтверждение возможности использования Ми-171А2 при сверхнизких температурах было вполне ожидаемым. Отдельно хочу поблагодарить летчиков и инженерно-технических специалистов, которые с честью выдержали суровые морозы и в кратчайшие сроки выполнили испытательную программу», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Участвовавшие в испытаниях специалисты ГосНИИ ГА особо отметили малое время подготовки Ми-171А2 к полету, удобство технического обслуживания, летной и наземной эксплуатации нового вертолета, надежную работу цифрового пилотажно-навигационного комплекса, цифровой системы управления и контроля режимов силовой установки, системы диагностики технического состояния. Получены все необходимые объективные данные и документы для дальнейшей аттестации и дополнительной сертификации вертолета Ми-171А2 по ряду требований сертификационной категории «А».

"Ми-171А2 — одна из самых ожидаемых машин российского вертолетостроения. На этот год запланирована поставка первых четырех вертолетов, и я рассчитываю, что в ближайшее время портфель заказов на эту машину вырастет. Интерес к вертолету есть, и в России, и за рубежом", — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 — одна из самых ожидаемых новинок российского вертолётостроения, результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.

В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам.