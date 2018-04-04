В Московской области открылась новая сыроварня

территории кооператива «Усадьба Поседкино» в городском округе Шаховская Подмосковья 4 апреля открылась новая сыроварня. Мощность производства — до 1 тонны сыра в сутки.

Здесь будут варить мягкие и полутвёрдые сорта сыров: моцарелла, буррата, скаморца, качекавалло и др.

Кооператив «Усадьба Поседкино» был образован в 2007 году. Долгое время кооператив не действовал, пока в 2016 году не получил грант на развитие материально-технической базы и оборудования для производства сыров в размере 24,58 млн. рублей. На эти деньги было приобретено оборудование для производства сыра, для обработки и анализа молока, сортировочное, упаковочное и холодильное оборудование, автопогрузчики, автомобили.

На сегодняшний день в его состав входят 9 хозяйств, занимающихся молочным животноводством.

«Когда у нас по тонне сыра в день начинают производить наши фермерские хозяйства, это очень серьёзный объём и хороший уровень, который может присутствовать не только в локальных местах продажи и производства фермерского сыра, но и уже выходить на полки крупных и средних торговых сетей. На сегодняшний день мы неполностью себя обеспечиваем, производим всего порядка 50 тысяч тонн сыра и сырных продуктов. В целом наш регион вместе с Москвой потребляет около 200 тысяч тонн, поэтому очень большой объём для потенциального роста. Это ещё дополнительный спрос на наше молоко, потому что без стимулирования молочного рынка производители сыра платят неплохую цену за качественное молоко», — отметили на открытии сыроварни.