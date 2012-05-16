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Судостроение и судоходство

«Центр судоремонта «Дальзавод» завершил строительство танкера ледового класса «РН Сахалин»

  • (С) фото Smit_Smitty (https://smitsmitty.livejournal.com/230873.html)
  • (С) фото Smit_Smitty (https://smitsmitty.livejournal.com/230873.html)
  •  © img-fotki.yandex.ru

Строительство танкера ледового класса «РН Сахалин» проекта 00211 завершили в АО «Центр судоремонта «Дальзавод». Российский морской регистр судоходства 31 января 2018 года выполнил освидетельствование судна и выдал заключение. В акте освидетельствования указано, что в процессе достройки танкера в полном объёме выполнена программа ходовых испытаний, проверена работа главных и вспомогательных механизмов, устройств, оборудования, систем автоматизации и радионавигационного оборудования. Об этом 02 марта 2018 года сообщила пресс-служба АО «Центр судоремонта «Дальзавод»

Танкер «РН Сахалин» был заложен на верфи завода «Звезда» в 2012 году по заказу ОАО «Роснефть». Однако, в связи загруженностью предприятия, строительство было передано Находкинскому Судоремонтному заводу. Достройка судна на плаву осуществлялась в АО «Центр судоремонта «Дальзавод». Предназначение судна — приём, перевозка и одновременная выдача до четырёх сортов нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки. Новый танкер способен работать в ледовой обстановке с повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, он полностью соответствует новым международным требованиям для перевозки нефтепродуктов.

Основные характеристики танкера проекта 00211:

— длина -88,9 метра, ширина — 13,45 метра, высота борта -7,9 метра, осадка — 5,41 метра;

— экипаж — 15 человек;

— дедвейт — 3 100 тонн;

— дальность плавания -4 тысячи миль, скорость — 13 узлов.

Серия:

«РН Сахалин». Заложен 15.12.2011, спущен на воду 08.08.2014, сдан 31.01.2018.

«РН Приморье». Заложен 16.05.2012, спущен на воду 14.04.2016.

https://sakhalinmedia.ru/news/676315/

Приморский край, ДЦСС, Дальзавод, танкер 00211
  • A_SEVER A_SEVER
    02.04.1812:59:18

    Одного домучали достроили, ждём второго!

    #1022449
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      02.04.1813:02:41

      Говорят, что на подходе

      Когда мы сдаем корабль, там даже подушки, посуда и наволочки есть, крючочки. Это все закупается на пароходы. Заказчик жестко контролирует. Сейчас мы на заводе (на Дальзаводе — ред.) сдаем танкер «Роснефть Приморье". Сдали недавно «Роснефть Сахалин». Там — вплоть до сковородки.

      © Гендиректор ДЦСС Юрий Фильчёнок

       https://primamedia.ru/news/681719/ 

      кстати, довольно интересное интервью

      #1022451
  • Katamaran Katamaran
    02.04.1813:09:39

    •  © 4.bp.blogspot.com

    #1022452
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    02.04.1820:31:26

       

    #1022627
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