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Производство

Уралвагонзавод создал уникальную погрузочно-транспортную машину

  •  © t-digest.ru

Уралвагонзавод создал уникальную погрузочно-транспортную машину.

Главное отличие уральского «лесного монстра» от иностранных аналогов — универсальная гусеничная платформа с электромеханической трансмиссией. По словам разработчиков машины из Рубцовского филиала УВЗ, такая компоновка выгодно отличает российскую машину от конкурентов. Во-первых, зарубежные форвардеры передвигаются по лесу исключительно на колесах. Это не только снижает их проходимость в российских условиях, но и оказывает существенное воздействие на почву, утверждают специалисты научного центра лесопромышленного комплекса ООО «ГНЦ ЛПК ТЭ». Простыми словами — серьезно вредит лесному покрову, усложняя рекультивацию земли и последующую высадку молодых деревьев. Транспортер Уралвагонзавода, даже при полной загрузке, «давит» на почву с усилием всего в 63 Кпа. Это заметно меньше, чем у иностранных аналогов.

Кроме того, гусеничный ход дает уральской машине еще одно преимущество. Во время испытаний она показала лучшую, чем у соперников маневренность. Перевозчик смог развернуться на месте, словно танк, путем перематывания гусениц. Изделие Рубцовского филиала УВЗ выполнило плавный поворот прямо во время движения. Причем, как при пустом кузове, так и под нагрузкой в десять тонн.

Самое главное отличие российской машины — способность работать в экстремальных условиях. Температура эксплуатацииот — 40 до +45 градусов по Цельсию. Это фирменная черта уральской техники, ведущей свою историю от лучших танков мира. В кабине оператора установлены джойстики управления гидравлическим-погрузчиком и автоматическая система климат-контроля.

Сейчас отечественный форвардер еще проходит испытания. Но, по оценкам Минпромторга, ГНЦ ЛПК ТЭ и представителей Уралвагонзавода, его серийное производство может начаться уже в следующем году.

  •  © t-digest.ru
https://vk.com/@realuvznews-tot-kto-ne-ostavlyaet-sledov-zheleznyi-monstr-oruduet-v-lesa

УВЗ, ГНЦ ЛПК ТЭ
  • Нет аватара Kostya
    03.04.1821:08:20

    Все что в России не делается, все на базе танка!

    Даже если принять за основу то, что танк в России это своего рода эталон совершенства, то этот «лесной монстр» как по мне еще очень далек от такового, несмотря что сделан на базе совершенства!

    Отредактировано: Kostya~21:17 03.04.18
    #1023047
  • Нет аватара Инженер2015
    03.04.1821:54:06

    диверсификация произодства в деле

    молодцы    

    #1023058
  • Нет аватара UHAHAN
    03.04.1822:26:55

    Про какой танк идет речь? Бредом попахивает, бредом журналиста пишущего о том, чего он не знает. Шасси какого-то стародавнего трактора/трелевочника вроде, никаким нафиг танком тут и не пахнет, видел эти катки еще в 80-х годах если память не подводит)…

    Перевозчик смог развернуться на месте, словно танк, путем перематывания гусениц.
    Типа как трактор обычный? Но сравнивать с трактором не круто, с танком внушительнее) Этот позорный текст или убрать надо, или переписать. Выяснить что за платформа (прогуглить), выяснить что навесили, что построили, для чего и вот тогда это будет новость, а не боль и унижение)

    #1023069
    • Нет аватара Kostya
      03.04.1822:45:28

      Вы что тут батон на Россию крошите? Все что не делается в России это божественно и не гоже вам своим нечистым рылом, питье мутить с песком и илом!

      Ща вам туташние насуют в репу! Кайтесь пока не поздно!    

      #1023075
      • Нет аватара UHAHAN
        03.04.1822:56:29

        Минусовая до усрачки репа — одна из лучших степеней свободы на сайтах. Ты можешь говорить всё, что думаешь и не переживать, что тебе за это поставят минусик те, для кого этот минусик/плюсик является самым ценным в жисти)

        #1023079
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          03.04.1823:47:53

          Не понял, а к статье это какое отношение имеет?

          #1023092
          • Нет аватара UHAHAN
            03.04.1823:51:21

            Никакого. Это просто общение, тебе не доступно. Но ты можешь перечитать бред про танк и еще раз погордиться!

            #1023093
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              03.04.1823:54:47

              А вы друг с другом только через этот сайт общаетесь?

              #1023094
              • Нет аватара UHAHAN
                03.04.1823:58:47

                А ты наверное с чемпионата идиотских вопросов сюда заглянул, да? Привет, чемпион!

                #1023095
                • Сергей Котенко Сергей Котенко
                  04.04.1800:13:48

                  Добрый вечер.

                  А что так нервничаете?

                  #1023098
                  • Нет аватара UHAHAN
                    04.04.1800:23:31

                    А что так нервничаете?

                    Мальчик, ты действительно думаешь, что вот таким тупорогим троллингом ты можешь вывести из себя взрослого дяденьку?) Ты серьезно?)

                    #1023101
  • Нет аватара UHAHAN
    04.04.1800:19:06

    Уралвагонзавод создал уникальную погрузочно-транспортную машину.

    Гусенечный форвардер ОТЗ-450, выпускается уже несколько лет… Найди, как грится, отличия)

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    #1023100
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