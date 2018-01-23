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Авиация

Электромеханический привод для МС-21: применение новейшей технологии РФ

  • Электромеханический привод для МС-21: применение новейшей технологии РФ
  • Электромеханический привод для МС-21: применение новейшей технологии РФ
  •  © politexpert.net

Российский инженер смог создать революционную для России технологию, которая будет установлена в современный среднемагистральный самолет МС-21. Об этом сообщает журнал «Воздушно-космическая сфера».

Директор КБ ООО «АПКБ» (дочернего предприятия «Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина») Владимир Сухоруков представил проект разработки электромеханического привода, необходимого для движения стабилизатора. Особенность разработки состоит в том, что инженер первым в России сумел создать электромеханический привод стабилизатора для самолетов гражданской авиации. На данный момент в работе стабилизаторов на гражданских самолетах используется гидравлический привод. Этот подход является довольно затратным как с позиции использования человеческого ресурса, так и в части финансовой составляющей.

Ведь для эффективной работы важного узла необходимо проводить его тщательное обслуживание. Гидравлический привод всегда нуждается в использовании профессионалов. Кроме того, на обслуживание уходит довольно много денежных средств. Новый технологичный подход арзамасского инженера позволит избавиться от этих осложнений. Стоит отметить, что инженер обратился со своими наработками в компанию «Иркут», производящую МС-21. Представители компании отметили, что оценили результаты работы Сухорукова и приняли решение о переоснащении самолетов его разработкой.

Стоит отметить, что подобная технология уже исследована в России. Некоторые модели российской боевой авиации уже используют такую конструкцию стабилизатора, однако в гражданской сфере реализовать проект никому не удавалось. Сухоруков уверен, что его достижения позволят России качественно повысить уровень гражданского авиастроения, а также выйти на мировые рынки с продуктом, который ничем не уступает, а во многом и превосходит, западные аналоги.

https://politexpert.net/87924-elektromekhanicheskii-privod-dlya-ms-21-primenenie-noveishei-tekhnologii-rf?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Авиация, электропривод
  • HptmEmil HptmEmil
    23.01.1821:59:50

    Очередное доказательство о наличии Кулибиных в России. Жаль, что не всегда наша страна прислушивается к ним. Пора повсеместно вводить (восстанавливать) институт расспредложений.

    #1000234
    • Нет аватара Strompok
      23.01.1823:34:55

      Дед у меня шлифовщиком 6-го разряда делал лопатки для опытных движков МИГа. Всего 4-е класса образования, но писал кучу рацух и еще наставничество. Выучил целую толпу балбесов из заводского ПТУ. Хорошо доплачивали поштучно и за рацпредложение, и за ученика.

      Отредактировано: Strompok~23:36 23.01.18
      #1000271
    • Андрей Степанов Андрей Степанов
      24.01.1806:55:10

      Это целое КБ, а не Кулибин.

      #1000314
  • Нет аватара Мутантик
    23.01.1823:11:22

    Молодчик !!! Радует что стали прислушиваться к таким людям. А не отмахиваться!

    #1000266
  • Нет аватара Clausson
    24.01.1800:22:57

    Не перестану ругаться на подобную подачу материала!

    инженер смог создать революционную для России технологию,.

    Ну вот для чего вставлена фраза «революционную для России технологию» ?

    Ну вы хоть понимаете, что пишите?

    Потом же сами пишите:

    Стоит отметить, что подобная технология уже исследована в России.

    Добавлю, причем не в России, а в СССР, еще в 70-е годы. А уже в 80-е, мы мальчишки делали на этих «революционных» авиационных приводах зеркальные шары для дискотек, слегка перебирая редуктор и подбирая нужный трансформатор.

    В гражданской авиации ранее не применяли вовсе не потому, что не хватало «революционно мыслящего» инженера, а просто… просто потому, что гражданская авиация более консервативная, так как много человеческих (гражданских) жизней на счету. И там всегда были предпочтительней условно «старые» проверенные решения, чем новые «революционные».

    Внедрили — молодцы. Но зачем писать о «космических чудесах с последующим разоблачением». В текстах о технике требуется больше специальных знаний (понимания материала), а не экзальтации и сенсационности.

    Отредактировано: Clausson~00:26 24.01.18
    #1000285
    • Нет аватара Cinik
      24.01.1801:43:46

      В текстах о технике требуется больше специальных знаний (понимания материала), а не экзальтации и сенсационности.

      Ну, текст-то взят с политического ресурса, а не с технического. Отсюда превалирование экзальтированности над компетентностью.

      #1000293
    • Нет аватара mester
      24.01.1806:00:44

      В гражданской авиации ранее не применяли вовсе не потому, что не хватало «революционно мыслящего» инженера, а просто… просто потому, что гражданская авиация более консервативная, так как много человеческих (гражданских) жизней на счету. И там всегда были предпочтительней условно «старые» проверенные решения, чем новые «революционные».

      Очевидно,что разработка нашего Кулибина обеспечила необходимую надёжность, чем старые проверенные решения… В этом суть… иначе зачем избу городить???

      Отредактировано: mester~06:09 24.01.18
      #1000312
    • Нет аватара Мастер
      24.01.1807:55:20

      причем не в России, а в СССР

      А СССР — это не Россия?

      #1000321
      • Антон Смоленский Антон Смоленский
        24.01.1808:41:57

        А СССР — это не Россия?

        Для тех кто в танке

        •  © savok.org

        Хотя конечно если говорить про систему управления страной — тогда да, Россия — это несомненно СССР. Если бы СССР дожил до наших дней — все было бы примерно также, ну… похуже конечно, но +/- также.

        Отредактировано: Антон Смоленский~08:48 24.01.18
        #1000326
    • Иван Иванович
      24.01.1808:45:28

      Исходники на впк-ньюс.ру. КБ по заказу Сухого сделало эти природа ранее, теперь Иркут заказал.

      Не понятно к какому событию приурочена статья, новость на впк несколько месячной давности…

      Отредактировано: Иван Иванович~08:54 24.01.18
      #1000327
  • Нет аватара brat_po_razumu
    24.01.1802:02:15

    Кому интересно техническое рассмотрение вопроса — гидравлика vs. электрика — прекрасная статья: mai.ru/upload/iblock/2a6/2a676ee99c9ab5313837c24bc9f01585.pdf

    Написанная профессорами-ведущими конструкторами, но изложено все доступнейшим языком.

    #1000296
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    24.01.1806:59:45

    а если заменят гидравлику на электропривод — то ведь нужно будет заново сертификацию и испытания проводить? или нет?

    #1000315
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