В Калининградской области запущено промышленное производство сыра «моцарелла»

Группой компаний «Залесское молоко» налажено производство сыра «Моцарелла».

Специально для этого на предприятии была внедрена новая производственная линия мощностью 6 тысяч упаковок в сутки на начало реализации проекта.

Годовой объем производства составит минимум 260 тонн продукции, которая будет реализована через торговые сети и розничную торговлю Калининградской области, и за ее пределами — Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.

В агрохолдинге «Залесское молоко» организован полный цикл производства молочных продуктов. Группа компаний имеет три собственных животноводческих комплекса, а также ферму для содержания молодняка крупного рогатого скота. Производственные мощности агрохолдинга превышают 150 тонн молока в сутки. На данный момент предприятие выпускает около 130 наименований продукции.

В регионе насчитывается пять промышленных производителей сыров: ООО «Залесский фермер», ООО «Плавит», ОАО «Молоко», ООО «Гусевмолоко» и К(Ф)Х Джаттая Тасалиева. По информации регионального министерства сельского хозяйства, объем производства сыра и творога в Калининградской области в 2017 году составил 13,7 тысячи тонн, что почти на 20% превышает уровень 2016 года.

Продукция поступает в торговые сети региона, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, развивается экспорт.

Так, ежегодно открывает новые экспортные направления и увеличивает объёмы поставок ключевой производитель плавленых сыров в Калининградской области — ООО «Плавит». Уже несколько лет калининградская продукция востребована в Белоруссии, Казахстане и Туркменистане. С 2017 года компания расширила географию поставок за счет Армении, кроме того подготовлены соглашения о поставках сыров в Грузию и Узбекистан. В ближайшие годы прорабатывается выход на рынки ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет).