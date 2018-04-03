Уралвагонзавод создал уникальную погрузочно-транспортную машину.

Главное отличие уральского «лесного монстра» от иностранных аналогов — универсальная гусеничная платформа с электромеханической трансмиссией. По словам разработчиков машины из Рубцовского филиала УВЗ, такая компоновка выгодно отличает российскую машину от конкурентов. Во-первых, зарубежные форвардеры передвигаются по лесу исключительно на колесах. Это не только снижает их проходимость в российских условиях, но и оказывает существенное воздействие на почву, утверждают специалисты научного центра лесопромышленного комплекса ООО «ГНЦ ЛПК ТЭ». Простыми словами — серьезно вредит лесному покрову, усложняя рекультивацию земли и последующую высадку молодых деревьев. Транспортер Уралвагонзавода, даже при полной загрузке, «давит» на почву с усилием всего в 63 Кпа. Это заметно меньше, чем у иностранных аналогов.

Кроме того, гусеничный ход дает уральской машине еще одно преимущество. Во время испытаний она показала лучшую, чем у соперников маневренность. Перевозчик смог развернуться на месте, словно танк, путем перематывания гусениц. Изделие Рубцовского филиала УВЗ выполнило плавный поворот прямо во время движения. Причем, как при пустом кузове, так и под нагрузкой в десять тонн.

Самое главное отличие российской машины — способность работать в экстремальных условиях. Температура эксплуатацииот — 40 до +45 градусов по Цельсию. Это фирменная черта уральской техники, ведущей свою историю от лучших танков мира. В кабине оператора установлены джойстики управления гидравлическим-погрузчиком и автоматическая система климат-контроля.

Сейчас отечественный форвардер еще проходит испытания. Но, по оценкам Минпромторга, ГНЦ ЛПК ТЭ и представителей Уралвагонзавода, его серийное производство может начаться уже в следующем году.