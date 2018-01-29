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Медучреждения

В Тамбове начал работу перинатальный центр

  •  © onlinetambov.ru

800-й пост.

В Тамбове 29 января начал работу перинатальный центр детской областной клинической больницы. Специалисты центра встретили первых пациентов, которые высоко оценили преимущества обслуживания в новом учреждении.

«Очень приятно удивлены, что нет очередей, свободный доступ к врачам, на обследование. Здание очень просторное и красивое, современное оборудование. Нам очень нравится», — говорит одна из первых пациенток Татьяна Третьякова.

Пока пациентов принимают только в консультативно-диагностическом отделении. Здесь можно получить диагностическую, реабилитационную и лечебную помощь. Специалисты работают с беременными, женщинами в послеродовом периоде, пациентами с нарушением репродуктивной функции. Современное оборудование перинатального центра даёт возможность проводить большое количество различных обследований и диагностик.

  •  © tambov.gov.ru

За две смены отделение принимает сто человек. В будущем эта цифра увеличится. «В скором времени в отделении будут работать узкие специалисты: кардиолог, невролог, эндокринолог, окулист, генетик. Все обследования и консультации организованы в одном месте, что очень удобно для пациентов», — отмечает заведующая консультативно-диагностическим отделением Нелли Пикуль.

Скоро откроет двери роддом, который объединит родильный блок, послеродовое отделение, отделение патологии новорождённых, отделение анестезиологии и реанимации для женщин и другие.

Перинатальный центр был введён в эксплуатацию 26 декабря 2017 года.

Строительство центра в Тамбове началось в 2014 году. Функции заказчика по строительству и вводу в эксплуатацию объекта возложены на Госкорпорацию «Ростех». Сроки сдачи объекта неоднократно переносились из-за разногласий между подрядчиками и заказчиком.

Центр рассчитан на 150 коек. Он стал крупнейшим в регионе центром, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет 2,6 млрд. рублей, из которых почти 527 млн. рублей — средства бюджета Тамбовской области. Для обеспечения деятельности центра закуплено свыше 2 тысяч единиц медицинского и 9,2 тысячи единиц технологического оборудования, мебели, бытовой техники и инвентаря. Для работы в перинатальном центре обучены 178 специалистов. Всего здесь будут работать 670 человек.

Введение в эксплуатацию перинатального центра позволит создать трехуровневую систему и вывести на качественно новый уровень организацию медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам.

  •  © onlinetambov.ru
  •  © onlinetambov.ru
  •  © tambov.gov.ru

  •  © tambov.gov.ru

  •  © onlinetambov.ru

www.tambov.gov.ru/news/archive/v-tambove-vvedeno-v-ekspluataciyu-zdanie-perinatalnogo-centra.html

https://www.tambov.gov.ru/news/view/specialisty-perinatalnogo-centra-vstretili-segodnya-pervyh-pacientov.html

перинатальные центры , новое медучреждение , Тамбовская область
  • Human RS Human RS
    29.01.1818:58:26

    800-й пост.

    Причем хороший пост! С маленьким юбилеем    

    #1002317
  • Нет аватара termometrix
    29.01.1820:04:08

    Деньги на здравоохранение и образование не надо экономить,ведь эти социальные системы являются фундаментом общественного здоровья,здоровья нации-физического и ментального.

    Особенно что касается зарплат медицинского персонала и капитальных вложений.Более того чуть ли не каждый новый медицинский объект сталкивается с «недобросовестностью подрядчиков» и соответственно сроки ввода постоянно переносятся,а жизнь больных

    требует лечения сейчас.

    Вот такие новости не должны быть вообще

    Ввод хирургического комплекса центра трансплантологии отложен на 2021 год

    Три года назад предполагалось, что строительство нового 9-этажного клинико-хирургического корпуса, корпуса амбулаторно-восстановительного лечения на 30 мест, а также реконструкция действующих корпусов центра, соединение их с новым корпусом надземным и подземным переходами завершаться в 2017 году. На эти цели из бюджета планировалось выделить в общей сложности 5,6 млрд рублей. Однако в один «прекрасный» момент финансирование прекратилось из-за оптимизации федерального бюджета.

    В документе уточняется, что сроки сдачи объекта сдвигаются на 2021 год, и в текущем году на стройку будет выделено из бюджета не 2,6 млрд рублей, как планировалось, а немногим более 527 млн, остальное обещают додать впоследствии.

    При этом в Минздраве оговариваются, что НМИЦ им. В.И. Шумакова ежегодно осуществляет более 30% всех трансплантаций в стране, в частности, более 62% трансплантаций сердца и около 80% трансплантаций печени детям, а в листе ожидания потенциальных реципиентов (в том числе детей) на пересадку жизненно важных органов в учреждении находятся около 4500 больных из всех регионов. «

    Своевременная реконструкция и строительство нового корпуса позволили бы уже в этом году увеличить коечный фонд центра со 150 до 265 коек; количество реанимационных коек с 12 до 26 (в том числе для пребывания детей); количество операционных залов с 7 до 10.

     https://medvestnik.ru/con...-na-2021-god.html[/quote] 

    #1002348
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