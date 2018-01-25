В Смоленской области открыта первая очередь новой швейной фабрики‍

24 января в Рославле Смоленской области состоялось открытие первой очереди швейного производства ООО «РозТех» — производственной площадки бренда «Дикая Орхидея».

Одна швейная фабрика компании уже работает в Гагарине. В целях расширения производства в ноябре 2016 года администрация Рославльского района предоставила ООО «РозТех» здание площадью более тысячи квадратных метров, в котором в настоящее время организовано четыре производственных цеха: три швейных с полной комплектацией оборудования и раскройно-подготовительный. Также отремонтированы административные, складские и бытовые помещения.

В рамках второго этапа реализации инвестиционного проекта в 2018 году запланирована реконструкция первого этажа производственного помещения с организацией работы еще одного цеха на 50 рабочих мест.

Специалисты трудятся по сменному графику два дня через два (с 8.00 до 20.00 часов), но для родителей детей дошкольного возраста предусмотрена пятидневная рабочая неделя с рабочим днем с 8.00 до 16.30. Для сотрудников предприятия созданы достойные условия труда: открыта столовая, оборудованы чистые и комфортные помещения, оплачиваются больничные и отпуска, предоставляются декретные выплаты.

В настоящее время из 104 вакансий занято 80. Кроме швей, фабрика готова принять в штат технологов, механиков швейного оборудования и других специалистов.