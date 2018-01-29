В Тамбове начал работу перинатальный центр

800-й пост.

В Тамбове 29 января начал работу перинатальный центр детской областной клинической больницы. Специалисты центра встретили первых пациентов, которые высоко оценили преимущества обслуживания в новом учреждении.

«Очень приятно удивлены, что нет очередей, свободный доступ к врачам, на обследование. Здание очень просторное и красивое, современное оборудование. Нам очень нравится», — говорит одна из первых пациенток Татьяна Третьякова.

Пока пациентов принимают только в консультативно-диагностическом отделении. Здесь можно получить диагностическую, реабилитационную и лечебную помощь. Специалисты работают с беременными, женщинами в послеродовом периоде, пациентами с нарушением репродуктивной функции. Современное оборудование перинатального центра даёт возможность проводить большое количество различных обследований и диагностик.

За две смены отделение принимает сто человек. В будущем эта цифра увеличится. «В скором времени в отделении будут работать узкие специалисты: кардиолог, невролог, эндокринолог, окулист, генетик. Все обследования и консультации организованы в одном месте, что очень удобно для пациентов», — отмечает заведующая консультативно-диагностическим отделением Нелли Пикуль.

Скоро откроет двери роддом, который объединит родильный блок, послеродовое отделение, отделение патологии новорождённых, отделение анестезиологии и реанимации для женщин и другие.

Перинатальный центр был введён в эксплуатацию 26 декабря 2017 года.

Строительство центра в Тамбове началось в 2014 году. Функции заказчика по строительству и вводу в эксплуатацию объекта возложены на Госкорпорацию «Ростех». Сроки сдачи объекта неоднократно переносились из-за разногласий между подрядчиками и заказчиком.

Центр рассчитан на 150 коек. Он стал крупнейшим в регионе центром, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет 2,6 млрд. рублей, из которых почти 527 млн. рублей — средства бюджета Тамбовской области. Для обеспечения деятельности центра закуплено свыше 2 тысяч единиц медицинского и 9,2 тысячи единиц технологического оборудования, мебели, бытовой техники и инвентаря. Для работы в перинатальном центре обучены 178 специалистов. Всего здесь будут работать 670 человек.

Введение в эксплуатацию перинатального центра позволит создать трехуровневую систему и вывести на качественно новый уровень организацию медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам.

www.tambov.gov.ru/news/archive/v-tambove-vvedeno-v-ekspluataciyu-zdanie-perinatalnogo-centra.html