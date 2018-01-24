Поставки новой техники в 2017 году

Сухопутные войска

В сухопутных войсках новая техника, направлялась, в основном, на продолжение формирования новых частей и соединений в 1 танковой армии и 20 армии, а также формирование 150 мотострелковой дивизии южного военного округа и 30 мотострелковой бригады центрального военного округа

В частности, на вооружение соединений и воинских частей 1-й гвардейской танковой армии, дислоцированных в Московской области, было принято более 90 танков Т-72М3 новой модификации, что позволило полностью перевооружить 2 мотострелковую дивизию танками этого типа. Отличительными особенностями нового танка в сравнении с предыдущими версиями являются более мощный двигатель, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.

Модернизация коснулась и защиты корпуса — комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами и дополнительными модулями динамической защиты в «мягком» корпусе.

Еще партия из 16 танков Т-72Б3 новейшей модификации была передана в состав 21 мотострелковой бригады (тяжелой) центрального военного округа, которая дислоцируется в Оренбургской области.

Партии новых танков передавались 150 мотострелковой бригаде. Всего же, как сообщается, ежемесячно в войска передавалось около 20 новых танков, что дает цифру за год порядка 240-250 штук.

В этом году был завершен трехлетний контракт на поставку в войска БМП-3. К сожалению, новостей по передаче машин в войска было не так уж и много. Известно, что в прошлом году 15 боевых машин пехоты БМП-3 поступили на вооружение окружного учебного центра, дислоцированного во Владимирской области.

Также для перевооружения мотострелковых подразделений в Западный военный округ поступило более 150 бронетранспортеров БТР-82А.

В центральном военном округе в этом году была завершено формирование 30 отдельной мотострелковой бригады (дислоцируется в Самарской области). Она получила на вооружение последнюю партию автомобилей УАЗ «Патриот», теперь их в бригаде около 100 единиц, и 80 новых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320-31 с колесной формулой 6×6.

Кроме того, бригаду усилили дивизионом РСЗО «Град» (18 единиц) и батареей 120-мм минометов 2С12 «Сани» (8 единиц). Реактивные системы позволят вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.

Армейские ракетные бригады продолжили перевооружение с ОТРК «Точка-У» на ОТРК «Искандер-М». В этом году новые ракетные комплексы получили две бригады — это 152 гвардейская ракетная бригада, которая дислоцируется в г. Черняховск Калининградской области и 3 отдельная ракетная бригада, которая входит в состав 29 армии (ВВО, Бурятия).

Заметные изменения произошли в артиллерии — были сформированы новые соединения, а также изменена организационно-штатная структура уже существующих артиллерийских бригад.

Армейские артиллерийские бригады усиливаются дивизионами 240-мм минометов и 203-мм орудий. В этом году САУ «Малка» и самоходные минометы «Тюльпан» поступили на вооружение 291 артиллерийской бригады 58 армии южного военного округа, 8 240-мм минометов 2С4 «Тюльпан» были переданы 385 артиллерийской бригаде 2 армии центрального военного округа.

©Видео с youtube.com

Самоходный дивизион повышенной мощности сформирован в составе артиллерийского соединения ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области. Основу его вооружения составили модернизированные 203-мм самоходные установки 2С7М «Малка», недавно поступившие в соединение.

В составе 20 гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа была сформирована артиллерийская бригада, дислоцированная в Московской области. На вооружении бригады состоят 8 220-мм РСЗО «Ураган», 18 152-мм гаубиц «Мста-СМ», 18 модернизированных ПТРК «Штурм-С», а также средства артиллерийской разведки, инженерного, тылового, технического и медицинского обеспечения.

Также продолжилось перевооружение уже существующих артиллерийскких частей Военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии, дислоцированного в Брянской области, получили на вооружение два дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г».

Партия из нескольких десятков самоходных гаубиц 2С19М2 поступила на вооружение в ЦВО. Орудия усилили артиллерийское подразделение, дислоцированное в Кемеровской области.

Значительно повысить возможности нашей артиллерии оказалось возможным благодаря насыщению войск легкими БПЛА, которые являются частью ударного комплекса, так как могут использоваться как система управления огнём и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени для тяжелых САУ класса «Мста-С». Успешное применение БПЛА в Сирии показывает необходимость наличия аппаратов подобного класса, в результате чего их закупки продолжаются. Например, в части и соединения западного военного округа в 2017 году было поставлено более 30 беспилотных летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия типа «Орлан-10» и «Элерон-3».

Во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию Центрального военного округа поступили три беспилотных летательных аппарата нового формата «Орлан-10». Это новейшая модификация беспилотного летательного аппарата. В него включены средства радиоэлектронной борьбы. Основное отличие заключается в его способности устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Он может работать с сетями 3G и 4G и способен отличать свои и чужие средства передачи информации. Ранее в войска поступали беспилотники «Орлан-10», способные вести только воздушное наблюдение (разведку) местности.

В целом, в войска поступило 199 беспилотных летательных аппаратов. Интенсивность учебно-тренировочных полетов БЛА в 2017 учебном году достигла более 500 часов, что на 15% выше прошлогоднего показателя.

Продолжилась поставка сухопутных комплексов ПВО. В этом году 2 армейские зенитно-ракетные бригады (53 бригада ПВО 20 армии западного военного округа и 67 бригада ПВО 58 армии южного военного округа) получили новейшие комплексы ПВО «Бук-М3», а 140 зенитно-ракетная бригада 29 армии в Бурятии была перевооружена комплексами ПВО «Бук-М2». Помимо ЗРК «Бук-М2» зенитное ракетное соединение пополнилось новейшими пуско-заряжающими установками (ПЗУ), радиолокационными станциями и комплексом управления «Поляна».

538 зенитный ракетный полк 4 танковой дивизии западного военного округа получил новейшие ЗРК малой дальности «Тор-М2».

96 отдельная разведывательная бригада, дислоцирующаяся в Нижнем Новгороде, получила ротный комплект специальных бронированных транспортных средств «Рысь» (14 бронеавтомобилей) и 8 бронеавтомобилей «Тайфун». Еще 16 бронеавтомобилей «Тайфун» c дистанционно управляемым боевым модулем поступили по гособоронзаказу на вооружение тольяттинских и новосибирских бригад спецназа ЦВО (по 8 единиц в каждую бригаду).

Кроме того, в подразделения спецназа и разведки Западного военного округа по гособоронзаказу поступило более 25 специальных транспортных средств, созданных на базе пикапа «УАЗ Патриот».

Внедорожники способны нести в своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», но и противотанковые ракетные комплексы, способные поражать подвижные одиночные цели на расстоянии до 5 км.

Автомобили повышенной проходимости оборудованы каркасом для установки опорно-поворотного кольца в целях размещения вооружения и средств защиты от осколков, тентом со съемной накидкой в верхней части.

И конечно, в 2017 году в войска передали сотни грузовых и легковых автомобилей, без которых невозможна нормальная работа службы тыла. Так, войска ЗВО получили около 400 автомобилей многоцелевого назначения, в том числе армейские грузовики различных модификаций КамАЗ-53501 семейства «Мустанг» грузоподъемностью до 10 т, способных в условиях бездорожья буксировать прицепы общей массой не менее 12 т, а также КамАЗ-6350, оснащенных бронированными кабиной для водителя и модулями на платформе для перевозки личного состава и грузов военного назначения.

В 90 танковую дивизию ЦВО было поставлено около 40 автомобилей Урал-4320 последней модификации и партия из 30 полноприводных КамАЗов семейства «Мустанг».

На Дальнем Востоке в 2017 году в эксплуатацию были введены более 50 автомобилей «Урал» и около 20 автомобилей КамАЗ различных модификаций, а также прицепы к ним и около 10 современных российских внедорожников УАЗ «Патриот».

Кроме того, в Восточном военном округе были сформированы два специализированных автомобильных батальона многоосных тяжелых машин, в задачи которых входит переброска тяжелого вооружения и бронетехники. Оба автомобильных батальона укомплектованы новой полноприводной техникой. Предусматривается, что аналогичные батальоны будут сформированы и в других округах.

ВДВ

В ВДВ передали очередные 2 батальонных комплекта новейших боевых машин десанта и бронетранспортеров. На этот раз новую технику получила 31 десантная гвардейско-штурмовая бригада центрального военного округа, которая дислоцируется в г. Ульяновск. По некоторым данным, в батальонный комплект входит 31 БМД-4М и 16 БТР-МДМ «Ракушка», всего около 50 единиц.

©Видео с youtube.com

Также в разведывательные батальоны соединений ВДВ продолжили передавать бронемашины «Рысь». В этом году ротные комплекты (из 16 бронеавтомобилей) получили 76 десантно-штурмовая дивизия, 98 воздушно-десантная дивизия и 7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия.

ВВС и ПВО

За год строевые части ВВС получили 38 новых боевых самолетов:

159-й гвардейский истребительный авиаполк, базирующийся на аэродроме Бесовец в Петрозаводске, получил 10 многофункциональных истребителей Су-35С

В течение года 14-й гвардейский истребительный авиационный полк, базирующийся на аэродроме Халино в Курске, получил 12 двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ, что позволило полностью укомплектовать ими одну из эскадрилий полка.

©Видео с youtube.com

10 новых бомбардировщиков Су-34 были переданы 277-му бомбардировочному авиационному полку, базирующемуся на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край).

Ещё 6 Су-34 с бортовыми номерами предназначены для 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, базирующегося на аэродроме Шагол в Челябинске, который стал 4-й строевой частью ВВС, начавшей перевооружение на Су-34.

Кроме того, продолжалась модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31. Партия из 8 новых истребителей-перехватчиков МиГ-31БСМ поступила по гособоронзаказу на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Самолеты усилили 764-й истребительный авиационный полк, базирующийся в Пермском крае, летный и инженерно-технический состав которого прошел обучение в Липецком авиацентре.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ обладает современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, поражения — 280 км.

Транспортная авиация получила два современных пассажирских самолета Ан-148, которые вошли в состав 33 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Западного военного округа в Ленинградской области.

В 257 отдельный смешанный полк в г. Хабаровск поступил первый именной самолет Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров», который прошел модернизацию и отличается обновленным бортовым оборудованием.

Значительные изменения произошли в командовании военно-транспортной авиации. Успешно реализуемая программа по проведению капремонта тяжелых транспортны самолетов привела к увеличению числа боеготовых бортов, что позволило воссоздать 18-я гвардейскую военно-транспортную авиационную дивизии. В ее состав вошли 117-й военно-транспортный авиаполк (г. Оренбург), 708-й гвардейский военно-транспортный авиационный полк (Ростовская область, г. Таганрог) и вновь сформированный 235-й военно-транспортный авиаполк (Ульяновск), который получил 9 Ил-76МД.

©Видео с youtube.com

Командование дальней авиации получило отремонтированный бомбардировщик Ту-22М3, стратегический ракетоносец Ту-160, а также два очередных модернизированных самолета Ту-95МС.

Учебная авиация в лице 200-я учебной авиационной базы Краснодарского военного авиационного института имени А. К. Серова в Армавире получила 6 учебно-боевых самолётов Як-130.

В армейской авиации приступили к формированию бригад армейской авиации, пока по одной бригаде на каждый из округов. Это 15 бригада в городе Остров Псковской области, 16 бригада в Зернограде Ростовской области, 17 бригада в Новосибирске и 18 бригада в Хабаровске. В составе каждой брАА предположительно четыре эскадрильи и одно звено. Две боевые эскадрильи оснащены ударными вертолетами Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М. Транспортно-боевая и транспортная эскадрильи выполняют свои задачи на винтокрылых Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-8МТВ-5. А для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов и техники в брАА есть одно звено тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.

Поставки боевых и транспортных вертолетов освещаются в СМИ не так хорошо, и поэтому по ним даются только обрывочные сведения.

Так, на аэродром Остров в Псковской области были переброшены Ка-52 с завода изготовителя для укомплектования вновь сформированного полка армейской авиации Западного военного округа. Все пилоты авиаполка прошли переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации (г. Торжок). После окончательной сборки вертолеты пройдут комплексную проверку всех систем, радиоэлектронного оборудования, работы двигателя. Пилотами будут выполнены контрольные полеты, после чего в январе 2018 года Ка-52 будут перебазированы в отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Смоленской области.

2 новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ перебазированы в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области, еще 3 Ми-28УБ поступило в 4-ю армию ВВС и ПВО Южного военного округа. Один из авиационных полков западного военного округа получил ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник».

©Видео с youtube.com

В 764-й вертолетный полк Западного военного округа, дислоцированный в Псковской области, в рамках гособоронзаказа поступил многоцелевой ударный вертолет Ми-35, построенный на заводе «Роствертол».

18 бригада армейской авиации в Хабаровском крае пополнилась 3 вертолетами Ми-26.

Авиационная база Центрального военного округа в Свердловской области, которая обеспечивает поиск и спасение приземлившихся космонавтов, получила по Гособоронзаказу 16 новых вертолетов Ми-8МТВ-5.

112 вертолетный полк, базирующийся в Забайкальском крае, пополнился новым Ми-8АМТШ «Терминатор».

Учебная авиационная база военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, дислоцированная в Саратовской области, получила 10 вертолетов «Ансат-У».

В 2017 году было передано 4 полковых комплекта ЗРК С-400. Их получили:

511-й гвардейский зенитный ракетный Смоленский Краснознаменный орденов Суворова, трижды ордена Кутузова и Богдана Хмельницкого полк, который прикрыывает главную базу нашей стратегической авиации в Энгельсе. Один из полков в Ленинградской области. 533-й гвардейский зенитный ракетный Краснознаменный полк. Развернут в Приморье, где ранее на вооружении стояли системы С-300. 18-й гвардейский севастопольско-феодосийский зенитно-ракетный полк, который развернут в Крыму.

Стоит отметить, что теперь главные базы тихоокеанского и черноморского флотов прикрываются 2 полками С-400 каждая.

Новосибирское соединение ПВО получило ПЗРК «ПАнцирь-С1».

ВМФ

Северный Флот

Северный флот, к сожалению, опять не получил долгожданного «Горшкова», и поставки новых боевых кораблей ограничились двумя противодиверсионными катерами пр. 21980 «Грачонок». Зато традиционно он получил больше всех вспомогательных судов. Пожалуй, если считать по водоизмещению, то столько же, сколько остальные три флота, вместе взятые.

Самым крупным приобретением СФ является многофункциональный ледокол «Илья Муромец» проекта 21180, первый военный ледокол за 40 лет и единственный корабль своего проекта. Помимо своей непосредственной функции, судно может использоваться для перевозки грузов, сбора нефти и ликвидации пожаров.

©Видео с youtube.com

Также в состав флота вошли спасательное буксирное судно «Полярный конвой» проекта 02980, рейдовые буксиры РБ-2180 и РБ-369 проекта 16609 и буксирный катер «БУК-2181» проекта 04690, а также 2 катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040.

Судоремонтные предприятия закончили плановый ремонт по ВТГподводного крейсера стратегического назначения «Тула» (проект 667БДРМ) и атомного ракетного подводного крейсера «Орел» пр. 949А. Восстановление технической готовности включает в себя ремонт всех систем корабля — механической части, радиоэлектронного вооружения, корпусных конструкций и главной энергетической установки, а также перезарядку реакторов субмарины и ремонт комплекса вооружения,

При этом на «Орле» наконец заменили дефектный валопровод, что значительно улучшило характеристики шумности субмарины

Балтийский флот

Балтийский флот же получил кораблей и судов меньше всех — из боевых единиц это патрульный катер «Раптор», а из вспомогательных - рейдовый буксир «РБ-393», проекта 90600, спасательный буксир СБ-737 проекта 02980, рейдовый буксир «БУК-2182» проекта 04690 и катер связи «Сапсан» проекта 21270. (который станет на флоте уже третьим по счету катером данного проекта).

Зато Балтийский флот наиболее интенсивно обновляет авиацию — в этом году состав штурмовой авиаэскадрильи авиабазы в Черняховске пополнили сразу 5 истребителей Су-30 СМ.

©Видео с youtube.com

Также в Калининградской области новую технику получили инженерные и тыловые части балтийского флота и армейского корпуса. Это грузовые автомобили КАМАЗ и УРАЛ, а также автомобильные краны, экскаваторы и станции комплексной очистки воды.

Черноморский флот

Черноморский флот получил самую крупную переданную в состав ВМФ боевую единицу — это третий фрегат проекта 11356, «Адмирал Макаров». правда, пока он находится на Балтике

Состав крымской военно-морской базы пополнили противодиверсионный катер П-433 проекта «Грачонок» и два противодиверсионных катера П-415 и П-425 проекта «Раптор». С приёмом новых скоростных катеров, их количество в составе соединения охраны водного района увеличилось до 8 единиц.

Из вспомогательных судов в состав флота были переданы катер связи «Сапсан» и спасательный буксир СБ-739. Еще один такой буксир «Профессор Николай Муру» входит в состав Новороссийской Военно-морской базы. Длина буксира составляет 57 метров, водоизмещение — около 1,2 тыс. тонн. Судно развивает скорость в 14 узлов. Автономно может провести в море до 20 дней. Экипаж — 26 человек. Во время проведения спасательных работ буксир может принять на борт 60 человек. Судно оснащено водолазным комплексом, который позволяет обеспечить работу под водой одновременно трех водолазов на глубинах до 100 метров. Также на буксире установлен роботизированный поисково-спасательный комплекс, созданный на базе телеуправляемого подводного аппарата.

Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота были полностью перевооружены на новые БТР-82А.

В состав отряда судов обеспечения Каспийской флотилии был принят рейдовый буксир «РБ-937» (первый этого типа во флотилии).

Тихоокеанский флот

Тихоокеанский флот в этом году получил первый за 25 лет крупный боевой корабль — корвет «Совершенный» проекта 20380.

©Видео с youtube.com

Также на полуострове Камчатка соединение кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России пополнилось новым противодиверсионным катером проекта 21980 «Грачонок». Он стал уже четвертым кораблем данного проекта, который получил Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения.

Специалисты спасательного отряда Тихоокеанского флота приняли в эксплуатацию многофункциональный модульный водолазный катер нового поколения «СМК-2177» и 2 катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040.

Неплохо в этом году поработал дальневосточный судоремонт. В пункт постоянного базирования Вилючинск после ремонта и модернизации вернулся атомный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань». А амурский судостроительный завод наконец завершил ремонт «долгостроя» — дизельной подводной лодки пр. 877 «Комсомольск на Амуре».

На вооружение авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке поступил новейший арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА, а на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота «Николаевка» в Приморском крае прибыли сразу шесть обновлённых корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29, которые прошли плановый средней ремонт на ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

Также морская авиация Тихоокеанского флота получила новый транспортно-пассажирский самолет АН-140-100

Началось перевооружение 40 отдельной бригады морской пехоты, которая получила 10 новых БТР-82А, роту танков Т-80БВ и модернизированные САУ «Гвоздика».

РВСН

В РВСН три ракетных полка завершили перевооружение на комплексы «Ярс» в этом году. В соединения РВСН в два раза увеличилось количество поставок перспективной специальной техники РХБЗ. В 2017 году поступили более 30 современных машин АРС-14КМ и РХМ-6. АРС-14КМ представляет собой авторазливочную станцию нового поколения, самую современную по тактико-техническим характеристикам. РХМ-6 на базе бронетранспортёра БТР-80 предназначена для ведения РХБ разведки и обеспечивает передачу данных разведки в автоматизированную систему управления войсками.

Также в интересах министерства обороны в прошлом году было запущено 5 спутников — спутник обнаружения пусков ракет системы ЕКС-2, спутник связи «Благовест», спутник глобальной системы позиционирования «Глонасс», спутник радиотехнической разведки «Лотос-С» и еще один аппарат неустановленного типа.