

Электромеханический привод для МС-21: применение новейшей технологии РФ

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Российский инженер смог создать революционную для России технологию, которая будет установлена в современный среднемагистральный самолет МС-21. Об этом сообщает журнал «Воздушно-космическая сфера».

Директор КБ ООО «АПКБ» (дочернего предприятия «Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина») Владимир Сухоруков представил проект разработки электромеханического привода, необходимого для движения стабилизатора. Особенность разработки состоит в том, что инженер первым в России сумел создать электромеханический привод стабилизатора для самолетов гражданской авиации. На данный момент в работе стабилизаторов на гражданских самолетах используется гидравлический привод. Этот подход является довольно затратным как с позиции использования человеческого ресурса, так и в части финансовой составляющей.

Ведь для эффективной работы важного узла необходимо проводить его тщательное обслуживание. Гидравлический привод всегда нуждается в использовании профессионалов. Кроме того, на обслуживание уходит довольно много денежных средств. Новый технологичный подход арзамасского инженера позволит избавиться от этих осложнений. Стоит отметить, что инженер обратился со своими наработками в компанию «Иркут», производящую МС-21. Представители компании отметили, что оценили результаты работы Сухорукова и приняли решение о переоснащении самолетов его разработкой.

Стоит отметить, что подобная технология уже исследована в России. Некоторые модели российской боевой авиации уже используют такую конструкцию стабилизатора, однако в гражданской сфере реализовать проект никому не удавалось. Сухоруков уверен, что его достижения позволят России качественно повысить уровень гражданского авиастроения, а также выйти на мировые рынки с продуктом, который ничем не уступает, а во многом и превосходит, западные аналоги.