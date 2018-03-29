«Полярные авиалинии» в Магане начали испытания ТВС-2ДТС
В Якутии в аэропорту Маган представлен первый опытный самолет ТВС-2ДТС. Главная цель — продемонстрировать летные и технические возможности самолета, на основании демонстрации которых «Полярные авиалинии» предложат идеи по усовершенствованию машины для эксплуатации в арктических условиях.
А в апреле ожидается подписание договора на поставку в период с 2021 по 2025 годы 200 воздушных судов этого типа. Об этом сообщает сайт авиакомпании.
Эта работа ведется на основании соглашения об организации местных воздушных линий в регионах Российской Федерации, которое было подписанно 15 февраля 2018 года на Российском инвестиционном форуме между Министерством транспорта РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Республикой Саха (Якутия), Республикой Бурятия и АО «Вертолеты России».
В рамках этого соглашения самолеты ТВС-2ДТС будут выполнять полеты по местным маршрутам Республики Саха (Якутия), включающим в себя более 120 посадочных площадок и вертодромов и 32 аэропора.
Самолет ТВС-2ДТС является губокой модернизацией самолёта Ан-2. В отличии от Ан-2 новая машина имеет цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новую кабину пилотов. «Кукурузник», благодаря использованию современной авионики, теперь может эксплуатироваться в любое время суток.
Машина впервые была показана на авиасалоне МАКС в 2017 году. Разработчиком самолета является СибНИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина). Там же был построен первый опытный экземпляр этой машины. Но серийное производство самолета планируется развернуть на мощностях «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ), входящего в Холдинг «Вертолеты России».
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