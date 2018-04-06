Томский частный медицинский центр при поддержке ТПП вышел на рынки Вьетнама

Группа компаний «Центр корпоративной медицины» (ЦКМ) из Томска реализовала проект по оказанию медицинской помощи на крупном современном нефтеперерабатывающем заводе на севере Вьетнама. Инвесторами Nghi Son Refinery and Petrochemical Complex (NSRP) выступают японские и кувейтские бизнесмены. ЦКМ представила лучшие условия при участии в тендере, опередив несколько международных компаний, в том числе из Сингапура и Израиля компания.

Оказанием медицинских услуг занимается дочернее предприятие ЦКМ в городе Вунгтау, открытое после участия томского предприятия в бизнес-миссии томских МСП, организованной Томской ТПП при поддержке Администрации Томской области и Минэкономразвития России в рамках деятельности Центра поддержки экспорта.

«Клиника достаточно большая и находится на территории завода, а само предприятие расположено на севере Вьетнама. Для сотрудников построен жилой комплекс, на его территории еще два здравпункта, которые тоже находятся на нашем попечении" — рассказал генеральный директор ГК ЦКМ Сергей Антипов.

Клиника завода обеспечена двумя машинами скорой помощи. Медицинский персонал интернациональный: сейчас в медпункте работают пять вьетнамцев и восемь русских врачей — специалисты общеврачебной практики, медсестры, врачи скорой помощи. Их основная задача — оказание первой неотложной помощи в случаях травм, острых заболеваний или при чрезвычайных ситуациях.

Торгпред России во Вьетнаме Вячеслав Харинов, посетивший клинику Центра корпоративной медицины, высоко оценил усилия ЦКМ по организации медицинских услуг на промышленном предприятии, а также представил российскую компанию руководству провинции Тань Хоа.

«Это первый визит представителей торгпредства России во Вьетнаме в наши клиники. Главный результат встречи — обещанная поддержка при реализации проекта Народного комитета провинции Тань Хоа, а также нашего торгового представительства» - рассказал руководитель вьетнамского офиса ЦКМ Дмитрий Шинкаренко.



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Для справки.

В 2015 году ООО «ЦКМ» участвовало в бизнес миссии во Вьетнам организованной Томской ТПП, при поддержке Администрации Томской области, МЭР РФ и торгпредства России во Вьетнаме.

http://tomsktpp.ru/center-development-foreign-economic-activity/projects/dm_vietnam2015/

В ходе миссии были проведены ряд переговоров с потенциальными заказчиками, а в 2016 году было зарегистрировано представительство ЦКМ (ССМ) во Вьетнаме, которое в 2017 году преобразовано в 100% дочернее предприятие «CCM Vietnam» ltd. В 2016 и 2017 году было выполнено несколько проектов с оказанием медицинских услуг на шельфе Вьетнама.

В апреле 2018 года Томская ТПП при поддержке Администрации Томской области проведет бизнес-миссию томских МСП во Вьетнам, в ходе которой запланированы презентации в ТПП Вьетнам, Народном Комитете провинции Бариа-Вунгтау, посещение нефтедобывающих компаний в Вунгтау и Хошимине.