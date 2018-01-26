Добавить статью
Новые заводы и цеха

Новая линия фармзавода «ЗиО-Здоровье» запущена в Подмосковье

  •  © www.interfax-russia.ru

Состоялось открытие второй производственной линии фармацевтического завода «ЗиО-Здоровье» в Подольске.

В проект вложено 1 млрд 214 млн рублей, на предприятии дополнительно создано 180 рабочих мест. Производительность второй очереди — более 1,2 млрд таблеток и капсул в год, суммарная мощность завода превысит 2 млрд единиц твердых лекарственных средств.

Новые возможности предприятия позволят обеспечить выпуск препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важных лекарств, используемых при лечении заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечноготракта, моче-половой системы.

  •  © www.interfax-russia.ru

ЗАО «ЗиО-Здоровье» создано в 2001 году на площади 1,6 га. Сейчас завод выпускает 53 наименования лекарственных препаратов в том числе для лечения урологических, кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний. В сотрудничестве с западными компаниями «ЗиО-Здоровье» производит ряд лекарственных средств по программе импортозамещения.

По данным Минпромтрога, на сегодняшний день 84% жизненно важных препаратов выпускаются на территории России. К концу текущего года этот показатель должен быть не ниже 90%.

  •  © www.interfax-russia.ru

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=904348&sec=1669

Московская область, фармацевтика
  • Нет аватара Инженер2015
    26.01.1815:56:32

    жизненно важных препаратов

    а как определяется препарат жизненно важный или нет?

    #1001201
    • GlPredictor ybb
      26.01.1819:59:26

      а что ВСЕ лекарства жизненно необходимы? к примеру нахрена нужны стопятьсот порошков от простуды если есть парацетомол?

      #1001264
  • Нет аватара Советский
    26.01.1817:56:39

    ЗиО, это не в проданных или сданных в аренду цехов Зио-Подольск производство обосновалось? Вроде бы,говорили,что много площадей у них в девяностых-нулевых освободилось?

    #1001238
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,