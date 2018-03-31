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В Челябинской области начали производить растительное молоко

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CtuwrtiANOc

В России начали производить растительное молоко. Первое в стране предприятие, которое в качестве сырья использует рис, овес и пшеницу, открылось в Челябинске. Его продукция в несколько раз дешевле импортной и предназначена для людей, которые страдают непереносимостью белка.

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/749613/cid/3781/

Челябинская область, импортозамещение
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    31.03.1816:42:05

    Да, есть такая тема для аллергиков и эстетов. Из Испании и Италии завозилось.

    На вкус — молоко как молоко, разведенное немного.

    #1021916
    • Нет аватара iFil
      31.03.1823:11:28

      Такое молоко много де популярно. В Японии соевым молоком все полки уставлены, десятки разных вкусов.

      #1022011
      • Макс Южный
        01.04.1814:19:42

        Всё-таки соя это спорное растение, поэтому рис, овёс, пшеница из новости более предпочтительны. Причём, для тех, у кого глютеновая непереносимость/аллергия, можно делать «молоко» только из риса, где глютена нет.

        #1022098
        • Нет аватара iFil
          01.04.1820:03:32

          Ну так то соя растение весьма примечательное, там вроде состав аминокислот уникальный для растительной пищи. Но разумеется все хорошо в меру. А овсяные напитки у нас уже производятся, я в одном известном интернет-магазине видел в продаже.

          #1022210
  • Вадим Фомичев Вадим Фомичев
    31.03.1819:26:29

    Пробовал наше отечественное НЕМОЛОКО из овса — очень даже понравилось!

    #1021944
  • Нет аватара Мутантик
    31.03.1820:01:15

    Что сказать молодцы! Похвально)

    #1021957
  • Нет аватара vinitoo
    01.04.1800:03:10

    Соевое молоко пить я бы не рекомендовал. В нем растительный вариант женского гармона содержится. Есть даже видео про «соевых мальчиков» на тытрубе. А вот все остальные варианты будет интересно попробовать.

    #1022022
    • Артём Переев Артём Переев
      01.04.1803:33:13

      Если нету надписи о вреде то вреда или нет или же выбранный народом президент не умеет выбирать на должности професионалов которые бы заставили это сделать.

      #1022044
      • Гвардеец Гвардеец
        01.04.1820:45:29

        М_дя на наших либералов куда не пусти они во всём

        Владимир Владимировича Путина

        увидят, это право уже клиника, лечится надо болезные, лечится   

        -

        Это Путин виноват!

        За окошком дождь и град. Это Путин виноват!

        Кошка бросила котят — Это Путин виноват,

        Зайку бросила хозяйка — Кто виновен, угадай-ка!

        Вот кончается доска У несчастного бычка,

        Наша Таня громко плачет — Рядом Путин, не иначе!

        Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,

        Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,

        Не понравилось кино, Наступили вы в говно…

        У любого катаклизма Объяснение одно…

        Знает каждый демократ — Это Путин виноват!

        Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка?

        Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука!

        Я поймал по пьяни «белку» — Это Путина проделки!

        Куча под столом говна. Это Путина вина!

        Засорился унитаз — Это Путина приказ,

        Накидал туда бычков, Воду слил — и был таков!

        По ночам бельё ворует, Стёкла в нашем доме бьёт.

        Пьяным во дворе танцует. Это Путин — обормот!

        Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах,

        Изломал кусты в аллее. Это Путин — ох и ах!

        Либерала дождик мочит — Путин весело хохочет.

        Затопило вашу дачу? — Это Путин, не иначе!

        Вас гроза в пути застала? — То рука Кремля достала.

        Холод, ветер, снегопад — Снова Путин виноват.

        Сносит крышу ураганом? — Это Путин мстит баранам.

        Шторм, цунами, наводненье? — Это Путин, без сомненья!

        Ливень, оползень, циклон — Виноват конечно он

        Сель, лавина, камнепад? — Ясно: Путин виноват!

        Смерч, тайфун, землетрясенье — Нет от Путина спасенья!

        В темя клюнула ворона? — Это -юный друг ОМОНа.

        Пчелы, осы жалят вас? — Это путинский СпецНаз.

        Видишь этого шмеля? — Он на службе у Кремля!

        Если верите в такое — Это просто паранойя!

        #1022221
        • Galaxy 77 Galaxy 77
          01.04.1821:12:22

          «Полезный продукт, в нем мало белка». лол ржу нимагу

          #1022227
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