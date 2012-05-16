«Центр судоремонта «Дальзавод» завершил строительство танкера ледового класса «РН Сахалин»

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Строительство танкера ледового класса «РН Сахалин» проекта 00211 завершили в АО «Центр судоремонта «Дальзавод». Российский морской регистр судоходства 31 января 2018 года выполнил освидетельствование судна и выдал заключение. В акте освидетельствования указано, что в процессе достройки танкера в полном объёме выполнена программа ходовых испытаний, проверена работа главных и вспомогательных механизмов, устройств, оборудования, систем автоматизации и радионавигационного оборудования. Об этом 02 марта 2018 года сообщила пресс-служба АО «Центр судоремонта «Дальзавод»

Танкер «РН Сахалин» был заложен на верфи завода «Звезда» в 2012 году по заказу ОАО «Роснефть». Однако, в связи загруженностью предприятия, строительство было передано Находкинскому Судоремонтному заводу. Достройка судна на плаву осуществлялась в АО «Центр судоремонта «Дальзавод». Предназначение судна — приём, перевозка и одновременная выдача до четырёх сортов нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки. Новый танкер способен работать в ледовой обстановке с повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, он полностью соответствует новым международным требованиям для перевозки нефтепродуктов.

Основные характеристики танкера проекта 00211:

— длина -88,9 метра, ширина — 13,45 метра, высота борта -7,9 метра, осадка — 5,41 метра;

— экипаж — 15 человек;

— дедвейт — 3 100 тонн;

— дальность плавания -4 тысячи миль, скорость — 13 узлов.

Серия:

«РН Сахалин». Заложен 15.12.2011, спущен на воду 08.08.2014, сдан 31.01.2018.

«РН Приморье». Заложен 16.05.2012, спущен на воду 14.04.2016.