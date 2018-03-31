В Челябинской области начали производить растительное молоко
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В России начали производить растительное молоко. Первое в стране предприятие, которое в качестве сырья использует рис, овес и пшеницу, открылось в Челябинске. Его продукция в несколько раз дешевле импортной и предназначена для людей, которые страдают непереносимостью белка.
- Великоросс
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