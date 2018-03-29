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Авиация

«Полярные авиалинии» в Магане начали испытания ТВС-2ДТС

В Якутии в аэропорту Маган представлен первый опытный самолет ТВС-2ДТС. Главная цель — продемонстрировать летные и технические возможности самолета, на основании демонстрации которых «Полярные авиалинии» предложат идеи по усовершенствованию машины для эксплуатации в арктических условиях.

А в апреле ожидается подписание договора на поставку в период с 2021 по 2025 годы 200 воздушных судов этого типа. Об этом сообщает сайт авиакомпании.

  •  © bastion-karpenko.ru

Эта работа ведется на основании соглашения об организации местных воздушных линий в регионах Российской Федерации, которое было подписанно 15 февраля 2018 года на Российском инвестиционном форуме между Министерством транспорта РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Республикой Саха (Якутия), Республикой Бурятия и АО «Вертолеты России».

В рамках этого соглашения самолеты ТВС-2ДТС будут выполнять полеты по местным маршрутам Республики Саха (Якутия), включающим в себя более 120 посадочных площадок и вертодромов и 32 аэропора.

Самолет ТВС-2ДТС является губокой модернизацией самолёта Ан-2. В отличии от Ан-2 новая машина имеет цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новую кабину пилотов. «Кукурузник», благодаря использованию современной авионики, теперь может эксплуатироваться в любое время суток.

Машина впервые была показана на авиасалоне МАКС в 2017 году. Разработчиком самолета является СибНИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина). Там же был построен первый опытный экземпляр этой машины. Но серийное производство самолета планируется развернуть на мощностях «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ), входящего в Холдинг «Вертолеты России».

http://www.ato.ru/content/tvs-2dts-usovershenstvuyut-dlya-raboty-v-arkticheskih-usloviyah

ТВС-2ДТС, Полярные авиалинии
  • 6
    moskovskiy-310 moskovskiy-310
    29.03.1820:06:03

       

    #1021202
    • Нет аватара MC
      29.03.1823:04:18

          Шикарный самолет, с шикарной дальностью (от Новосибирска до Москвы без посадки на МАКС прилетал)

      Самолет ТВС-2ДТС является губокой модернизацией самолёта Ан-2.

      Неверно. Это не модификация АН-2, самолет имеет такую же аэродинамическую схему как и Ан-2 и на этом всё сходство. Материалы (прочностной расчёт), двигатель, крыло, фюзеляж, авионика -всё другое. боинги и аэробусы не модернизация друг друга, хотя похожи больше чем АН-2 и ТВС-2ДТС.       

      Отредактировано: MC~23:05 29.03.18
      #1021267
      • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
        30.03.1815:28:33

        Скорее всего корни этого заблуждения идут из того, что ТВС-2ДТС получился путём постепенной модернизации демонстратора, сделанного на базе ТВС-2МС (на каждом из этапов проекта от исходного Ан-2 оставалось всё меньше частей). А исходный ТВС-2МС можно назвать модернизацией Ан-2.

        #1021488
  • 12
    Нет аватара Kostya
    29.03.1820:18:49

    Красивый аппарат получился!

    #1021203
  • 10
    DeadGorby . DeadGorby .
    29.03.1821:26:06

    ТВС-2ДТС, так же как и ТВС-2МС оснащён турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN

    Предусматривается ли возможность установки российского двигателя в среднесрочной перспективе?

    Отредактировано: DeadGorby .~21:39 29.03.18
    #1021213
    • 15
      Нет аватара Clausson
      29.03.1822:04:10

      российского двигателя

      И кто возьмется 10 лет проектировать и изготавливать двигатель на серию из 200 штук, не имея по сути школы по изготовлению подобных двигателей и с непонятным результатом в итоге?

      TPE331-12UAN — отличный, универсальный, надежный, давно доведенный до ума, экономичный и всеядный, зарекомендовавший себя на трассах Аляски… Вот честное слово — искать лучше это велосипед изобретать. Да, помню, санкции…

      В идеале — перетащить (создать) производство здесь.

      #1021227
      • 1
        Нет аватара Grave
        29.03.1822:16:47

        не имея по сути школы по изготовлению подобных двигателей

        А АН-2 на мускольной тяге летали или на гороховом супе? На АН-3 допустим твд-20 ставили тоже турбовинтовой как и TPE331-12UAN.

        Отредактировано: Grave~22:22 29.03.18
        #1021236
        • 2
          Нет аватара Clausson
          29.03.1822:52:30

          А АН-2 на мускольной тяге летали или на гороховом супе?

             

          На лицензионном SGR-1820 F3 он летал.

          На АН-3 допустим твд-20 ставили

          Ключевое в этой фразе — прошедшее время глагола.

          #1021258
          • Нет аватара Grave
            29.03.1823:21:44

            Так суть не в прошедшем времени, а в том что школа двигателестроения была и есть, другое дело что для 200 двигателей действительно не стоит даже затевать НИОКР.

            #1021273
        • Евгений Ануфриенко
          30.03.1813:52:01

          Вообще-то двигатель на АН-2 был поршневой…

          #1021458
          • Нет аватара Grave
            30.03.1814:12:30

            Серьезно? А полностью предложение прочитать нельзя? Да и модификация была с турбовинтовым от мотор сич.

            Отредактировано: Grave~14:25 30.03.18
            #1021467
      • 8
        DeadGorby . DeadGorby .
        29.03.1822:31:36

        В идеале — перетащить (создать) производство здесь

        Лицензии же нужны…

        Никто и не сомневается, что американский движок — надёжный. Но есть сомнения в надёжности поставщика. Чисто технически этот проект можно убить одним росчерком пера в американском Минфине, по крайней мере в нынешнем виде.

        Разработчику имеет смысл прорабатывать и запасные варианты.

        #1021243
        • 8
          Нет аватара Clausson
          29.03.1822:47:44

          Насколько я помню на родине у производителя все не очень гладко идет (по финансам)

          Он давно и многопланово пытается зайти в Россию, с кем только не сотрудничает и по самолетам и по турбинам для нефти-газа и куча всяко-разно.

          Я думаю его вполне можно «при помощи доброго слова и …» уговорить переместить часть производственных мощностей в Россию. Здесь он никому не помешает. А машина то получается вполне годная скажем для Африки (ну той ее части которая не под ЕС-овскими стандартами).

          Ну в конце концов уверен «лицензия» будет дешевле разработки «своего».

          #1021253
          • DeadGorby . DeadGorby .
            29.03.1823:05:18

            «Добрым словом, ленинской правдой».

            Ну, от политических рисков сейчас никто не застрахован.

            Остаётся надеяться, что Большой Дон будет больше занят торговой войной с Китаем.

            Отредактировано: DeadGorby .~23:07 29.03.18
            #1021268
      • Нет аватара MC
        29.03.1822:56:41

        этот движок отлично подходит и для больших беспилотников. Да и таких самолетов будет выпущенно более 1000, а 200 это первая партия. Так что делать его самим есть большой смысл.

        #1021262
        • Нет аватара Clausson
          30.03.1801:20:06

          Ну тогда надо и винт проектировать и производить ибо сейчас стоит «Hartzell Propeller Inc.» (США), а также весь комплект пилотажно-навигационного оборудования ибо сейчас

          стоит «Garmin».

          #1021306
      • Denis Grabov
        30.03.1810:41:14

        А разве вертолетный двигатель на крайняк не сойдет?Да, он будет тяжелее, но легче чем АШ 62 ИР. Не знаю, он влезет в фюзеляж, или придется фюзеляж переделывать? Если и придется, то не сильно, думаю это будет проще, чем новый двигатель сделать. Хотя, конечно, рано или поздно придется свой двигатель делать. А винт ,все же ,менее сложная штука, могут и новый сделать.

        Отредактировано: Denis Grabov~10:43 30.03.18
        #1021391
      • Нет аватара Полосатый
        31.03.1806:44:15

        Ну зачем же 10? И кто сказал что школа утрачена? «Гиперзвук» делаем, а на Кукурузник движок не потянем? Не нужно быть Станиславским, вопрос сам собой всплывает.     Потребность в таких самолетах в стране не одна тысяча. Будет госпрограмма развития малой авиации, будет финансирование — найдутся и люди и школа проявится!

        Отредактировано: Полосатый~06:48 31.03.18
        #1021768
  • 16
    Нет аватара Clausson
    29.03.1821:51:32

    Красивая машина, но название… ТВС-2ДТС — Ну кошмар же!   

    Ан-5

    Ча-1 или Ча-2

    Да как угодно, но не 7 же символов подряд.

    #1021222
    • capt4net capt4net
      30.03.1809:58:47

      ТВС (турбовинтовой самолёт)-аббревиатура для разработки в рамках госпрограммы.

      Так же, как ПАК ФА, ПАК ДА и т. п.

      Пойдет в серию — найдут, как назвать.

      #1021362
  • 5
    Нет аватара Мафусаил
    29.03.1822:11:09

    «Мелачь» и Приятно!    

    #1021232
  • 4
    Нет аватара Salieri
    29.03.1822:14:51

    А новый фонарь-то будет?

    #1021234
    • 9
      Нет аватара Clausson
      29.03.1822:42:04

      А куда он делся-то? Есть фонарь!

      Вот изнутри:

      •  © aviation21.ru

      По мне так отличный обзор!

      #1021250
      • Нет аватара casta1913
        29.03.1823:42:13

        Сомневаюсь я однако,что наши так рванут и сделают 200 самолётов за 4 года,дай Бог,но раньше и круче люди и государственные корпорации декларировали сроки и их не выдерживали,а эти пресловутые двигатели сша,ведь в любую минуту они могут объявить их в список санкций,я ещё пойму если эти самолёты будут закупать наши ВКС(чего я не исключаю в место АН-2),но если просто Трамп и Конгресс встал не стой ноги и запретят ,тогда чего будут делать(в чём я не сомневаюсь)наши умные конструктора и министры?

        #1021282
      • Нет аватара Tony
        01.04.1802:53:12

        жовто-блакитный? хлопцы одобряют

        #1022042
    • dinis karabliov dinis karabliov
      29.03.1823:43:18

      Они же сделали новый фонарь,но на заглавном фото он очень на старый похож.Может так и есть,тот самолет еще с старым.

      #1021283
      • Нет аватара Clausson
        30.03.1801:01:23

        Разные пока есть фонари. Самолет то еще не в серии

        И такой есть

        •  © pbs.twimg.com

        #1021302
      • Strange Hunter Strange Hunter
        30.03.1808:34:23

        На заглавном фото не ТВС-2ДТС, а ТВС-2ДТ — промежуточный вариант с фюзеляжем от Ан-2.

        #1021350
        • capt4net capt4net
          30.03.1809:28:51

          ТВС-2ДТ — моноплан.

          С фюзеляжем от Ан-2 скорее ТВС-2МС.

          #1021357
          • Strange Hunter Strange Hunter
            30.03.1812:48:54

            Я же не просто так написал, а фотографию в полном размере открыл и надпись на борту самолёта прочитал. Кстати фотографию уже заменили, теперь там действительно ТВС-2ДТС.

            #1021441
  • Нет аватара qwerty_asd
    30.03.1807:50:06

    Не уж то срослось? — И твёрдый заказ, и федеральная программа, и завод. Даже не верится…

    #1021339
  • Александр Волк Александр Волк
    30.03.1810:30:31

    Отличный самолётик! Очень нужный для нашей страны. Побольше бы таких

    #1021382
  • SergeySeverny SergeySeverny
    30.03.1810:31:43

    годный аппарат получился! очень нужный! успехов!

    #1021384
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