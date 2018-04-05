Транспортировка газотурбинного двигателя ПС-90ГП-2 тяжелым вертолетом Ми-26

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) с помощью тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т доставила газотурбинный двигатель (ПГТД) ПС-90ГП-2 весом 8.5 тонн на удаленный объект газотранспортной системы — компрессорную станцию «Байдарацкая» в Ямало-Ненецком автономном округ для ООО «Газпром трансгаз Ухта». Такая операция была проведена впервые — сообщает пресс-служба ОДК.



Доставка ПС-90ГП-2 вертолетом Ми-26Т/Фото ОДК

© Фото из открытых источников

КС «Байдарацкая» находится в труднодоступном районе. Доступ к объекту затруднен из-за полного отсутствия железных и автомобильных дорог, включая даже зимники. Для доставки двигателя на компрессорную станцию была организована сложная мультимодальная транспортировка с использованием нескольких видов транспорта, включая специализированный автотранспорт, железнодорожную и авиационную перевозку на внешней подвеске.



Доставка ПС-90ГП-2 вертолетом Ми-26Т/Фото ОДК

© Фото из открытых источников

Ми-26Т, осуществивший доставку принадлежит к АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». Так как габариты специально доработанного для этой операции контейнера 5 640 мм в длину, 2 500 мм в ширину и 2 650 мм в высоту, груз доставлялся на внешней подвеске. Сейчас двигатель успешно введен в эксплуатацию силами инженеров АО «ОДК-Пермские моторы».



Доставка ПС-90ГП-2 вертолетом Ми-26Т/Фото ОДК

© Фото из открытых источников

Индустриальный двигатель ПС-90ГП-2 разработан и произведен в Перми на заводе «ОДК-Пермские моторы».

Промышленный газотурбинный двигатель ПС-90ГП-2 мощностью 16 МВт разработан на базе высокоэффективных авиационных двигателей ПС-90А и используется в составе газоперекачивающих агрегатов и привода электрогенераторов в составе газотурбинных электростанций.



Доставка ПС-90ГП-2 вертолетом Ми-26Т/Фото ОДК

© Фото из открытых источников

Вертолет Ми-26Т, выполнивший задачу по транспортировке двигателя, является самым грузоподъемным серийно выпускаемым вертолетом в мире. Его грузоподъемность составляет 20 тонн.

Вертолет выпускается на предприятии «Роствертол» в Ростове-на-Дону, входящем в холдинг «Вертолеты России».



Доставка ПС-90ГП-2 вертолетом Ми-26Т/Фото ОДК

© Фото из открытых источников

Использованы фотографии АО «ОДК»