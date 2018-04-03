Запущено строительство первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции

3 апреля в муниципалитете Гюльнар (провинция Мерсин, Турция) состоялась церемония заливки «первого бетона» на стройплощадке АЭС «Аккую». Она ознаменовала начало полномасштабных работ по строительству сооружаемой Росатомом первой турецкой атомной электростанции.

Общая стоимость контракта составляет $20 млрд. Электространция покроет до 10% всех потребностей страны в электроэнергии. Объект стал первой в мире АЭС, строящейся по принципу «строй-владей-эксплуатируй».

АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.

Летом 2017 года Росатом договорился о продаже 49% в проектной компании, реализующей строительство АЭС «Аккую», консорциуму Cengiz — Kolin — Kalyon. Документ о вхождении этих компаний в проект планировалось подписать до конца 2017 года, однако в начале 2018 года стало известно, что Kolin и Kalyon приостановили переговоры о вхождении в проект. Росатом приступил к переговорам с пулом других потенциальных инвесторов, в числе которых называлась турецкая государственная энергетическая компания Euas. Также продолжаются переговоры с Cengiz о вхождении в проект строительства АЭС в Турции. Глава Росатома не исключал, что продажа доли в «Аккую» будет закрыта в 2019 году.