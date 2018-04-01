Череповецкая городская поликлиника № 7 открыта после реконструкции

В ходе реконструкции двухэтажного здания поликлиники выполнена надстройка третьего этажа современными каркасными деревянными панелями, произведен монтаж кровли, вентилируемого фасада, новых межэтажных лестничных пролетов, а также отделочные, сантехнические и электромонтажные работы.

В рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» в педиатрическом отделении установлены новая современная компьютерная информационно-развлекательная система и система вызова пациентов.

Во врачебных кабинетах 3-го этажа установлена новая медицинская и компьютерная техника, медицинская и бытовая мебель.

Проведены работы по монтажу лифта, внутренней отделке шахты лифта, устройству ее системы вентиляции и отопления, а также двух запасных выходов из поликлиники. Смонтированы новая система электроснабжения поликлиники, вентиляции, отопления, дренажа, канализации и водоснабжения.

В ходе модернизации поликлиники были учтены потребности маломобильных групп населения.

Реконструкция поликлиники с надстройкой третьего этажа проводилась с целью увеличения площадей медицинского учреждения, разделения потоков детского и взрослого населения и размещения на третьем этаже педиатрического отделения. Финансирование проекта — внебюджетные источники. Обновленная поликлиника будет ежедневно принимает около тысячи пациентов.

Пост сделан с содействием блогеров g1v2 и Human RS!